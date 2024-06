Strepen en stickers op je Porsche?!

Het is niets nieuws en wordt door Porsche door hun geschiedenis heen tot op vandaag de dag gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de RS uitvoeringen. Striping, strepen, decals, bestickering, geef het maar een naam. Sommige modellen van Porsche komen vanaf fabriek met een decals ontwerp, en bij andere is/was het een optie.

Ik liep zelf al heel lang (al sinds mijn vorige 911) met wat ideeën rond. Maar was toch wat terughoudend. Een opvallende bestickerde auto wilde ik zeker niet. Het moest niet erg opvallen en gelijktijdig toch ook weer chique, sportief ogend de aandacht trekken. Misschien als ik het omschrijf als “dat mensen nog een tweede keer moeten kijken wat ze nu net gezien hadden”. Dus toch maar weer eens gaan zitten en wat ontwerpen getekend, en na een prullenmand vol ontwerpen had ik iets waar ik toch stiekem wel blij van werd. Mijn vriend Robin Groenendijk (bestuur/hoofdredacteur 64) het ontwerp laten zien en gevraagd wat hij ervan vond en gelukkig ook was ook hij enthousiast… En zoals dat dan gaat heb je voor je het weet een heel gesprek over onze auto’s en strepen, stickers, kleuren. Robin had net een nieuw kap besteld voor zijn witte cabrio 997 S in geweldig mooi rood. En al snel hadden we het ook over zijn 911 en het personaliseren met een eventuele striping op zijn 997. Maar eerst moest de kap worden vervangen en dan … misschien…

VANBREE RECLAME.NL

Wij van 64 Porsche Portal bestellen diverse zaken, zoals onze 64 stickers, bij Van Bree Reclame in Asten. Van Bree reclame bestickert en wrapt ook complete auto’s. Dus lag het voor de hand om hun even te bellen. Aan de telefoon aan de eigenaar uitgelegd wat ik voor ogen had en of we een afspraak konden maken. Deze was dan ook snel gemaakt.

Een weekje later zat ik met Koen, de eigenaar, al om de tafel en heb hem mijn ontwerp laten zien en gevraagd wat er mogelijk was, en in welk tijdbestek het kon worden aangebracht (ik wilde de nieuwe bestickering graag op de auto hebben als we met 64 naar het Porsche Museum in Stuttgart gingen). En hoelang ben ik de auto kwijt of kan ik erop wachten? En kan de bestickering worden aangebracht op een ceramische coating die net was aangebracht en houdt dat wel? (Want er waren wat hele fijne stickers van de logo’s van de 64 hoofd adverteerders Luxury Ins en EQ Performance in mijn ontwerp). En in welke kleuren mijn idee kon worden aangebracht. Ik wilde een kleur die net naast de grijze kleur van mijn 911 (seal grey) zit. Met diverse kleurenwaaiers naar buiten naar de auto, en na de diverse sample kleuren rond om op de auto te hebben bekeken en in verschillend licht (zon, schaduw), adviseerde Koen de kleur die er bij mij nu op zit. En ik ben blij met zijn advies want de kleur die mijn voorkeur had, zou niet het effect gehad hebben wat ik voor ogen had. Nu klinkt het als even een kleurtje uitzoeken maar er zijn nogal wat grijs tinten en diverse metallic variaties. Ik wilde een (ik noem het) “ghost” effect creëren. Het was nu de folie bestellen in de uitgekozen kleur en meteen een vervolg afspraak inplannen. Intussen werd er door Koen een offerte en ontwerptekening gemaakt waar indien mogelijk verandering in konden worden aangebracht.

Eindelijk was het dan zover.

Met een gewassen auto naar Van Bree Reclame. En daar lagen de diverse ontwerpen al uitgesneden klaar. Ja, ze maken, snijden en printen deze zelf in hun bedrijf. Nadat de oppervlakken nogmaals grondig waren gereinigd van eventueel stof, zand en vuil werd de layout eerst met magneten aangebracht. Daarna werd alles nagemeten want meten is weten. Waarna een “optische fine tuning” volgde of de aangebracht stickers op de auto ook zo uitpakte als gedacht en ontworpen. En daarna was het dan zover en ging gebeuren. En ja ik geef het toe, het is best wel spannend… dat na zo’n kleine 10 jaar met het idee in je achterhoofd dit idee dan toch werkelijkheid gaat worden. En wordt het zoals je het in gedachten had… Maar mijn 911 was bij Willem in goede handen.

Het eindresultaat

Zoals jullie zien is het resultaat werkelijk geweldig. En ik ben er ook heel erg blij mee. Krijg veel en alleen maar zeer positieve reacties op mijn “ghost” 64 striping. Het is anders dan een standaard striping.

Wil jij nou ook je auto personaliseren en heb jij zelf een idee of ontwerp en wil je iets unieks? Of heb je een striping gezien die jij ook graag zou willen, een standaard streep of nummer op de deur bijvoorbeeld? Neem dan contact op met Van Bree Reclame in Asten. Ze helpen je graag met advies en om jouw ideeën werkelijkheid te kunnen laten worden, en leveren daarbij een stukje betaalbaar maatwerk.

Deel twee

Er komt nog een deel twee waarin Robin zijn ervaring deelt nadat de kap van zijn cabriolet was vervangen en hij een werkelijk geweldig mooie rode striping heeft laten aanbrengen door Van Bree Reclame.

Vragen en opmerkingen zijn meer dan welkom. Dus laat mij/ons weten wat jij van de 64 “Ghost” striping vindt.