Een weekeinde vol sportsuccessen voor Porsche

Porsche heeft drie autosportprogramma’s met eigen fabrieksteams, namelijk in het FIA World Endurance Championship (WEC) het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship en het ABB FIA WK Formule E. In al deze kampioenschappen stond dit weekeinde een evenement op de kalender, en in alle kampioenschappen vierde Porsche overwinningen en podiumplaatsen. Ook klantenteams droegen in belangrijke mate bij tot het succes, terwijl er ook een Porsche-overwinning was in de 24H Series.

FIA WEC: Porsche-klantenteam Hertz Team Jota wint, fabrieksteam completeert 1-2

In totaal trok het WEC-raceweekeinde op Spa-Francorchamps ruim 88.000 bezoekers. (foto: Porsche/Drew Gibson)

In het FIA World Endurance Championship was het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de locatie voor de derde race van het seizoen, tevens de laatste wedstrijd voor het jaarlijkse hoogtepunt, de 24 Uur van Le Mans. Het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport was aanwezig met de beide 963’s, de nummer 5 met Matt Campbell, Michael Christensen en Frédéric Makowiecki en de nummer 6 met Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor. Het Britse klantenteam Hertz Team Jota was er ook met twee Porsches, de nummer 12 voor Will Stevens en Callum Ilott en de nummer 38 voor Jenson Button, Phil Hanson en Oliver Rasmussen. Het Duitse Proton Competition zette één 963 in onder het startnummer 99, bestuurd door Neel Jani en Julien Andlauer.

De Porsches reden goed voorin mee. (foto: Porsche/Stephen Fisher)

In de zes-uursrace reden de Porsches aanvankelijk goed voorin mee, maar in het vierde uur kwam het voortijdig einde voor de nummer 5, toen Michael Christensen bij Blanchimont met de onderkant van de auto een kerbstone raakte, de controle verloor en aan de linkerkant in de vangrails crashte. De Deen zelf bleef ongedeerd, maar de auto was uit de race. Met nog een uur en 45 minuten op de klok werd de race voor twee uur onderbroken, nadat een Cadillac-prototype en een BMW GT3 na een botsing zwaar gecrasht waren. De lange onderbreking was noodzakelijk voor het herstel van de vangrails. Tot groot genoegen van de talrijk aanwezige bezoekers (ruim 88.000, een nieuw record voor een WEC-evenement buiten de 24 Uur van Le Mans) werd het resterende gedeelte vervolgens toch nog verreden).

De nummer 12-Hertz Team Jota-Porsche won met Callum Ilott en Will Stevens de WEC-race. (foto: Porsche/Michele Scudiero)

Daarbij had de nummer 12-Hertz-Jota-Porsche het voordeel, net voor de onderbreking nog te hebben getankt, wat uiteindelijk beslissend zou zijn in de strijd om de overwinning. Die haalden coureurs Will Stevens en Callum Ilott inderdaad binnen, de eerste WK-zege met Porsche voor het klantenteam Jota, vrijwel precies een jaar nadat de Britse renstal, ook in Spa, de eerste race met de 963 gereden had. Het was de eerste overwinning voor een privéteam met een Porsche in een WK-race sinds het succes van Frank Jelinski en Bob Wollek met een 962 van Joest Racing in Dijon in 1989. De overgebleven fabrieks-Porsche met Estre, Lotterer en Vanthoor eindigde als tweede, waarmee het trio, dat eerder dit seizoen de race in Qatar won, aan de leiding blijft in de WK-stand. De Proton-Porsche van Jani en de spectaculair rijdende Andlauer werd als vijfde geklasseerd.

Het Manthey-team bezette de eerste en tweede plaats in de GT3-klasse. (foto: Porsche/Michele Scudiero)

Ook de GT-klasse leverde een dubbel succes op voor Porsche, met de overwinning voor de 911 GT3 R met het startnummer 91, ingezet door Manthey EMA en bestuurd door onze landgenoot Morris Schuring, samen met de Australiër Yasser Shahin en de Oostenrijkse Porsche-fabrieksrijder Richard Lietz. De nummer 92-Porsche, rijdend onder de vlag van Manthey PureRxcing, werd met Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm en Klaus Bachler als tweede geklasseerd.

IMSA: 100e sportwagen-overwinning Team Penske

Nick Tandy (l.) en Mathieu Jaminet als winnaars van de IMSA-race op het podium. (Foto: Porsche/Jordan Lenssen)

In Californië werd op het circuit van Laguna Seca de vierde race van het seizoen in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship verreden. Ook hier was het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport actief met twee auto’s in de prototype-klasse, de nummer 6 van Mathieu Jaminet en Nick Tandy en de nummer 7 van Dan Cameron en Felipe Nasr. Twee klantenteams kwamen ook met Posche 963’s aan de start, voor het eerst bovendien beide met Nederlandse inbreng: JDC Miller Motorsports met de nummer 85, bestuurd door Tijmen van der Helm en Richard Westbrook, en Proton Competition/Mustang Sampling met de nummer 10, die Gianmaria Bruni en Bent Viscaal als rijder had. Laatstgenoemde, afkomstig uit het Overijsselse Albergen, maakte zijn debuut in de IMSA-competitie.

Nick Tandy en Mathieu Jaminet behaalden met de nummer 6-Porsche de overwinning. (foto: Porsche/Jordan Lenssen)

In de race met een duur van twee uur en 40 minuten reden de Porsches constant voorin mee. De strijd om de overwinning werd beslist toen Nick Tandy in de nummer 6-Porsche in het laatste halfuur de tot dan toe leidende Cadillac passeerde. Vervolgens reed de Brit de overwinning naar huis, een succes dat hij deelde met zijn Franse teamgenoot Jaminet. De andere fabrieks-Porsche met Nasr en Cameron eindigde als derde. Van der Helm en Westbrook werden achtste, Viscaal en Bruni werden als tiende geklasseerd.

Tijmen van der Helm en Richard Westbrook werden met de Porsche van JDC Miller Motorsports als achtste geklasseerd. (foto: Porsche/Jordan Lenssen)

Het succes voor Tandy en Jaminet was de 100e overwinning voor het team van de Amerikaan Roger Penske in de sportwagenracerij. De 87-jarige Penske was op zondag in Californië zelf bij de race aanwezig, nadat hij de dag ervoor ook de FIA WEC-race in België ter plekke gevolgd had. Het voordeel van een privévliegtuig… Voor Porsche was het de 600e overwinning (algehele en klassezeges samen) in de Noord-Amerikaanse IMSA-racerij. De eerste zege kwam in 1971 tijdens de allereerste IMSA-race op Virginia International Raceway, waar Hurley Haywood en Peter Gregg met een Porsche 914/6 van Brumos Racing de GTU-klasse wonnen.

Het succes op Laguna Seca was de 100e overwinning van het Penske-team in een sportwagenrace. (foto: Porsche/Jordan Lenssen)

De 601e IMSA-zege werd op Laguna Seca ook gelijk binnengehaald, want het Amerikaanse team AO Racing won met de gifgroene 911 GT3 R, bijgenaamd ‘Rexy’, de GTD-Pro-klasse dankzij coureurs Laurin Heinrich en Sebastian Priaulx. Zowel voor het team als voor de coureurs was het de eerste overwinning in de sterk bezette GTD-Pro-klasse.

AO Racing won met de gifgroene 911, bijgenaamd ‘Rexy’, de GTD-Pro-klasse. (foto: Porsche/Jordan Lenssen)

Formule E: António Félix da Costa bezorgt Porsche thuiszege in Berlijn

Het is niet iedereens favoriete tak van autosport, de Formule E. Maar toch is het een heus wereldkampioenschap en zijn er tal van fabrikanten officieel actief, waaronder Porsche, dat als enige merk zijn eigen fabrieksteam inzet (bij de andere merken is er in alle gevallen sprake van samenwerking met eerder bestaande renstallen). De Formule E kwam dit weekeinde in actie op het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn, de enige locatie die sinds de start van de elektrische raceserie ieder seizoen op de kalender heeft gestaan. Voor Porsche, na het vertrek van Audi, BMW en Mercedes nog de enig overgebleven Duitse constructeur in de serie, was het een thuiswedstrijd, met elk één race op de zaterdag en de zondag.

Winst voor Porsche-coureur António Félix da Costa in de zondagsrace van de Formule E in Berlijn. (foto: Porsche)

De zaterdagsrace resulteerde voor Pascal Wehrlein en António Félix da Costa, de beide rijders van het TAG Heuer Porsche Formule E-team, respectievelijk in de vijfde en de zesde plaats. De beide rijders van het Andretti-team, dat eveneens gebruik maakt van de Porsche-aandrijflijn, kwamen niet in de strijd om de ereplaatsen voor: Norman Nato werd 18e, wereldkampioen Jake Dennis viel voortijdig uit. In de zondagsrace bezorgde António Félix da Costa zijn werkgever Porsche de eerste overwinning in Berlijn, een thuissucces dat uitbundig gevierd werd. Teamgenoot Wehrlein greep als vierde net naast het podium, Jake Dennis eindigde als vijfde, Norman Nato werd 19e.

Racewinnaar António Félix da Costa in actie met zijn Porsche 99X Electric in Berlijn. (foto: Porsche)

Voor Félix da Costa, die dit jaar zijn activiteiten in de lange-afstandsracerij stopzette om zich volledig te kunnen richten op de Formule E, komt de overwinning in Berlijn wellicht op een belangrijk moment, want er doen geruchten de ronde dat Porsche hem voor volgend jaar mogelijk zou willen vervangen door de Zwitser Nico Müller. Een antwoord op de baan, zoals Félix da Costa dat afgelopen zondag in Berlijn gaf, is altijd de beste reactie. Vorige maand werd hij in de Formule E-race in Misano ook als eerste afgevlagd, maar verloor toen zijn overwinning omdat een gasklepveer aan zijn auto niet volgens de reglementen was. Porsche heeft tegen de uitsluiting die volgde beroep aangetekend.

24H Portimão: Herberth-Porsches op 1 en 2, Nederlandse klassezeges Van Eijndhoven, Huisman

De 24H Series, georganiseerd door het bureau Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep, staat internationaal niet zo in de belangstelling als het FIA WEC of het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap, maar staat al jarenlang garant voor toegankelijke, betaalbare lange-afstandsraces met een plezierige sfeer. Zo werd het afgelopen weekeinde op het prachtige Autódromo Internacional do Algarve in Portugal de Hankook 24H Portimão verreden. Het deelnemersveld was met 22 auto’s nogal karig, maar het voltooien van een 24-uursrace is hoe dan ook een prestatie die respect verdient.

Het Duitse Herberth Motorsport won met de 911 GT3 R de Hankook 24H Portimão. (foto: Creventic/Nico Mombaerts)

Al snel tekende zich af dat de beide Porsche 911 GT3 R’s van het Duitse team Herberth Motorsport de voornaamste kandidaten voor de overwinning waren. De beide Porsches wisselden elkaar een aantal malen af aan de kop van het veld, maar gedurende de nacht was het de 911 met het startnummer 92, bestuurd door de Duitsers Max Moritz, Vincent Kolb, Robert Renauer en Ralf Bohn en de Oostenrijker Felix Neuhofer, die definitief de leiding nam en vervolgens vrij vlot een marge van twee ronden opbouwde, die tot aan de finish in stand bleef. Het was voor Herberth Motorsport de eerste algehele overwinning in de 24H Series in bijna drie jaar. De zusterauto met het startnummer 91 eindigde met rijders Scott Noble, Jason Hart, Ian Loggie en Ralf Bohn als tweede en completeerde daarmee het succes voor de Beierse renstal van de gebroeders Renauer.

Het Belgische team RedAnt Racing won de Porsche-cup-klasse. (foto: Creventic/Nico Mombaerts)

Het Belgische team RedAnt Racing behaalde de eerste en tweede plaats in de klasse voor Porsche 992-Cup-auto’s. De drie Belgen Yannick en Ayrton Redant en Kobe de Breucker en de Nederlander Lucas van Eijndhoven vormden de winnende combinatie, het Belgische kwartet Brent Verheyen, Peter Guelinckx, Michiel Haverans en Kris Cools eindigde voor het team van de familie Redant als tweede. Het Nederlandse Porsche-team Red Camel-Jordans.nl, met Ivo, Rik en Luc Breukers en de Zwitser Fabian Danz als rijders, behaalde na veel technische narigheid in de afgelopen races eindelijk weer eens een tastbaar resultaat en werd als derde geklasseerd. Ook Porsche-routinier Patrick Huisman behaalde succes: samen met teamgenoten Tracy Krohn, Niclas Jönsson en Philip Hamprecht won hij met de 911 GT3 Cup van het Duitse RPM Racing de 992-Am-categorie, en dat ondanks volop tijdverlies door eerst een defecte radiateur en later een complete versnellingsbakwissel.