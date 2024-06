Strepen en stickers op je Porsche, vervolg

Je hebt een witte Carrera S Cabriolet, 997.2, lage kilometerstand en serieus z.g.a.n. Eigenlijk niets te wensen dus. Nou, toch wel. De cabriokap was niet meer zo fraai. Fletse plekken en zelfs hier en daar een gaatje. Daar rijdt ze niet minder om en er was ook geen sprake van lekkage, maar toch heb ik na een tijdje besloten om de kap te laten vernieuwen. Zwart op wit is wel netjes, maar we kunnen het verkeer ook iets kleurrijker maken dacht ik zo.

Rood

Inderdaad. Een rode kap moest het worden. Niet fel, maar in de richting van de rode kap die je destijds ook als optie op je nieuwe 997 Cabrio kon bestellen, Bordeaux Rood. Bij Hamé Cabrio’s in Rotterdam kon men mij wel helpen. Aan de hand van kleurenstalen is de kleur gekozen die Porsche ook toepast. Zij hebben al eerder een zwarte 997 voorzien van een rode kap en op de foto’s zag dat er fraai uit. Deze werd het dus en uiteraard verzorgen zij bij Hamé ook de montage. Mijn lieftallige eega doopte de 997 gelijk “Roodkapje” toen ze het hoorde. Nou ja, altijd beter dan “die rammelbak” zoals ze haar eerst noemde. Er zit duidelijk vooruitgang in…

Geduld

Omdat de stof voor de kap speciaal moest worden besteld, zou het wel een tijdje duren voordat het monteren kon worden uitgevoerd. Het werd zelfs later dan verwacht en dat was voor Hamé reden om de meerprijs ten opzichte van een zwarte kap niet door te berekenen. Dat is heel netjes vind ik! Net zo netjes als het eindresultaat.

Carrera

“De Carrera striping zoals op sommige 911 uitvoeringen lijkt mij wel erg tof” zei ik tegen Alain Feld. “Je hebt toch een Carrera S, waarom zou je dat er dan niet opzetten?” reageerde hij. “Kunnen ze gewoon maken hoor. Binnenkort gaat mijn auto voor bestickering. Als je het resultaat goed vindt vragen we gewoon of Van Bree Reclame voor jouw auto ook een ontwerp wil maken.” De werkzaamheden aan de 996 van Alain en het resultaat vind je hier.

Ontwerp

Ik vond de bestickering op Alain’s 996 heel goed gedaan, dus was de volgende stap om Van Bree te vragen om een ontwerp en een offerte te maken voor mijn 997. Naast de Carrera S aanduiding op de zijkant wilde ik ook een streep op de neus met de letters PORSCHE erin. De doorgetrokken streep op de achterkant heeft Van Bree in het ontwerp gezet. Staat inderdaad goed en de prijs was dat ook. Via Hamé had ik nog een stukje stof van de kap voor ze geregeld zodat Van Bree de juiste kleur kon kiezen. Dus ging ik op een vroege zaterdagochtend naar Asten voor de behandeling, waar Alain al op me stond te wachten en de bestickering voor mijn auto al klaar lag.

Vakman met vaste hand

In de werkplaats maakte ik kennis met Willem. Hij ging het werk doen. Ik heb heel even staan kijken naar dit precisiewerk. Meten, aanbrengen met magneten, kijken, nogmaals meten, schuiven, kijken, meten en dan plakken. Willem blijkt een vakman met vaste hand. Zelf kon ik de spanning niet meer aan en daarom heb ik maar met Alain in de kantine een kop koffie genomen, en Willem rustig zijn werk laten doen.

Hier word ik blij van

Een ontwerp op papier is heel wat anders dan de werkelijkheid. Je weet eigenlijk niet hoe het er in werkelijkheid uit gaat zien. Ik was blij verrast over hoe mijn 997 er uitziet. De striping maakt het plaatje af en de combinatie met de kap vind ik fantastisch. Ik word er steeds weer blij van als ik haar zie staan.

De kans is groot dat je dit illustere duo tegenkomt als je deelneemt aan een evenement van vierenzestig.nl. Kan je ze tot in detail bekijken. Lijkt het je wel wat om je Porsche naar jouw smaak aan te passen? Neem dan contact op met Van Bree Reclame of stuur een berichtje naar info@vierenzestig.nl

O ja. Wij hebben trouwens ook een sticker bij Van Bree aangebracht. De originele sticker van 64 Porsche Portal. Ook met vaste hand gedaan…

Wil je ook zo’n sticker voor op je Porsche? Laat even weten middels een reactie.