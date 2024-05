Morris Schuring begint unieke reeks met 24-uursrace Nürburgring

DEN DOLDER/NÜRBURG (29 mei 2024) – Er zijn drie grote 24-uursraces in Europa: op de Nürburgring in de Duitse Eifel-regio, in Le Mans in het Franse department Sarthe en op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Dit jaar vinden al deze drie races plaats in een tijdsbestek van vijf weken. Slechts zeer weinig coureurs rijden ze alle drie en het is dan ook wel heel bijzonder dat Morris Schuring uit Den Dolder deel uitmaakt van dit exclusieve gezelschap. Dit weekeinde begint voor de 19-jarige rijder het mammoetprogramma met de 24-uursrace op de Nürburgring, waaraan hij deelneemt met een Porsche 911 GT3 Cup van het Duitse team Black Falcon. Daarmee zet hij een familietraditie voort. “Ik heb er ongelooflijk veel zin in”, zegt hij.

De historie van de 24-uursrace op de Nürburgring gaat terug tot 1970, maar tientallen jaren lang was het een voornamelijk Duits feestje. Pas sinds de millenniumwisseling kreeg het evenement ook internationaal veel meer aanzien en uitstraling en werd het niveau ook steeds hoger. De tijden dat er 180 auto’s aan de start stonden zijn voorbij, maar nog steeds biedt de etmaalrace op de Nordschleife, anders dan de races in Le Mans en Spa, ook voor kleine teams en amateurrijders volop mogelijkheden, ook met relatief betaalbare productiewagens. Het deelnemersveld voor de editie van dit jaar telt 130 auto’s, elk met drie of vier rijders, er worden in totaal zo’n 200.000 bezoekers verwacht. Gereden wordt er op een circuit van ruim 25 kilometer lengte, de Nürburgring-Nordschleife plus het Grand Prix-circuit.

Zo’n 25 GT3-sportwagens strijden om de algehele overwinning, maar direct daarachter rijdt de klasse met de Porsche 911 GT3 Cup-auto’s, die qua rondetijden slechts een paar seconden op de krachtiger GT3’s moeten toegeven. In deze klasse komen er zo’n 15 auto’s aan de start, waaronder tien in de Pro-categorie. Hiertoe behoort ook de Porsche met het startnummer 148 van het Black Falcon Team 48 Losch, waarmee Morris Schuring in actie komt. Hij deelt de auto met drie rijders die al veel ervaring op de Nürburgring hebben, de Luxemburger Steve Jans en de beide Duitsers Tobias Müller en Noah Nagelsdiek.

Morris Schuring Foto: Rebocar/R. de Boer

Met zijn deelname aan de 24-uursrace op de Nürburgring met een Porsche van Black Falcon zet Morris Schuring een familietraditie voort, want zijn vader Gerwin reed ook een aantal malen de race met een Cup-Porsche van de Duitse renstal. Hoogtepunt daarbij was de klassezege die Gerwin Schuring met zijn teamgenoten in de Porsche in 2015 behaalde. “We werden toen 13e algemeen, van 151 gestarte auto’s, en hadden als winnaars in de klasse vijf ronden voorsprong op de nummer 2”, herinnert Gerwin Schuring zich. Morris Schuring vertelt: “Ik weet nog goed hoe ik toen ’s nachts rond een uur of drie op de tribune zat en naar de auto’s keek. Nu rijd ik zelf in die race, dat is wel een heel gaaf gevoel!”

Gevraagd naar zijn verwachtingen zegt de Dolderse rijder: “Het team heeft duidelijk uitgesproken dat de overwinning in de klasse het doel is. Ze zaten er de afgelopen jaren al vaak dichtbij, maar telkens lukte het net niet. Het zou wel mooi zijn als wij daar nu verandering in kunnen brengen.” In de aanloop naar de race heeft het team al uitgebreid getest, wat zeer positief verliep, maar natuurlijk spelen er in zo’n lange race en op zo’n lastig circuit heel veel factoren een rol. Vooral het verkeer met 130 auto’s op de baan is lastig. “Dat kun je ook niet echt oefenen, maar daar kun je wel heel veel tijd mee winnen of verliezen”, weet Schuring.

Twee weken na de 24-uursrace op de Nürburgring staat voor Morris Schuring de 24 Uur van Le Mans op het programma, nog eens twee weken daarna rijdt hij ook de 24 Uur van Spa-Francorchamps. “Drie van die grote races rijden is echt een droom. Heel intens, maar ook heel gaaf”, zegt hij. “Ik ben daar de afgelopen maanden samen met mijn trainers ook gericht mee bezig geweest, om voldoende fit te zijn. Het doel is om in de korte tijd tussen de races maximaal uit te rusten om weer op te laden voor de volgende wedstrijd. Ik heb één keer eerder een 24-uursrace gereden, in 2022 in Dubai. Toen kon ik niet slapen van de adrenaline, maar ik ben nu wel wat rustiger geworden en ik probeer voldoende rust te nemen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een camper bij het circuit staan waar ik kan slapen.”

Op donderdag staan er twee kwalificatiesessies op het programma, op vrijdag is er de derde en afsluitende kwalificatie. De race start op zaterdag om 16.00 uur en is onder andere live te volgen op Viaplay en via de website en het YouTube-kanaal van het evenement.