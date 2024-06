Nog een klassieker: volop Porsches in jubileumeditie 24 Uur Spa-Francorchamps

Met de 24-uursraces van de Nürburgring en Le Mans hebben we deze maand al twee klassiekers in de autosport achter de rug, maar dit weekeinde staat er nog een absoluut hoogtepunt op het programma: de Crowdstrike 24 Hours of Spa. Het is de jubileumeditie van de race in de Belgische Ardennen, die dit jaar het 100-jarig bestaan viert. Aan Porsches ook bepaald geen gebrek, zowel oude als nieuwe, zo stelde Vierenzestig.nl ter plekke al vast.

De eerste editie van de 24-uursrace op een stratencircuit tussen Francorchamps, Stavelot en Malmedy vond in 1924 plaats, een jaar nadat er in Le Mans al een etmaalrace had plaatsgevonden. Plannen in de Ardennen bestonden echter al voor de première in Le Mans, al duurde het in België wat langer voordat die gerealiseerd werden. De Belgische race werd al snel populair en vond tot aan de Tweede Wereldoorlog met een paar onderbrekingen regelmatig plaats, maar na de oorlog was de herstart lastiger. Na wedstrijden in 1948, 1949 en 1953 duurde het tot 1964 voordat de race nieuw leven werd ingeblazen, met name op initiatief van de Belgische coureur en autojournalist Paul Frère.

Sinds 1924 wordt er in de Ardennen een etmaalrace gehouden.

Sindsdien vond de race ieder jaar plaats, zodat we dit jaar de 77e editie beleven. Waren het in de beginjaren voornamelijk sportwagens van Alfa Romeo, Mercedes en Bugatti die succesvol waren, was van de herstart tot aan de eeuwwisseling de wedstrijd met name bedoeld voor toerwagens. Jarenlang telde de race ook mee voor het EK Toerwagens. Met name BMW was zeer succesvol, beginnend met overwinningen voor Pascal Ickx/Gérard Langlois van Ophem in 1965 en Hubert Hahne/Jacky Ickx in 1966, maar ook mooie overwinningen van onder anderen Toine Hezemans met de 3.0 CSL in 1973 en latere zeges met de modellen 528i en 635 CSi, de M3, de Super Touring-versies 318i en 320i.

Dankzij een creatieve interpretatie van de reglementen gold de Porsche 911 eind jaren zestig een paar jaar lang als toerwagen (je zou er immers theoretisch ook achterin kunnen zitten, waarmee het een vierzitter was). En prompt waren er drie overwinningen op rij met Porsches in Spa: in 1967 met Jean-Pierre Gaban en Noël van Assche, in 1968 met Erwin Kremer, Willi Kauhsen en Helmut Kelleners en in 1969 met Guy Chasseul en Claude Ballot-Léna. Vervolgens waren het weer de BMW’s en Ford met de Capri die telkens wonnen, in 1981 onderbroken door Pierre Dieudonné en Tom Walkinshaw met de Mazda RX-7.

Nadat de interesse voor de toerwagens afnam, werd na de eeuwwisseling een nieuwe weg ingeslagen met de keuze voor GT’s, wat een gouden greep bleek, want de toename van de populariteit van het evenement in België houdt tot op de dag van vandaag aan. Daarmee steeg ook de inbreng van Porsches, met de eerste Porsche-overwinning volgens het nieuwe concept in 2003 dankzij Romain Dumas, Stéphane Ortelli en Marc Lieb met de 911 GT3-RS, ingezet door Freisinger Motorsport. In 2010 won de BMS Scuderia Italia met een 997 GT3-RSR, opnieuw met Dumas als een van de rijders, nu samen met Martin Ragginger en Jörg Bergmeister. In 2019 was de overwinning voor GPX Racing uit Dubai met Kévin Estre, Richard Lietz en Michael Christensen als rijders in de 991 GT3 R. Een jaar later won ROWE Racing met een 991 GT3 R, bestuurd door Earl Bamber, Nick Tandy en de Belg Laurens Vanthoor. Het was in het coronajaar een van de spannendste beslissingen in de historie van de race, want vanwege een defect was het maar zeer de vraag of de auto, die klonk als een roestige koffiemolen, de eindstreep zou halen. Uiteindelijk werd Tandy met een marge van vier seconden als winnaar afgevlagd, direct na de finish viel de Porsche stil…

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de race is er op het dak van het pitgebouw en in de paddock van het circuit een prachtige expositie ingericht met auto’s uit de geschiedenis van de race, waarvan we hier een fotoselectie laten zien. Uiteraard beperken we ons daarbij niet alleen tot Porsches. Exoten als de Citroën B2 uit de eerste editie in 1924, de Nederlandse Mazda 929 met wankelmotor, de Peugeot 806 in tweeliter-Super-Touring-specificatie en diverse BMW’s verdienen het ook om getoond te worden!

Dit jaar staan er tien Porsche-klantenteams met twaalf 911 GT3 R’s en in totaal 42 rijders aan de start van de race in België. Daarbij rijden er zes Porsches in de Pro-klasse, waaruit normaal gesproken de algehele winnaar komt, zoals sinds 2011 ieder jaar het geval was. De concurrentie in de Pro-klasse is met in totaal 24 auto’s van negen merken sterk, maar Porsche heeft met toprijders zeker goede kansen op hernieuwd succes in de Ardennen. “Voor de 100e verjaardag van deze klassieker zullen we er alles aan doen om het maximale succes binnen te halen”, aldus Sebastian Golz, projectleider 911 GT3 R bij Porsche Motorsport in Weissach.

De Porsche-teams in de race van dit jaar (indien niet anders vermeld in de Pro-klasse):

#22 Schumacher CLRT: Dorian Boccolacci / Ayhancan Güven / Laurin Heinrich

#23 Phanton Global Racing: Jaxon Evans / Joel Eriksson / Thomas Preining

#54 Dinamic GT: Philipp Sager / Marvin Dienst / Guilherme Moura de Oliveira / Christopher Zöchling (Bronz Cup)

#55 Dinamic GT: Théo Nouet / Jop Rappange / Marius Nakken / Axel Blom (Silver Cup)

#61 EBM: Adrian D’Silva / Kerong Li / Brendon Leitch / Earl Bamber (Pro-Am)

#80 Lionspeed X Herberth: Antares Au / Alessio Picariello / Alexander Fach / Martin Rump (Bronze Cup)

#91 Herberth Motorsport: Ralf Bohn / Robert Renauer / Morris Schuring / Alfred Renauer (Bronze Cup)

#92 SSR Herberth: Mathieu Jaminet / Matt Campbell / Frédéric Makowiecki

#96 Rutronik Racing: Patric Niederhauser / Sven Müller / Julien Andlauer

#97 Rutronik Racing: Dustin Blattner / Dennis Marschall / Loek Hartog / Zach Robichon (Bronze Cup)

#911 Pure Rxcing: Aliaksandr Malykhin / Klaus Bachler / Joel Sturm

#992 HubAuto Racing: Kévin Estre / Patrick Pilet / Laurens Vanthoor

De Nederlandse Porsche-inbreng bestaat uit drie rijders. Jop Rappange rijdt het tweede seizoen voor het Italiaanse team Dinamic GT in de Endurance Cup van de Fanatec GT World Challenge powered by AWS, waarvan de 24 Uur van Spa-Francorchamps het onbetwiste hoogtepunt is. Hij komt uit in de Silver Cup. Morris Schuring en Loek Hartog, een paar jaar geleden nog concurrenten in de Porsche Carrera Cup Benelux, rijden beide in de Bronze Cup, Schuring voor Herberth Motorsport en Hartog met een Porsche van Rutronik Racing.

De Porsche van SSR Herberth Motorsport start als tiende voor de race. In de Superpole-sessie op vrijdag, waarin de snelste 20 teams uit de kwalificatie van donderdag aan de start kwamen, liet Mathieu Jaminet de achtste tijd aantekenen, maar omdat het team de auto te laat de baan op gestuurd had, kreeg hij twee plaatsen straf opgelegd. Ook de andere twee Porsche-teams in de Superpole, Phantom Global Racing en Schumacher CLRT, kregen een gridstraf en starten respectievelijk vanaf de plaatsen 18 en 20. De Porsches met Nederlandse inbreng zijn in de achterste gelederen te vinden: de Dinamic-911 met Jop Rappange start vanaf de 59e plaats, de Herberth-Porsche met Morris Schuring als 62e en de Rutronik-Porsche met Loek Hartog als 66e en laatste. Bovendien moet het team van Schuring in de race een ‘stop and go’-straf van vijf minuten uitzitten, omdat tussen de kwalificatie en de race de motor gewisseld moest worden

Het was niet het enige Porsche-team met technische problemen in de aanloop naar de race, want ook de parade op woensdag zorgde voor de nodige hindernissen. Bij vijf Porsches moest de koppeling vervangen worden, terwijl de 911 van HubAuto Racing vanwege oververhitting een nieuwe motor nodig had. Het spektakel van raceauto’s op de openbare weg was voor de talrijk aanwezige toeschouwers weliswaar fantastisch, maar eigenlijk zijn moderne GT3-auto’s daarvoor inmiddels te gevoelig geworden, hoe jammer dat ook is…

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de race zijn er ook twee klassen in het bijprogramma met oudere raceauto’s, waaronder heel wat Porsches. We legden er een aantal vast in de paddock. Ook voor verzamelaars is er genoeg te vinden: modelauto’s, het programmaboek rondom het jubileum en andere zaken.

De 24-uursrace start om 16.30 uur en is volledig live te volgen via het YouTube-kanaal GT World, met de keuze uit commentaar in acht talen, waaronder Nederlands.



Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Porsche AG