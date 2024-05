Porsche Carrera Cup Benelux maakt zich op voor sterk nieuw seizoen

Met twee races op het Circuit de Spa-Francorchamps, een van de beroemdste circuits ter wereld, start deze week het seizoen 2024 van de Porsche Carrera Cup Benelux. Opnieuw staat er een bijzonder sterk veld aan de start, een veelbelovende combinatie van ervaren rijders en ambitieuze getalenteerde nieuwkomers. Met de 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup zullen zij voor prachtig racespektakel zorgen, zoveel staat nu al vast.

Voor de seizoensstart in de Belgische Ardennen zijn er 22 rijders uit acht landen aangemeld, waarmee ook de internationale aantrekkingskracht van de Porsche Carrera Cup Benelux als snelste merkencup in de lage landen eens te meer wordt aangetoond. “Daarbij is het vooral interessant dat 60 procent van het veld uit nieuwe rijders bestaat”, benadrukt Olivier Aerts, seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux. “Dat geeft aan dat we onze taak om nieuw talent en aanwas te vinden en verder te ontwikkelen als serie met succes vervullen.”

Zeven jonge rijders maken dit jaar deel uit van de Talent Pool van de Porsche Carrera Cup Benelux en kunnen rekenen op extra begeleiding en ondersteuning in de opbouw van hun carrière. De Duitse oud-coureur Dirk Werner, die onder andere met Porsche vele internationale successen behaalde, staat de rijders in de Talent Pool met raad en daad terzijde.

Elf Nederlanders aan de start

Met elf Nederlandse deelnemers is ons land dit weekeinde goed voor de helft van het deelnemersveld. Tot dit elftal behoren vier ‘rookies’, of te wel nieuwkomers: Jurriaan de Back (JW Raceservice), Dréke Janssen (RedAnt Racing), Sam Jongejan (Team RaceArt) en Nick Ho (PG Motorsport). Paul Meijer en Ralph Poppelaars (beide Hans Weijs Motorsport), Sacha Norden (JW Raceservice) en Dirk Schouten (Q1 Trackracing) waren er ook vorig jaar al bij en lieten zien, goed voorin te kunnen meestrijden. Norden maakt daarbij de overstap van de Pro-Am-klasse, waarin hij vorig jaar de titel won, naar de Pro-categorie. Poppelaars kende een succesvol seizoen in de Am-klasse, maar greep vanwege een blessure aan het eind van het jaar net naast de titel. Nu komt hij uit in de Pro-Am-categorie. Datzelfde geldt voor Ziad Geris (PG Motorsport), die na twee seizoenen afwezigheid terugkeert in de Porsche Carrera Cup Benelux.

Nieuw in de serie zijn ook Jules Grouwels (Team RaceArt), uit de bekende Limburgse racefamilie, en Niels Langeveld (Q1 Trackracing), die de overstap maakt vanuit de internationale toerwagenracerij. Naast de al genoemde teams is ook Team GP Elite als Nederlandse renstal in de serie actief.

Wereldkampioen rally Kalle Rovenperä kiest ook voor Porsche Carrera Cup Benelux

België is met drie deelnemers vertegenwoordigd, terwijl er ook rijders uit Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen en Zweden aan de start staan. Een prominente deelnemer, die tijdens vier van de zes geplande raceweekeinden deel uitmaakt van het veld, is de 23-jarige Fin Kalle Rovenperä, die in 2022 en 2023 het wereldkampioenschap rally op zijn naam wist te schrijven. Rovenperä, die dit jaar in het WK Rally een beperkt programma rijdt, wil ook meer ervaring in de circuitracerij opdoen en koos daarvoor de Porsche Carrera Cup Benelux, waar hij onderdak vond bij het Belgische team RedAnt Racing. Rovenperä zal tijdens het tweede raceweekeinde voor het eerst in de cup in actie komen.

De kalender voor het komende seizoen bestaat opnieuw uit zes evenementen, waarbij telkens twee races op het programma staan. De opening vindt deze week (10 en 11 mei) plaats in het voorprogramma van het FIA WEC op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Het volgende evenement vindt op Circuit Zandvoort plaats, waar de Porsche Carrera Cup Benelux van 7 tot en met 9 juni te gast is bij de DTM. Een maand later, van 5 tot en met 7 juli, eindigt de eerste seizoenshelft samen met de European Le Mans Series in Imola in Italië. Van 2 tot en met 4 augustus komen de deelnemers in actie tijdens de populaire Jacks Racing Day op het TT-Circuit in Assen. Van 13 tot en met 15 september is er een ronde met het GT Open op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg en het seizoen wordt afgesloten van 11 tot en met 13 oktober tijdens de NASCAR Final in het Belgische Zolder.