FIA WEC-klassezege voor Morris Schuring op Spa-Francorchamps

FRANCORCHAMPS (11 mei 2024) – “Ongelooflijk, wat gaaf! Dit maakt de pech van de eerste twee races meer dan goed!” De opluchting en voldoening waren duidelijk bij coureur Morris Schuring uit Den Dolder, nadat zijn teamgenoot Richard Lietz de Porsche 911 GT3R van het Duitse team Manthey EMA na afloop van de race om het FIA World Endurance Championship op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen als winnaar van de GT3-klasse over de eindstreep stuurde. Voor Schuring was het de eerste klassezege in het FIA WEC, en dat op hetzelfde circuit waar hij vorig jaar zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup vierde. Schuring en de Oostenrijkse Porsche-fabrieksrijder Lietz deelden het succes met de Australiër Yasser Shahin.

Na de gebruikelijke voorbereidingen inclusief track walk op woensdag begon het officiële programma met twee vrije trainingen van elk anderhalf uur op de donderdag, die het team met de Porsche onder het startnummer 91 als tiende en als achtste afsloot. Op vrijdagochtend stond nog eens een vrije training van een uur op het tijdschema, waarin Yasser Shahin de vijfde tijd reed. Zo was het team klaar voor de kwalificatie op vrijdagmiddag, waarin Shahin met de derde tijd voor het tweede evenement op rij bij de eerste tien in het 18 auto’s sterke veld eindigde en daarmee wederom in actie mocht komen tijdens de aansluitende hyperpole-sessie voor de tien snelste rijders. Ook in de hyperpole reed de Australiër de derde tijd, wat de derde startplaats in de klasse betekende, tevens het beste hyperpole-resultaat van het team tot nu toe.

Op zaterdag – traditioneel de racedag tijdens het FIA WEC-evenement op het Circuit de Spa-Francorchamps – was het zaak om vroeg op het circuit te zijn, want enerzijds werden er tienduizenden bezoekers verwacht – het totale aantal gedurende het weekeinde kwam uit op 88.180 – en anderzijds zorgden uitvoerige wegwerkzaamheden en de daarmee verbonden omleidingen rondom het circuit voor nog meer vertraging dan normaal in Francorchamps al vaak het geval is.

De zes-uursrace van het FIA WEC op het ruim zeven kilometer lange circuit in de Belgische Ardennen kende geen gebrek aan spektakel. Zowel in de prototype-klasse als in de GT3-categorie werd er op het scherpst van de snede geracet, waarbij er ook sprake was van de nodige incidenten en ongevallen, waarvan de gevolgen beperkt bleven tot materiële schade. Startrijder Shahin begon in de nummer 91-Porsche voortvarend, waarna Schuring de auto overnam. Bij de rijderswissel was er echter een probleem met de veiligheidsgordel, waardoor de nodige tijd en daarmee posities verloren gingen. Zo moest Schuring tijdens zijn rijbeurt terrein goedmaken. Dat deed hij met verve: dankzij snelle rondetijden klom hij op van de elfde naar de eerste positie in de klasse.

Bij een zwaar ongeval in het vijfde uur van de wedstrijd raakten ook de vangrails flink beschadigd, wat leidde tot een onderbreking van twee uur ter reparatie. Daarna werd het restant van de race, een duur van een uur en drie kwartier, toch nog uitgereden, waarbij de vraag welke teams voor de onderbreking wel of niet een tankstop hadden gemaakt, een grote rol speelde.

De nummer 91-Manthey-EMA-Porsche van Schuring, Lietz en Shahin had op het moment van de onderbreking de leiding in de klasse in handen met een voorsprong van acht seconden, maar moest snel na de hervatting van de race naar binnen voor brandstof. Daarmee moesten de rijders flink aan de bak, maar toen in de slotfase de ene na de andere concurrent voor een tankstop de pits in moest, kwam de oranjegeel-zwarte Porsche verder en verder naar voren. Slotrijder Richard Lietz kon in de slotronde de leiding overnemen van landgenoot Bachler in de andere Manthey-Porsche met het startnummer 92, die ook nog maar weinig brandstof in de tank had, en zo kon Lietz uiteindelijk de overwinning voor zichzelf en teamgenoten Schuring en Shahin naar huis rijden.

Morris Schuring is daarmee de vierde Nederlander die een overwinning viert in de GT-klasse van het FIA WEC, na Jeroen Bleekemolen, Larry ten Voorde en Nicky Catsburg. “Ik ben ongeloofijk blij dat het is gelukt. Een geweldige prestatie van het hele team. Het was heel spannend met de strategie, maar uiteindelijk pakte het allemaal goed uit. Hier in Spa, waar ik vorig jaar mijn eerste Supercup-overwinning behaalde, nu ook mijn eerste WEC-klassezege te behalen, is een onvoorstelbaar mooi gevoel”, aldus Schuring. “Dat het zelfs een 1-2 is geworden voor de beide Manthey-Porsches maakt het alleen nog maar mooier!”

Mooi wordt ook de volgende race van het FIA WEC, het onbetwiste hoogtepunt van het seizoen: de 24 Uur van Le Mans op 15 en 16 juni. Morris Schuring gaat als de meest recente klassewinnaar met extra motivatie naar de klassieker in Frankrijk!