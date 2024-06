Tip voor woensdag: parade 24H Spa-Francorchamps

De 24 Uur van Le Mans is nog maar nauwelijks achter de rug of het volgende hoogtepunt staat alweer voor de deur: de CrowdStrike 24 Hours of Spa, de klassieke etmaalrace in de Belgische Ardennen. Dit jaar wordt het 100-jarig bestaan van het evenement gevierd met tal van festiviteiten. Een bijzondere aanrader is de parade van aanstaande woensdag, 26 juni, van 16.30 (start vanaf het circuit in Francorchamps) tot 17.40 uur (aankomst in het centrum van Spa).

Vanwege het 100-jarig jubileum van de race voert de parade niet alleen, zoals in voorgaande jaren, rechtstreeks van Francorchamps via de N62 naar Spa, maar wordt eerst ook nog een gedeelte over het oude parcours van het vermaarde circuit in de Ardennen afgelegd. Na de start om 16.30 uur verlaat de karavaan om 17.00 uur het circuit via Les Combes, waarna via Burnenville (17.05 uur), Malmedy (17.06 uur), Masta (17.08 uur) terug wordt gereden naar Blanchimont (17.14 uur), waar het permanente circuit weer wordt bereikt. Van daar gaat het naar de uitgang bij La Source (17.30 uur), waarna de doorkomsten in Francorchamps (17.32 uur), Malchamps (17.35 uur) en La Sauvenière (17.38 uur) volgen, met de aankomst in het centrum van Spa bij het casino om 17.40 uur.

Naast de actuele auto’s uit de 24-uursrace rijden er ook tal van historische auto’s uit de rijke geschiedenis van het evenement mee, voor liefhebbers ongetwijfeld een prachtig schouwspel. In Spa is er ook een handtekeningsessie met coureurs gepland. Het wordt ongetwijfeld druk, dus wilt u erbij zijn, wees dan op tijd!

Foto’s: Rebocar/R. de Boer