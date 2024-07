Nederlands klassepodiumsucces voor Porsche dankzij Jop Rappange in 24 Uur Spa-Francorchamps

Meerdere Porsche-teams hadden in de loop van de race de leiding in handen, maar uiteindelijk zat er in de 24 Uur van Spa-Francorchamps niet meer in dan de achtste en negende plaats in het algemeen klassement, wat door velen na de hooggespannen verwachtingen toch wellicht als een teleurstelling wordt beschouwd. In de Silver Cup daarentegen was er wel podiumsucces, wat mede te danken was aan de Nederlander Jop Rappange. Samen met zijn teamgenoten eindigde hij met de 911 van het Italiaanse Dinamic GT als tweede in de klasse en 27e algemeen. Ondanks wisselvallig weer genoten 99.500 bezoekers van een geweldig spektakel.

Op zaterdag om 16.30 gaf de Belgische racelegende Jacky Ickx, zesvoudig winnaar van de 24 Uur van Le Mans en zelf, in 1966 met BMW, een jaar na zijn oudere broer Pascal, ook winnaar van de etmaalrace in de Ardennen, het startsein voor de jubileumeditie van de ‘24 Heures de Spa’. Dat het weer, net als vier weken geleden bij de 24-uursrace op de Nürburgring en twee weken geleden tijdens de 24 Uur van Le Mans, ook op het circuit van Spa-Francorchamps een belangrijke invloed op het raceverloop zou hebben, was in de aanloop naar het evenement al duidelijk. Velen vreesden zelfs net als op de Nürburgring een onderbreking tijdens de nacht vanwege zware regenval. Zo erg werd het uiteindelijk niet, er werd, net als in Le Mans, volstaan met een lange neutralisatie achter de safety-car om de risico’s vanwege aquaplaning en slecht zicht binnen de perken te houden.

Twee van de drie Nederlandse Porsche-rijders waren op dat moment al uit de wedstrijd. Loek Hartog, die de Porsche van het Duitse team Rutronik in de Bronze Cup deelde met Dustin Blattner, Dennis Marschall en Zach Robichon, was al na 18 ronden de eerste uitvaller, zelfs zonder dat hij een meter gereden had. Blattner had de start voor zijn rekening genomen en werd al in de beginfase in de rondte getikt, wat dusdanig veel schade in het motorcompartiment tot gevolg had, dat het team nog in het eerste uur de strijd moest staken. Voor Morris Schuring en teamgenoten Alfred en Robert Renauer en Ralf Bohn in de Herberth-Porsche viel na zes uur het doek, nadat de auto met Schuring aan het stuur door een tegenstander was geraakt, waardoor de aandrijfas brak.

Ook de sterk bezette Porsche van HubAuto Racing en de auto van Schumacher CLRT waren al op de vroege zaterdagavond klaar na technische problemen, waarmee Porsche gelijk twee auto’s uit de Pro-klasse verloren had. Nog eens twee andere Porsches uit de lagere klassen strandden eveneens voordat het donker was.

Na de lastige fase in de nacht, inclusief safety-car-fase van meerdere uren, leek de Pure Rxcing-Porsche op zondagochtend de beste papieren te hebben, totdat Joel Sturm rond 9.00 uur bij Blanchimont hard van de baan raakte en zelfs met de auto over de kop rolde. De Duitser, die de auto deelde met de Brit Alex Malykhin en de Oostenrijker Klaus Bachler, kon zelfstandig uitstappen en bleek na controle in het medisch centrum ongedeerd, maar de kansrijkste Porsche was daarmee uit de race. Op dat tijdstip reden de Pro-auto’s van Rutronik Racing, SSR Herberth en Phantom Global Racing nog wel in dezelfde ronde als de leider in de wedstrijd, maar zouden uiteindelijk geen rol meer spelen in de strijd om de overwinning.

De best geklasseerde Porsche was uiteindelijk de SSR-Herberth-911 van Mathieu Jaminet, Matt Campbell en Fred Makowiecki op de achtste plaats algemeen en zevende in de Pro-klasse. Met een ronde achterstand eindigde de Rutronik-Porsche van Julien Andlauer, Sven Müller en Patric Niederhauser op de negende plaats algemeen en achtste in de Pro-klasse.

De enige beker voor een Porsche-team werd binnengehaald door het Italiaanse Dinamic GT, dat met de Nederlander Jop Rappange, de Fransman Théo Nouet, de Noor Marius Nakken en de Fin Axel Blom als tweede in de Silver Cup eindigde. Gestart als 56e werd het team als 27e algemeen geklasseerd.

Sebastian Golz, projectleider 911 GT3 R bij Porsche Motorsport in Weissach, verklaarde: “We hadden voor de 24-uursrace hier in Spa op meer gerekend. Helaas hebben we al vroeg enkele 911 GT3 R’s als gevolg van ongevallen en technische problemen verloren. Daar kwamen te veel tijdstraffen bovenop. Al met al zijn we teleurgesteld, maar we zijn des te blijer met de tweede plaats van Dinamic GT in de Silver Cup. We zullen de race nu in alle rust analyseren en er voor de volgende keer de juiste conclusies uit trekken.”