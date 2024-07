Larry ten Voorde completeert hattrick in Porsche Mobil 1 Supercup, vier Nederlanders in top tien

Na overwinningen in Imola en Monte Carlo zette Larry ten Voorde (Schumacher CLRT) in het Oostenrijkse Spielberg zijn zegereeks in de Porsche Mobil 1 Supercup voort. Met zijn derde overwinning op rij, in totaal zijn twaalfde zege in de klasse, vergrootte de rijder uit Enschede zijn voorsprong als leider in de tussenstand. Na drie races heeft hij een marge van 15 punten op de Brit Harry King (BWT Lechner Racing), die in Spielberg als tweede eindigde. Ten Voordes Franse teamgenoot Marvin Klein werd als derde geklasseerd. Met Kas Haverkort (Uniserver by Team GP Elite) als vijfde, Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) als negende en Robert de Haan (BWT Lechner Racing) als tiende eindigden vier Nederlandse coureurs in de top tien.

Vanwege de traditioneel talrijk aanwezige Nederlandse racefans op de Red Bull Ring is ook voor de Nederlandse deelnemers in de Porsche Mobil 1 Supercup de Oostenrijkse seizoensronde altijd een soort van thuisrace. Naast Larry ten Voorde, Kas Haverkort, Jaap van Lagen, Robert de Haan en Huub van Eijndhoven (Uniserver by Team GP Elite), de vijf reguliere Nederlandse deelnemers aan het seizoen 2024 in de Porsche Mobil 1 Supercup, werd het contingent ditmaal versterkt door Dirk Schouten, na vier races leider in de tussenstand van de Porsche Carrera Cup Benelux. Hij vond voor zijn debuut in de Supercup op de Red Bull Ring onderdak bij het Franse team Martinet / Forestier Racing. “Het was wat kort dag allemaal, maar ik ben enorm blij dat ik deze kans krijg en kijk er ongelooflijk naar uit”, zei Schouten voorafgaand aan zijn première.

Minimale verschillen in trainingen

In de vrije training op vrijdag kregen de coureurs de eerste gelegenheid om hun ronden te draaien op het 4,318 kilometer lange circuit, waar de nodige geasfalteerde uitloopstroken vervangen waren door gras en grind om de discussies over de beruchte ‘track limits’ in ieder geval enigszins te verminderen. Harry King was de snelste rijder in de vrije training, terwijl Robert de Haan als derde de snelste Nederlander was, gevolgd door Ten Voorde op de vierde plaats. Van Lagen eindigde als tiende, Haverkort, Schouten en Van Eijndhoven bezetten de plaatsen 13 tot en met 15.

Net als daags tevoren in de vrije training waren ook de verschillen in de kwalificatie op zaterdag uiterst klein: de tijden van de eerste 19 rijders lagen binnen een seconde van elkaar. Klein behaalde zijn eerste pole-position van het seizoen met een tijd van 1:31,747 minuten, Ten Voorde kwalificeerde zich op acht duizendste van zijn teamgenoot als tweede. De beide Uniserver by Team GP Elite-rijders Van Eijndhoven en Haverkort eindigden als tiende en elfde, Van Lagen als 17e, De Haan als 19e en Schouten als 21e.

Uitstekende start Ten Voorde basis voor succes

Bij de start van de race voerde Klein vanaf de pole-position op de eerste meters het veld aan, maar bij het uitkomen van de Remuskurve koos Ten Voorde voor de binnenkant en nam zo de leiding. Vervolgens kreeg Klein het aan de stok met King, waarbij er contact was tussen de twee kemphanen. Daardoor kon Ten Voorde gelijk wat uitlopen, terwijl Haverkort, Van Lagen en De Haan al in de beginfase het nodige terrein goedmaakten. Schouten daarentegen werd in de derde bocht geraakt door een concurrent, waardoor de radiateur van zijn auto lek raakte en de race voor hem ten einde was. In de tweede ronde raakte Van Eijndhoven betrokken bij een aanrijding, waarna hij ver terugviel.

In het verdere verloop van de race kon Ten Voorde zijn voorsprong verder uitbouwen, mede omdat er achter hem flink gestreden werd. Uiteindelijk werd Ten Voorde na 18 ronden met een marge van ruim vier seconden als winnaar afgevlagd. Met drie overwinningen op rij is hij dit seizoen nog ongeslagen in de Supercup. Het is voor het eerst sinds de Duitser Michael Ammermüller in 2017 dat een rijder de eerste drie Supercup-races op rij weet te winnen. “De beste Supercup-start in mijn hele carrière”, zei Ten Voorde. “Dank daarvoor aan mijn team.” Kas Haverkort werd uiteindelijk als vijfde geklasseerd en was daarmee de beste ‘rookie’ in de race, terwijl ook Jaap van Lagen en Robert de Haan flink terrein hadden goedgemaakt ten opzichte van hun startposities en respectievelijk als negende en tiende eindigden. Na zijn pech in de openingsfase kwam Van Eijndhoven ook weer sterk terug en sloot de race als twaalfde af. Komend weekeinde wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup al voortgezet met de vierde race op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.