24 H Nurburgring-Nordschleife 2024

Zes 911s GT3 R strijden voor 14e eindzege op de Nordschleife; veel Nederlanders onderweg met Porsche

Met zijn professionele klantenteams heeft Porsche zijn zinnen gezet op het behalen van zijn veertiende overall overwinning van de komend weekend te verrijden Eifelmarathon (1 en 2 juni 2024). Zes Porsches 911 GT3 R zullen dit jaar tijdens de 24 uursrace op de Nürburgring-Nordschleife strijden om de eindzege in de topklasse. Van het 130 man sterke deelnemersveld zijn er maar liefst 45 Porsches in verschillende uitvoeringen aanwezig, met opvallend veel Nederlanders aan boord. Dit maakt de sportwagenfabrikant uit Stuttgart het sterkst vertegenwoordigde merk tijdens de 52e editie van de endurancerace op de Nürburgring-Nordschleife.

De klantenteams van Porsche en de 911 GT3 R hebben medio april al een demonstratie van hun kracht gegeven tijdens de zogenaamde ‘Qualifiers’. Falken Motorsports vierde twee overwinningen, terwijl Manthey EMA beide races ook op het podium eindigde. Bovendien zullen Dinamic GT, Lionspeed GP (met de Nederlander Indy Dontje!) en Herberth Motorsport elk ongeveer één auto inzetten van de 415 kW (565 pk) GT3-racer uit Weissach.

‘Team Tom’

Een bijzonder klantenteam met een bijna volledig Nederlandse bezetting vormt de Porsche 911 GT3 Cup onder het startnummer 127, ingezet door het gerenommeerde team Max Kruse Racing van de voormalig Duitse voetbalinternational. “Die race is gewoon met niks anders te vergelijken, zó ongelooflijk gaaf”, zegt Tom Coronel. Voor de coureur uit Eemnes, die voor de vijftiende keer deelneemt aan de Duitse klassieker, is de wedstrijd op de Nordschleife het hoogtepunt van het seizoen. Coronel komt in actie met de Cup-auto van Max Kruse Racing samen met Jan Jaap van Roon uit Amsterdam, Paul Meijer uit Huis ter Heide en de Portugees Tiago Monteiro. De oud-Formule 1-coureur die in 2005 reed voor het Jordan team, staat abusievelijk niet vermeld in de deelnemerslijst, maar is wel degelijk één van de rijders op de #127.

“De mooiste baan op planeet Aarde”, aldus Tom Coronel. “Alles is er gewoon tien keer heftiger dan op andere circuits. Ook al omdat je te maken hebt met heel veel factoren. Het weer is er vaak wisselvallig en vanwege de lengte van het circuit kan het zomaar dat het aan de ene kant kurkdroog is en aan de andere kant met bakken naar beneden komt. Sneeuw, hagel, we hebben het er allemaal al meegemaakt! En dan natuurlijk het rijden in het donker, maar ook het drukke verkeer met 130 auto’s op de baan en flinke onderlinge snelheidsverschillen, van dikke GT3’s tot aan een Dacia.”

Andere Porsches met Nederlanders aan boord zijn in de SPX-Pro-Am-klasse te vinden bij Hankook Competition met Récardo Bruins. Marco van Ramshorst rijdt in de Cup 2-Pro-Am-klasse voor het Duitse RPM Racing, Morris Schuring stapt in de Cup 2-Pro bij Black Falcon in en Porsche Cup-topper Larry ten Voorde, afgelopen zondag nog winnaar in de nauwe straten van Monte-Carlo, verschijnt aan de start met een Cup-Porsche van Scherer Sport PHX in de Pro-klasse, samen met onder andere de ervaren Dylan Pereira.

Hard gewerkt

“We zijn direct na de 24 uursrace van vorig jaar begonnen met de voorbereidingen voor 2024”, legt Sebastian Golz, projectmanager Porsche 911 GT3 R uit. “We hebben samen met de fabrikanten hard gewerkt om de bandenschade van vorig jaar te begrijpen. Na diepgaande analyses hebben we de juiste maatregelen uitgevoerd. De start van het seizoen 2024 liet zien dat we het samen goed hebben gedaan. Onze teams en coureurs zijn blij met de voertuigbalans. Nu moeten we de raceprocedures regelen en ons concentreren op het doorkomen van de race zonder fouten te maken. Rondetijdprestaties alleen zijn niet de belangrijkste prioriteit. Teamwerk, het beheren van inhaalacties in een groot veld van 130 auto’s, de juiste bandenkeuze voor verschillende weg- en weersomstandigheden en ervoor zorgen dat de bestuurder zich goed voelt in de auto, zullen de sleutels tot succes zijn.”

Grootste contingent deelnemers

De inzet van Porsche-klantenteams gaat veel verder dan deelname aan de topklasse SP9 voor GT3-voertuigen. Negenendertig andere racewagens van de Duitse fabrikant zijn geregistreerd in tien verschillende klassen. Dit betekent dat Porsche veruit het grootste contingent deelnemers aan de race heeft. Het populairste model is de 911 GT3 Cup, waarvan er 14 zullen strijden in de speciale Cup2-categorie.

Best vertegenwoordigde merk

“Porsche is dit jaar opnieuw duidelijk het best vertegenwoordigde merk tijdens de 24 uursrace van de Nürburgring. Dit toont aan dat we nog steeds een groot vertrouwen genieten bij onze partners en klanten en dat onze producten goed ingeburgerd zijn op de markt”, zegt Michael Dreiser, Director Sales Porsche Motorsport. “Ik heb er vertrouwen in dat de zes Porsches 911 GT3 R sterk zullen presteren tegen de zware concurrentie in de topklasse SP9. De klantenteams zijn uiterst professioneel, met eersteklas coureurs die alle auto’s bemannen. Onze klanten zullen ongetwijfeld ook in andere categorieën boeiende races leveren, zoals in de fel competitieve Cup2-klasse met de 911 GT3 Cup en de Cup3-klasse met de 718 Cayman GT4 Clubsport.”

De race en de legendarische “Groene Hel”

De 24 uursrace op de Nürburgring wordt voor de 52e keer verreden. Na het debuutevenement in juni 1970 werd de race die twee keer de klok rondgaat, drie keer afgelast: in 1974 en 1975 vanwege de toenmalige oliecrisis en in 1983 vanwege bouwwerkzaamheden. Sinds 2005 wordt de race verreden op een 25,378 kilometer lange combinatie van de historische Nordschleife en het moderne Grand Prix-circuit. Het circuit beschikt over meer dan 70 bochten, waaronder de beroemde ‘Karussell’ met steile hellingen. De steilste helling van het golvende parcours heeft een stijgingspercentage van 18 procent, terwijl het steilste afdalingsgedeelte maximaal 11 procent bedraagt. Op het 2,6 kilometer lange rechte stuk “Döttinger Höhe” behalen de racewagens een topsnelheid van ruim 280 km/u.

Bijzonder format

Ook het format is bijzonder: twaalf auto’s haalden al de topkwalificatiesessie tijdens de eerste twee races van het Nürburgring Endurance Series (NLS)-seizoen en in de twee “Qualifiers”. Manthey’s ‘Grello’, de twee 911 GT3 R van Falken Motorsports en de identieke modellen van Herberth Motorsport en Lionspeed GP komen al in aanmerking voor deelname aan deze spectaculaire individuele tijdrit om de 17 beste startposities. Dinamic GT is het enige team dat nog strijdt voor een plek in de shootout.

Een bijzonder aspect van de 24-uursrace op de Nürburgring zijn ook de fans, die een belangrijke bijdrage leveren aan de unieke sfeer. Tom Coronel: “Die zijn vaak al dagenlang van tevoren aanwezig en bouwen rondom het circuit de meest fantastische dingen op. Complete steigers, zwembaden, koelkasten, televisies, bankstellen, alles gaat mee”, geeft Coronel een indruk. “En reken maar dat er de nodige hectoliters bier doorheen gaan, en dat de barbecues soms dag en nacht aan blijven. Mooi is het ook om te zien dat er steeds meer Nederlandse autosportliefhebbers komen. Jammer genoeg is er dit keer geen parade naar Adenau vanwege wegwerkzaamheden, maar er is wel een grote handtekeningsessie, waarvoor we ook aparte kaarten hebben laten maken.”

TV-verslaggeving en livestreaming

De Duitse gratis televisiezender Nitro zendt de Eifelklassieker de hele 24 uur live uit. De pre- en post-raceverslagen omvatten twee extra uren aan uitzendtijd. De officiële racewebsite biedt een gratis livestream en livetiming op www.24h-rennen.de/live-en/. Het publiek op het circuit heeft op elk moment toegang tot de laatste informatie via de trackomroeper of op Radio Nürburgring op de VHF-frequentie 87,7 MHz.

Tijdschema

Donderdag 30 mei

13:00 – 14:45 uur: Kwalificatie 1

20:00 – 23:30 uur: Kwalificatie 2

Vrijdag 31 mei

13:30 – 14:45 uur: Kwalificatie 3

17:30 – 19:15 uur: Topkwalificatie

Zaterdag 1 juni

12:40 – 13:25 uur: Opwarming

16.00 uur: Start van de 24 uursrace

Zondag 2 juni

16:00 uur: Finish van de 24 uursrace

Een overzicht van de teams en coureurs in de SP9-klasse met de Porsche 911 GT3 R

Herberth Motorsport #5 – Robert Renauer (D), Vincent Kolb (D), Dennis Olsen (N), Matt Campbell (AUS)

Lionspeed GP #24 – Antares Au (HKG), Patric Niederhauser (CH), Patrick Kolb (D), Indy Dontje (NL)

Falken Motorsports #33 – Julien Andlauer (F), Klaus Bachler (A), Sven Müller (D), Alessio Picariello (B)

Falken Motorsports #44 – Joel Eriksson (S), Tim Heinemann (D), Nico Menzel (D), Martin Ragginger (A)

Dinamic GT #54 – Marco Holzer (D), Marco Seefried (D), Bastian Buus (DK), Marvin Dienst (D)

Manthey EMA #911 – Laurens Vanthoor (B), Thomas Preining (A), Kévin Estre (F), Ayhancan Güven (TR)

Opmerkingen van deelnemende Porsche coureurs vóór de race

Matt Campbell (Porsche 911 GT3 R #5): “Ik ben super enthousiast om binnenkort weer op de Nordschleife te gaan racen. Dit is voor mij altijd een groot hoogtepunt en een van de beste evenementen van het hele jaar. Onze tests waren enkele weken geleden succesvol in de Eifel. Dit was de eerste keer dat ik op dit legendarische circuit reed sinds de laatste 24 uursrace. Wat mij betreft kan het meteen beginnen!”

Klaus Bachler (Porsche 911 GT3 R #33): “Ik hou van de Nordschleife! Ter voorbereiding op de 24 uursrace van dit jaar behaalden we eersteklas resultaten met Falken Motorsports. Julien Andlauer, Alessio Picariello, Sven Müller en ik vormen een sterke ploeg in de Porsche 911 GT3 R. Hoewel ons team goed gepositioneerd is, kennen we allemaal de Eifel en de langeafstandsklassieker: alles is op elk moment mogelijk. Ik hoop dat we kunnen voortbouwen op onze geweldige resultaten van het voorjaar en kunnen strijden voor de eindzege.”

Kévin Estre (Porsche 911 GT3 R #911): “De 24 uursrace is een heel bijzonder jaarlijks evenement – vooral als je de beroemde ‘Grello’ mag besturen. Vorig jaar hebben we veel werk verzet, maar hebben we de vruchten van die inspanningen niet kunnen oogsten. Wij zijn van plan daar verandering in te brengen. Onze voorbereiding is goed verlopen. We hebben een geweldige auto voor de race, dus het wordt heel leuk op de Nordschleife. We zullen er alles aan doen om Manthey nog een overwinning te bezorgen.”

Tom Coronel (Porsche 911 GT3 Cup #127) : “De mooiste baan op planeet Aarde”, aldus Tom Coronel. “Alles is er gewoon tien keer heftiger dan op andere circuits. Ook al omdat je te maken hebt met heel veel factoren. Het weer is er vaak wisselvallig en vanwege de lengte van het circuit kan het zomaar dat het aan de ene kant kurkdroog is en aan de andere kant met bakken naar beneden komt. Sneeuw, hagel, we hebben het er allemaal al meegemaakt! En dan natuurlijk het rijden in het donker, maar ook het drukke verkeer met 130 auto’s op de baan en flinke onderlinge snelheidsverschillen, van dikke GT3’s tot aan een Dacia.”

De Porsche-raceauto’s komen aan de start in de volgende klassen

Porsche 911 GT3 R (SP9)

Porsche 911 GT3 Cup (Cup2, SP-X, AT2)

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport (SP10)

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (SP7, AT3, Cup3)

Porsche Cayman GT4 Clubsport (SP7, Cup3)

Porsche Cayman GTS (V6)

Porsche Cayman S (V6)

Porsche 718 Cayman GTS (SP4T)

Porsche Cayman CM12 (V5)

Porsche 911 Carrera (V6)

Aan alle racefans een heel fijn weekend gewenst!

Foto’s Porsche Newsroom, Booster Media Solutions.