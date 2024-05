“Thuisrace” voor Morris Schuring in FIA WEC op Spa-Francorchamps

DEN DOLDER (8 mei 2024) – Het FIA World Endurance Championship rijdt niet in Nederland, maar voor coureur Morris Schuring uit Den Dolder is ook het optreden van deze week op Circuit de Spa-Francorchamps een soort thuis- race, want hij behaalde al mooie successen op het befaamde circuit in de Belgische Ardennen. Schuring komt opnieuw in actie met de Porsche 911 GT3 R van het Duitse team Manthey EMA, die hij deelt met de Oostenrijker Richard Lietz en de Australiër Yasser Shahin.

Morris Schuring heeft uitstekende herinnerin- gen aan het Circuit de Spa-Francorchamps. De afgelopen twee seizoenen stond hij er tijdens ieder raceweekeinde op het podium: in 2022 tweede in de tweede race van de Porsche Carrera Cup Deutschland, vorig jaar derde in de tweede race van de Duitse cup en zelfs winnaar van de wedstrijd in de Porsche Mobil 1 Supercup, destijds Schurings eerste overwinning in de belangrijkste internationale Porsche-merkenrace- klasse, een succes dat hij na de zomerpauze voor eigen publiek op Zandvoort wist te herhalen.

“Het zou mooi zijn als we ook in het WEC op Spa eindelijk een tastbaar resultaat kunnen binnen- halen”, aldus Schuring. “In de twee voorgaande evenementen in Qatar en Imola hebben we een goede race gereden, maar helaas konden we beide keren door omstandigheden geen punten scoren. Hopelijk kunnen we daarin dit weekeinde verandering brengen!”

Het 7,004 kilometer lange en zeer snelle circuit met zijn vele hoogteverschillen zou de Porsche 911 GT3 R goed moeten liggen, zo schat Schuring in. Omdat hij onlangs al met de GT3 R op het Circuit de Spa-Francorchamps getest heeft, kan hij ook mooi de vergelijking maken met de Porsche 911 GT3 Cup, waarmee hij er vorig jaar in de Porsche-merken- cups reed. “Je merkt in de GT3 R op Spa vooral dat je meer downforce hebt, neerwaartse druk, waar- door de auto stabieler ligt en je dus sneller kunt rijden, ook in bochten. Je merkt echt dat de auto tot leven komt, omdat er heel veel bochten zijn waarin je gebruik kunt maken van die downforce. Anders dan bijvoorbeeld in Imola, waar er veel vrij krappe passages waren, terwijl je in Spa juist van die lange snelle bochten hebt, zoals Pouhon en bijvoorbeeld ook bocht 12 en 13, “Pif-Paf”. Daar kun je echt profiteren van die downforce.”

Tijdens de test op Spa had Schuring te maken met wisselende weersomstandigheden, wat in de Ardennen heel vaak voorkomt. “Het ging zow- el in de regen als op een droge baan goed, dus

dat stemt zeker optimistisch voor dit weekeinde”, zegt hij. “Het lijkt erop dat het dit keer droog blijft en zelfs behoorlijk zonnig wordt. We kunnen dus uitkijken naar een mooi evenement, waarin we hopelijk een goed resultaat binnenhalen om zo extra gemotiveerd naar Le Mans te gaan!”

Het programma op Spa-Francorchamps begint met twee vrije trainingen op donderdag 9 mei, van 11.30-13.00 en van 17.30-19.00 uur. Een afsluitende vrije training is er op vrijdag 10 mei van 11.00-12.00 uur, waarna van 14.45 tot 15.20 uur de kwalificatie en de aansluitende hyperpole-sessie voor de LMGT3-klasse, waarin ook Morris Schuring en zijn teamgenoten uitkomen, op het programma staan. De race start op zaterdag 11 mei om 13.00 uur en eindigt om 19.00 uur. De wedstrijd is te volgen via Videoland, de diverse kanalen van Eurosport en de FIA WEC-app.