Nederlandse successen in Porsche Mobil 1 Supercup Monaco

In de straten van Monte Carlo weerklonk het Wilhelmus na afloop van de race om de Porsche Mobil 1 Supercup. Er was zelfs dubbel Nederlands succes, want tweevoudig Supercup-kampioen Larry ten Voorde (Schumacher CLRT) werd voor de derde maal in zijn carrière als winnaar van de race in Monaco gehuldigd, terwijl Kas Haverkort (Uniserver by Team GP Elite) als vierde algemeen ook de best geklasseerde nieuwkomer was en daarmee het maximale aantal punten voor het ‘rookie’-klassement scoorde. Alle vijf de Nederlandse deelnemers eindigden in de top tien.

Hoewel het racen op een stratencircuit voor teams en rijders vaak het nodige improvisatietalent vergt, is zeker de race in Monte Carlo niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor de Porsche Mobil 1 Supercup traditioneel één van de hoogtepunten van het seizoen. “Wij zijn de enige GT-raceserie die hier rijdt, exclusief in het voorprogramma van de Formule 1, en daar zijn we best trots op”, benadrukte Oliver Schwab, seriemanager van de Porsche Mobil 1 Supercup. In het verleden waren er al veel mooie Nederlandse successen: Patrick Huisman, viervoudig kampioen en recordwinnaar in de Supercup, won er in 1998 en 2005, Jeroen Bleekemolen was er in 2007 en 2008 succesvol, Jaap van Lagen behaalde in 2015 de overwinning en Larry ten Voorde won de race in 2021 en 2022.

Nederlanders op natte en droge baan snel

De vrije training, in Monaco al op donderdag in plaats van op vrijdag, liet al zien dat de Nederlanders ook ditmaal weer voorin meestreden. Routinier Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) sloot de sessie op een door regen natte baan als tweede af, Ten Voorde volgde als derde. Ook de beide Nederlandse ‘rookies’, Kas Haverkort en Robert de Haan (BWT Lechner Racing) deden het bij hun eerste optreden in Monaco gelijk goed met de zevende en negende tijd, Huub van Eijndhoven (Uniserver by Team GP Elite) completeerde de top tien. Daags erna werden de startplaatsen verdeeld in de kwalificatie, nu op een droge baan. Hier was het Larry ten Voorde die met een nieuw kwalificatierecord van 1:32,846 minuten voor het vierde jaar op rij de pole-position voor de race in Monaco behaalde, ook een record. Net als vorig jaar vond hij de Brit Harry King (BWT Lechner Racing), twee jaar geleden kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, naast zich op de eerste startrij. Kas Haverkort kwalificeerde zich als vierde en beste ‘rookie’. Ook Van Lagen, Van Eijndhoven en De Haan hadden met de startplaatsen zes, zeven en negen prima uitgangsposities.

Anders dan een jaar geleden, toen Ten Voorde zich bij de start van de race in Monaco door King liet verschalken, kwam hij nu vanaf de eerste plaats op de grid uitstekend weg en voerde zo op weg naar St. Dévote, de eerste bocht, het 24 rijders sterke veld aan. Ook Haverkort, Van Lagen, Van Eijndhoven en De Haan wisten hun respectievelijke posities in het gebruikelijke strijdgewoel te handhaven. Haverkort kwam in de openingsronde direct onder druk van de Fransman Marvin Klein, teamgenoot van Ten Voorde bij de Franse renstal Schumacher-CLRT, en verloor aan het eind van de ronde zijn vierde plek aan Klein.

Spannend duel tussen De Haan en Porsche-junior Ghiretti

Ten Voorde controleerde de race aan de leiding van het veld. Verderop ontspon zich een spannend duel tussen Robert de Haan, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, en de Fransman Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT), die dit jaar als fabrieks-ondersteunde juniorrijder van Porsche aan de Supercup deelneemt. De twee vochten op het scherpst van de snede en wisselden een paar maal van positie. Daarbij werd het nodige contact niet geschuwd, waarop De Haan vanuit de wedstrijdleiding eenmaal de aanwijzing kreeg om zijn Franse opponent voor te laten. In de zesde ronde heroverde Haverkort de vierde plaats weer van Klein en zo bleef uiteindelijk ook de rangorde tot aan de finish.

Ten Voorde behaalde na 2021 en 2022 zijn derde Porsche-overwinning in Monaco, een nieuw record. Harry King eindigde als tweede, voor de Zuid-Afrikaan Keagan Masters (Ombra), die voor het eerst in de Porsche Mobil 1 Supercup op het podium eindigde. Voor Larry ten Voorde was het na zijn succes van vorige week in Imola al zijn tweede overwinning van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Daarmee is hij nog ongeslagen. Hij verklaarde: “Mijn derde zege in Monaco, het voelt onwerkelijk. Op het oog leek het misschien eenvoudig omdat ik van start tot finish aan de leiding lag, maar dat was het allerminst! Ik heb hard moeten werken, maar dat heeft zich uitbetaald. Sinds mijn overstap naar Schumacher CLRT mag ik in een auto rijden die past als een maatpak. Vanaf de allereerste tests merkte ik dat deze wagen perfect is afgesteld voor een aanvallende coureur zoals ik. De teaminterne sfeer is fantastisch. Côme Ledogar, de teambaas, leeft voor het racen en ook engineers Antony en Benjamin staan 24/7 voor ons klaar. Met Marvin (Klein) en Alessandro (Ghiretti) is er een fijne klik. Mijn doel is natuurlijk om Supercup-kampioen te worden, maar ik vind het teamkampioenschap even belangrijk en wat dat betreft hebben we vandaag een belangrijke slag geslagen met drie auto’s in de top acht.”

Last-minute shopping voor diner met prins Albert

Tot de vele tradities in Monaco behoort dat de racewinnaars op zondagavond mogen aanzitten bij het diner met prins Albert. Voor Larry ten Voorde betekende dat ‘last-minute shopping’, zo vertelde hij: “Net zoals in voorgaande jaren durfde ik het lot niet te tarten door alvast een smoking in mijn koffer mee te nemen, dus die heb ik zondagmiddag lokaal – vijf minuten voor sluitingstijd – in Monaco gekocht!” Kas Haverkort eindigde als vierde en beste ‘rookie’. “Een heel goed weekend gehad”, berichtte hij. “Ik had met de vierde plaats in de kwalificatie al een heel goede uitgangspositie. Er had zelfs nog wel iets meer in gezeten als ik iets eerder gepusht had. Ook de race was goed, een redelijk goede start, een plek verloren, maar die ook weer teruggekregen en daarna was het gewoon uitrijden. Met de vierde plaats algemeen en P1 bij de ‘rookies’ ben ik echt heel tevreden! De auto was prima, het team heeft het top gedaan!”

Jaap van Lagen eindigde op de zesde plaats. “Op de limiet gereden met een paar keer wat contact. In ieder geval goed punten gescoord”, liet hij weten. Huub van Eijndhoven sloot de race als zevende af, Robert de Haan werd na zijn intensieve duel met Ghiretti als negende geklasseerd en was daarmee de tweede ‘rookie’. Na de eerste twee races van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup is er nu een pauze tot aan de volgende ronde, die op 30 juni wordt verreden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.