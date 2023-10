64 weekend met bezoek aan Porsche Museum was fantastisch

Gezellig weekend, mooie belevenis, fijn weekend, goede organisatie, mooi weekend, ontzettend leuk, voor herhaling vatbaar, wat een passie (over de rondleiding van René), leuke trip, geslaagd Porsche weekend, dit smaakt naar meer. Zomaar wat reacties die we van de deelnemers kregen en ook kregen we veel bedankjes. We willen absoluut niet naast onze schoenen lopen, maar vinden wel dat we dus in de titel mogen zetten dat het fantastisch was. Maar laat ik bij het begin beginnen.

Eerder vorige week had ik in de groepsapp laten weten dat ik met mijn 997 S Cabrio was gestrand in de omgeving van Würzburg. Dat was 3,5 week geleden en mijn auto was nog steeds niet terug in Nederland, dus ik moest dit weekend in mijn andere auto, dat is geen Porsche, meerijden. Lang verhaal kort. Verrassing. Vrijdagmiddag 14.30 uur kon ik haar ophalen, gerepareerd en wel. Vriend en “buurman twee huizen verder” Paul zou mij even naar Breda brengen om haar op te halen. Paul had die ochtend zijn schitterende donkerblauwe 996 Cabrio uit de garagebox gehaald, om haar te poetsen voor de volgende dag. Eenmaal thuis voor de deur begon het alarm van de 996 te loeien en ging niet meer uit. Behalve als de motor draaide. Een vrijdagmiddagbezoek aan twee specialisten bracht helaas geen oplossing. Lang verhaal kort. Ik ging gewoon mee in mijn Porsche en Paul en zijn vrouw gingen helemaal niet mee.

Op pad

Zaterdagochtend 6.15 uur gaat de wekker. Hop uit bed, hete douche, hete kop koffie. Hond een zoen en vrouw aai over d’r bol (het was nog vroeg en dan ben ik niet zo scherp) en richting “het eerste tankstation richting Venlo na Eindhoven”, waar ik had afgesproken met Marcel en Frans en hun dames. Ik was er nog geen vijf minuten toen beide 991 coupés arriveerden. Na een hartelijke begroeting richting Asten waar we hadden afgesproken met Alain. Die arriveerde daar al gauw en zo reed na weer een hartelijke begroeting een treintje van twee grijze en twee witte Porsches naar Worms waar volgens de groepsapp meer deelnemers naartoe zouden komen.

Worms

En dat klopte helemaal. Al snel liep het terrein vol met Porsches. Zo gaaf om te zien.

Binnen werden bekenden begroet en werd kennisgemaakt met mensen die elkaar nog niet eerder hadden ontmoet. De sfeer was direct leuk en ontspannen. Er was nog ruimschoots tijd om te kletsen.

Mogendorf Maxi Autohof

Een aantal van onze deelnemers was vrijdag al gaan rijden en zij hadden overnacht in Keulen. De volgende dag hadden ze met andere deelnemers langs de A3 bij Mogendorf afgesproken. Ook daar zat de stemming er al meteen goed in.

Tegen 13.00 uur vertrokken wij vanaf Worms naar het hotel. Een rit van ongeveer 150 kilometer.

Heel even kon het gas er een beetje op maar een stortbui verlaagde de snelheid fors. Niet getreurd. We zaten droog en achter het stuur van een Porsche.

Juist op het stuk waar het gas erop kon, zag ik in een oogopslag de groene 996 van ons aller Sabrina en Danny op de vluchtstrook staan. Zij hadden een klapband gehad op de A61 maar konden de auto gelukkig veilig aan de kant zetten.

Dat is einde Porscheweekend denk je dan. Maar niet als je Sabrina en Danny heet. Je monteert een noodwiel en gaat op zoek naar een bandenbedrijf. Als dat niet lukt rijd je terug naar huis met een noodwiel, maximaal 80 km/u over een afstand van 300 kilometer. Thuis gaat de 356 van de brug, de 996 erop en monteer je een set winterbanden waarmee je naar het hotel rijdt. Precies op tijd voor het diner. Wat een kanjers zeg. Nou mensen, ze werden met luid applaus ontvangen.

Het werd een hele gezellige avond. Maar what happens in Hotel Abacco by Rilano, stays in hotel Abacco by Rilano, dus verder geen mededelingen, behalve één. Namens de Porsche24 app mochten we ieder team een mooie attentie overhandigen. Een presse papier in de vorm van de nieuwe GT3 RS. Een mooi en onverwacht gebaar waarvoor onze hartelijke dank.

Feiten en cijfers

Als het om feiten en cijfers gaat, kan niemand je daar beter over informeren dan onze René de Boer. Ik geef het toetsenbord dan ook graag aan René. Geniet van zijn relaas hieronder.

Na aankomst, check-in en het betrekken van de kamers (allemaal met een auto-thema) en wellicht een kleine vloeibare verfrissing troffen de meeste deelnemers elkaar alweer snel voor een kort ritje naar Solitude, een voormalig stratencircuit in het westen van Stuttgart, genoemd naar het prachtige jachtslot op een heuvelrug dat daar tussen 1763 en 1769 in opdracht van hertog Carl Eugen von Württemberg gebouwd werd.

De autosporttraditie gaat er al terug tot 1903, toen de eerste heuvelklim van het Westbahnhof in Stuttgart tot aan Schloss Solitude gehouden werd.

In 1925 werd een circuit met een lengte van ruim 22 kilometer uitgezet, dat tegen de klok in gereden werd, met start en finish bij het slot.

Na zes jaar werd het circuit ingekort, start en finish verplaatst naar het westen en de rijrichting omgedraaid, dus met de klok mee. In 1935 kreeg het circuit zijn definitieve vorm met een lengte van 11,4 kilometer, die tegen de klok in gereden werden. Dit parcours was tot 1965 in gebruik en was onder andere maar liefst zeven keer de locatie voor de Grote Prijs van Duitsland voor motorfietsen. Ook de autoraces waren er populair en er reden de meest uiteenlopende auto’s, tot Formule 1 aan toe, hoewel het Solitude-Rennen nooit deel van het WK uitmaakte. Prominente winnaars van de Großer Preis der Solitude en de diverse andere races waren onder anderen Jim Clark, Wolfgang Graf Berghe von Trips, Dan Gurney, Jack Brabham, Ben Pon (uiteraard met Porsche, een 904) en Chris Amon. Een teveel aan dodelijke ongevallen leidde na 1965 tot het stopzetten van de races, maar sinds 1999 worden er om de paar jaar wel weer klassieke autosportevenementen gehouden. Hierbij is er echter geen sprake meer van competitie op snelheid.

Diner

’s Avonds was er een gezellig en smakelijk diner in het restaurant van het hotel, dat een bekroond steakhouse is. Er kon worden gekozen tussen een filet of een rumpsteak, dat op de meegeleverde hete steen naar eigen smaak kon worden gegrilld. Ook de bijlagen, voor- en nagerecht waren uitstekend verzorgd, terwijl de vloeibare versnaperingen, van typisch Duits Weizenbier tot aan prima rode of witte wijn, de tongen losmaakten, wat tot geanimeerde gesprekken aan de diverse ronde tafels leidde.

Porsche Museum

Op zondag stond, vanwege de te verwachten drukte al direct bij opening om 9.00 uur, een bezoek aan het Porsche Museum op het programma. Het was voor sommigen wat vroeg, maar de groep was toch mooi op tijd compleet, waarna ik namens 64 een rondleiding in het museum gaf. Het spectaculaire museum is een ontwerp van het Weense architectenbureau Delugan Meissl en werd op 31 januari 2009 geopend.

Op een totale oppervlakte van 5.600 vierkante meter, verdeeld over meerdere etages, kunnen maximaal 95 auto’s worden geëxposeerd. Inmiddels hebben al ruim vijf miljoen mensen het museum bezocht, maar voor een groot deel van de 64-groep bleek het de eerste keer.

In het museum is sinds medio juni en nog tot februari een tentoonstelling onder de titel “Driven by dreams” te zien, een speciale expositie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Porsche als sportwagenmerk. Daarbij zijn natuurlijk alle belangrijke modellen uit de historie te zien, van de “Nummer 1”, via vroege 356’s en 911’s, raceauto’s als de 908, 917, 956 en 919, tot aan recente modellen als Panamera, Macan en Taycan. Ook de supercars 959, Carrera GT en 918 Spyder ontbreken natuurlijk niet, evenmin als een Porsche-tractor, de krachtigste variant “Super” met een vermogen van 45 pk.

Hoewel een rondleiding in het Nederlands bij de verantwoordelijke museumfunctionaris aanvankelijk voor wat wrevel zorgde, kon natuurlijk wel de nodige aandacht besteed aan specifiek Nederlandse aspecten, zoals de inbreng van ontwerper Harm Lagaaij en de racesuccessen van coureurs als Ben Pon, Gijs van Lennep, Patrick Huisman, Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde. Speciaal voor de Belgische deelnemers mochten uiteraard de Porsche-prestaties van Jacky Ickx ook niet onvermeld blijven. Of de reguliere rondleiders van het museum ook zoveel specifieke, op de doelgroep toegesneden achtergrondinformatie hadden kunnen geven, mag worden betwijfeld. Maar goed, uiteindelijk werd de harmonie weer hersteld en zo mogen we hopelijk ook in de toekomst nog een keer het museum in. Hierbij geef ik het toetsenbord weer terug aan Robin.

Niet gelogen

Zie je? Ik heb niet gelogen. Niemand kan je daar beter over informeren dan René. Dat bleek ook tijdens de rondleiding. Zoveel kennis van Porsche, de historie en de autosport. Op al onze vragen had René antwoord. Het leek wel een gids die in het Porsche Museum werkt. Ik ken René nu een aantal jaren, maar heb hem nooit eerder zo aan het werk mogen zien. En net als alle deelnemers aan dit weekend neem ik mijn petje voor je af René en wil ik je hartelijk danken.

Slotwoord

“Dit smaakt naar meer” werd gezegd. Voor ons als 64 Team is er niets mooiers om te horen. Vergeet niet, we zijn een non-profit organisatie die met allemaal vrijwilligers werkt en jullie enthousiasme geeft ons extra motivatie om lekker met 64 Porsche Portal door te gaan. Daar doen we het voor! Neemt niet weg dat we zelf natuurlijk ook enorm hebben genoten dit weekend. Een woord van dank aan onze evenementencommissie is zeker op zijn plaats, Pieter, Jos en Alain. Bij dezen!

Alle deelnemers wil ik bedanken voor de gezelligheid en het enthousiasme. Ik heb dit weekend genoten en tijdens het schrijven van dit artikel komt het terug en geniet ik weer. Wees er alsjeblieft weer bij volgende keer!

Was je er niet bij? Nou, wij vinden zelf dat dit ook naar meer smaakt en Pieter noemde mij al wat mooie ideeën. Daarnaast is er ook in het voorjaar en de zomer een toerrit en plannen we weer een “Porsche en koffie”. En wie weet waarmee we nog meer voor de dag komen? Houd onze website dus in de gaten of schrijf je op de site in voor onze nieuwsbrief.

Graag tot een volgende keer!

Foto’s en video’s: Sebastiaan Rijgersma, Sabrina Mortelmans, Danny Dyckmans, Jelle en Duncan Staalstra, Robin Groenendijk, Alain Feld, Robert Regterschot, Tom van Koetsem, Frits Jilderda, Pieter Lys en Yves vander Plas, René de Boer.