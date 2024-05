Nederlanders starten sterk in Porsche Mobil 1 Supercup

Met een race over 14 ronden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in het Italiaanse Imola ging het seizoen 2024 in de Porsche Mobil 1 Supercup van start. Larry ten Voorde leidde van start tot finish en schreef de wedstrijd op zijn naam, maar ook de overige Nederlanders kenden een sterke start van het seizoen.

Het seizoen 2024 is het 32e jaar van de Porsche Mobil 1 Supercup, die opnieuw exclusief in het voorprogramma van geselecteerde Formule 1-Grands Prix in Europa verreden wordt. Dit jaar rijdt de Porsche Mobil 1 Supercup voor het eerst met nagenoeg volledig synthetische brandstof. De ruwe olie komt vanuit de Haru Oni-proeflocatie in Chile, die wordt gerund door HIF Global, een onderneming die door Porsche wordt ondersteund. Via een procedé dat ‘blending’ genoemd wordt, ontstaat raceklare brandstof, die wordt gebruikt in de 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup-auto’s. Die rijden daarmee nagenoeg CO2-neutraal. Nadat de afgelopen drie jaar in de Porsche Mobil 1 Supercup al een semi-synthetische brandstofmix van de tweede generatie op biobasis gebruikt werd, zet de toonaangevende merkencup van Porsche samen met HIF Global nu de volgende stap.

Start, Porsche 911 GT3 Cup, BWT Lechner Racing (#1), Harry King (UK), Schumacher CLRT (#12), Larry ten Voorde (NL), Porsche Mobil 1 Supercup 2024, Imola (I)

Vijf Nederlanders voor het hele seizoen

Onder de 24 deelnemers die voor het volledige seizoen zijn ingeschreven, bevinden zich vijf Nederlandse rijders. Tweevoudig Supercup-kampioen Larry ten Voorde maakte de overstap naar het Franse team Schumacher CLRT. Robert de Haan, met 17 jaar de jongste deelnemer, rijdt na het winnen van de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux nu een volledig Supercup-seizoen voor het Oostenrijkse BWT Lechner Racing. Routinier Jaap van Lagen start voor het Italiaanse Dinamic Motorsport, terwijl er twee Nederlanders voor Uniserver by Team GP Elite uitkomen, te weten Huub van Eijndhoven, die zijn tweede Supercup-jaar rijdt, en Kas Haverkort, die de overstap maakt vanuit de formulewagens.

Larry ten Voorde was met een tijd van 1:43,668 minuten het snelst in de vrije training. Huub van Eijndhoven liet de zesde tijd noteren, Jaap van Lagen als elfde en Kas Haverkort als 14e eindigden ook in de bovenste helft van de in totaal 30 deelnemers. Robert de Haan kon vanwege een technisch defect geen geklokte ronde rijden, “maar dat wordt snel verholpen”, liet hij vanuit Italië weten. Daags erna was Larry ten Voorde ook in de kwalificatie de snelste, ditmaal met een tijd van 1:42,447 minuten. Robert de Haan reed de derde tijd, Huub van Eijndhoven als zesde en Kas Haverkort als tiende stonden ook op de eerste vijf rijen. Ditmaal was het Jaap van Lagen voor wie het niet optimaal liep: de ervaren rijder zag een tijd worden geschrapt vanwege het overschrijden van de afgrenzing van de baan, zat vervolgens vast achter een langzame rijder en kwam niet verder dan de 18e tijd. “Dan morgen in de race maar naar voren zien te vechten”, sprak hij strijdlustig.

Porsche 911 GT3 Cup, GP Elite (#22), Samer Shahin (AUS), GP Elite (#21), Sören Spreng (D), Martinet / Forestier Racing (#14), Fernando Monje (E), Porsche Mobil 1 Supercup 2024, Imola (I)

Ten Voorde van start tot finish, De Haan beste ‘rookie’

Silverstone, : PMSC, Championship 2024, Test Silverstone on April, 29, 2024, Silverstone, Porsche Mobil 1 Supercup, Test, Porsche 911 GT3 Cup, CLRT (#12), Larry ten Voorde (NL), Porsche Mobil 1 Supercup 2024, Pre-Season Test Silverstone (UK)

De race startte op zondag rond het middaguur, waarbij Ten Voorde zijn naaste concurrent, de Brit Harry King, op weg naar de eerste bocht, Tamburello, het nakijken gaf. De Haan verloor in het strijdgewoel na de start een positie, de overige Nederlanders wisten hun plaatsen te handhaven. Enkele incidenten in de startronde zorgden voor een interventie van de safety-car, in de vierde ronde werd de race weer vrijgegeven. Ten Voorde verdedigde de leiding, Haverkort wist na de herstart twee plaatsen te winnen. Vooraan controleerde Ten Voorde vervolgens de wedstrijd en kwam na 14 ronden als winnaar over de eindstreep. Hij bekroonde daarmee zijn 200e deelname aan een Porsche-merkencuprace met een loepzuivere ‘hat-trick’: pole-position, start-finishzege en snelste raceronde. “Het is al een tijd geleden dat ik een Supercup-seizoen zo goed begonnen ben”, lachte een zeer tevreden Ten Voorde na de finish. “Dank aan mijn nieuwe team Schumacher CLRT, dat al een soort familie voor me geworden is. Ik ben trots op dit succes bij onze eerste gezamenlijke race!”

Achter Ten Voorde werden de Brit Harry King en de Fransman Marvin Klein als tweede en derde geklasseerd. Robert de Haan greep als vierde net naast het podium, maar werd wel als beste nieuwkomer geklasseerd. “Daar ben ik heel tevreden mee”, gaf De Haan te kennen. Huub van Eijndhoven kwam als vijfde over de eindstreep, maar kreeg naderhand een tijdstraf van drie seconden opgelegd vanwege een inhaalactie net op het moment dat de ‘safety-car-fase’ al was uitgeroepen. Daarmee werd hij als zevende geklasseerd, een plaats achter Kas Haverkort, die zijn Supercup-debuut heel keurig als zesde afsloot. Jaap van Lagen wist zoals aangekondigd inderdaad de nodige plaatsen goed te maken en finishte als twaalfde.

BWT Lechner Racing (#1), Harry King (UK), Schumacher CLRT (#12), Larry ten Voorde (NL), Schumacher CLRT (#10), Marvin Klein (F), Porsche Mobil 1 Supercup 2024, Imola (I)

Aanstaande zondag volgende ronde in Monaco

Komend weekeinde volgt gelijk al de tweede race van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup, dan op het stratencircuit in Monte Carlo. Ten Voorde, die na zijn winst in Imola als leider in het kampioenschap naar het prinsdom komt, won er in 2021 en 2022, Jaap van Lagen zegevierde er in 2015. Van Eijndhoven was er vorig jaar zevende en beste rookie. Voor De Haan en Haverkort wordt het hun eerste optreden op het stratencircuit. De race start op zondag om 12.05 uur en is te zien op Viaplay, Eurosport en de Formule 1-app.

