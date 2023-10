Drie titels voor Porsche in DTM, Thomas Preining rijderskampioen

In 2021 stapte de populaire Duitse raceserie DTM over van toerwagens naar GT-auto’s. Dat bood ook Porsche-teams voor het eerst de mogelijkheid om deel te nemen aan de serie. Vorig jaar verschenen de eerste 911’s in het DTM-startveld en waren er ook de eerste overwinningen. Dit jaar werd de Oostenrijker Thomas Preining met een Porsche 911 GT3 R kampioen in de DTM. Het Porsche-team Manthey-EMA werd kampioen bij de teams, Porsche won ook de DTM-merkentitel

Natuurlijk, liefhebbers kunnen nog steeds wegdromen bij de beelden van de spectaculaire DTM-races uit de eerste helft van de jaren negentig, toen auto’s als de BMW M3, de Mercedes 190 of later de Alfa Romeo 155 en de Opel Calibra in de DTM succesvol waren – hoewel de 155 en de Calibra, en later de Mercedes C-Klasse al exponenten waren van het Class 1-reglement, waarmee afscheid werd genomen van de Groep A-toerwagens van eerder. De DTM was jarenlang het domein van goed gefinancierde fabrieksteams met Audi, Mercedes en BMW, maar dat bleek enkele jaren geleden niet langer haalbaar, zodat de organisatie het over een andere boeg gooide. In plaats van een eigen reglement werd gekozen voor de wereldwijd populaire GT3-klasse, waarin een flink aanbod van meerdere fabrikanten bestond. Het bleek de enige manier om de DTM te laten overleven en eind vorig jaar nam de grote Duitse automobielclub ADAC de serie over.

Volop belangstelling en een goed gevuld veld bij het laatste DTM-raceweekeinde van het seizoen 2023 in Hockenheim (Foto: Porsche AG)

De filosofie achter GT3 is dat er geen sprake is van een strak technisch reglement, maar dat auto’s met verschillende concepten (turbomotoren en atmosferische krachtbronnen, motor voorin, achterin of in het midden, zes, acht of tien cilinders) door middel van de zogeheten “balance of performance” via parameters als gewicht, wagenhoogte, turbodruk en de grootte van de restrictor van de luchtinlaat op een min of meer gelijkwaardig prestatieniveau worden gebracht, zodat er voor spannende competitie gezorgd wordt. Dat geeft ook wel eens aanleiding tot discussie, want wie niet wint, voelt zich vaak benadeeld, maar de praktijk wijst al jarenlang uit dat de aanpak effectief is.

aDit jaar stonden er zes Porsches in de DTM aan de start (Foto: Porsche AG)

Van Audi via BMW tot Toyota en Ferrari: heel wat fabrikanten hebben een GT3-auto in het programma. Zo ook Porsche, dat sinds dit jaar de GT3 R op basis van de huidige 992-modelgeneratie van de 911 voor klantenteams aanbiedt. Dat zorgde voor een flinke inbreng in de DTM, waarin vorig jaar twee teams al met de 991-versie actief waren. Dit jaar zetten de Duitse teams KÜS Team Bernhard, Toksport WRT en Manthey-EMA elk twee 911’s in de DTM in, waarbij ze zelf voor de financiering moesten zorgen, maar Porsche wel de nodige ondersteuning leverde, onder andere door het afvaardigen van fabriekscoureurs. Ook zorgt Porsche Motorsport voor technische assistentie tijdens de raceweekeinden.

De auto waarmee Thomas Preining vorig jaar de eerste DTM-overwinning voor Porsche behaalde, staat nu in het Porsche Museum (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Het Manthey-EMA-team was dit jaar nieuw in de DTM. In de jaren 2001 en 2002 was Olaf Manthey met zijn team al twee jaar lang actief in de serie met Mercedes-Benz, onder anderen met Patrick Huisman als coureur, maar kon (en mocht) tegen de grotere fabrieksteams geen vuist maken. Sinds de overname van het team en de bijbehorende onderneming door de gebroeders Raeder en het belang van Porsche daarin timmert Manthey flink aan de weg en daarbij paste ook de deelname aan de DTM. Als coureurs werden de Oostenrijker Thomas Preining en de Noor Dennis Olsen aangetrokken, die vorig jaar al bij andere Porsche-teams DTM-ervaring opdeden en races wonnen. Voor het team van Timo Bernhard, dat met Preining in 2022 voor de eerste race-overwinning van Porsche in de DTM zorgde (de auto staat nu in het Porsche Museum in Stuttgart) kwamen twee jonge talenten in actie, de Duitser Laurin Heinrich en de Turk Ayhancan Güven. Voor het team Toksport WRT reden Tim Heinemann, oorspronkelijk afkomstig uit het simracen, en in de eerste vier raceweekeinden Christian Engelhart, wiens plek daarna werd overgenomen door Marvin Dienst.

Thomas Preining won voor het tweede jaar op rij met Porsche op de Norisring, het stratencircuit in Neurenberg (Foto: Porsche AG)

Engelhart, jarenlang als ingenieur werkzaam voor Audi maar de laatste jaren beroepscoureur, zorgde bij de seizoensstart in Oschersleben in de zondagsrace voor de eerste overwinning van het seizoen voor Porsche in de DTM, tevens de eerste DTM-zege van de nieuwe 992. Thomas Preining stond als tweede in de zondagsrace op Zandvoort voor de eerste keer dit jaar op het podium en won de zondagsrace op de Norisring in Neurenberg, waar hij een jaar eerder de eerste Porsche-zege in de DTM had binnengehaald. Ook op de Sachsenring, waar hij op zaterdag tweede werd, stond de Oostenrijker op het podium. Voor Preining was vooral constant scoren de sleutel tot succes, want hij reed in alle races in de punten. Toen zijn naaste concurrent, de Italiaanse Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti, tijdens het voorlaatste weekeinde op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg in beide races geen punten behaalde, kon Preining dan ook de leiding in de tussenstand van het kampioenschap overnemen. Zo begon hij als favoriet aan het laatste raceweekeinde op Hockenheim.

Op Hockenheim won Thomas Preining met de geelgroene Porsche 911 GT3 R beide DTM-races (Foto: Porsche AG)

Op het thuiscircuit van Porsche, op een dik uur van het hoofdkwartier in Stuttgart, beleefde Preining een droomweekeinde. Op zaterdag was hij al dominant met de pole-position, de overwinning en de snelste raceronde, de klassieke “hat-trick” in de autosport. Daarmee kwam hij nog dichter bij de titel, temeer omdat Bortolotti niet verder kwam dan de vijfde plaats. Op zondag had Preining aan de drie punten die hij kreeg als snelste in de kwalificatie genoeg om zich voorafgaand aan de slotrace al kampioen te mogen noemen. Ook in de laatste race van het seizoen echter deed hij het geenszins rustig aan: vanaf pole-position leidde hij van start tot finish en bekroonde zijn titelwinst met de overwinning in de race, zijn derde van het seizoen. Daarmee werd de 25-jarige Preining de eerste DTM-kampioen uit Oostenrijk en de eerste rijder die met Porsche de titel in de prestigieuze Duitse serie won.

Kampioen Thomas Preining en zijn team, Manthey-EMA, dat de DTM-teamtitel won (Foto: Porsche AG)

Porsche eindigde ook bovenaan in het merkenkampioenschap en op zaterdag had het team Manthey-EMA het eerste seizoen met Porsche in de DTM al bekroond met het binnenhalen van de teamtitel. In de eindstand van het rijderskampioenschap werd Preinings Noorse teamgenoot Dennis Olsen zevende. Hij behaalde op zaterdag in Hockenheim zijn beste seizoensresultaat door achter Preining als tweede te eindigen, waarmee het Manthey-team voor het eerst in een DTM-race de eerste twee plaatsen bezette. Laurin Heinrich, die in de loop van het seizoen ook twee keer tweede werd, werd twaalfde in de eindstand, drie plaatsen voor zijn teamgenoot Ayhancan Güven, die eenmaal als derde op het podium mocht plaatsnemen. Tim Heinemann begon het seizoen sterk met twee tweede plaatsen op Oschersleben, maar zat daarna vaak in de hoek waar de klappen vielen, hetzij door technische problemen, hetzij door aanrijdingen of ander malheur. Daardoor scoorde hij na die sterke start nog maar drie klasseringen in de top 15 en eindigde hij als 18e in het kampioenschap. Voor Engelhart was het na de overwinning op Oschersleben door interne strubbelingen bij het Toksport WRT-team snel over, hij sloot het seizoen als 17e af. Zijn vervanger Marvin Dienst reed in de tweede seizoenshelft vier keer in de top 15 en werd 27e in de eindstand.

Voor Porsche betekent het winnen van de DTM-titel het eerste kampioenschap in een prominente Duitse raceserie sinds de successen in de Deutsche Rennsport-Meisterschaft, waarin Porsche-teams in de jaren zeventig en tachtig eerst met de 935 en daarna met de prototypes 936 en 956 succesvol waren. Sebastian Golz, projectleider 911 GT3 R van Porsche Motorsport, verklaarde: “We kijken terug op een turbulent en opwindend jaar. We hebben onze nieuwe 911 GT3 R van de 992-generatie op de markt gebracht en hiermee alle drie de titels in een van de felst bevochten raceseries ter wereld binnengehaald. Vooral de merkentitel betekent voor ons heel veel, want die is het resultaat van het harde werk van de drie klantenteams en het hele team van Porsche Motorsport.” Michael Dreiser, hoofd verkoop van Porsche Motorsport, vulde aan: “We hebben een zeer spannend seizoen met veel ups en downs achter de rug. Mooi om te zien dat we dankzij de prestaties van alle drie de klantenteams de merkentitel hebben kunnen winnen. Het was in de afgelopen maanden voor al onze klanten die met de 911 GT3 R reden zeker niet altijd eenvoudig, maar dat deze compleet nieuwe auto nu in deze extreem fel bevochten serie bovenaan geëindigd is, is een prachtig signaal voor de hele klantensport.”