Flanders Collection Cars viert succesvol debuut in Antwerp Expo.

Veel Porsche genot bij doorstart bij klassieke Antwerpse beurs

Velen onder ons zijn vast weleens op het Antwerp Classic Salon in Antwerpen aanwezig geweest. In 2020 werd het Antwerp Classic Salon voor het laatst gehouden. Op de vrijdagmiddag van de openingsdag brak Corona uit. Uw redacteur wilde er graag naar toe omdat Antwerp Expo op een steenworp afstand van zijn huidige woonplaats ligt. In Italië was er een alarmerende doorbraak van het virus en van diverse betrokkenen kreeg ik waarschuwingen om niet meer naar Antwerpen te komen. Zeker omdat er ook nog eens veel Italiaanse gasten en genodigden rondliepen. Het betekende voor mij persoonlijk dat ik gedurende 2,5 jaar niet meer op locatie kon werken. Vele events werden geschrapt of keerden nooit meer terug. Het Antwerp Classic Car Salon dat onder auspiciën van de SIHA-organisatie(ook verantwoordelijk voor de Techno Classica in Essen) viel vond nooit meer plaats. Interne ontwikkelingen achter de schermen waren daar debet aan. Afgelopen week verrees de expositie dankzij de Flanders Collection-organisatie als een Phoenix uit de as.

Indirect kwam er in Antwerpen door Corona een einde aan een jarenlange traditie. Het Classic Car Salon leek voorgoed te verdwijnen. Een mislukte doorstart in 2023 leek het lot te bezegelen. Achter de schermen werd er door de organisatie van Flanders Collection Car in Gent hard aan een doorstart in Antwerpen gewerkt. Er heerste gedurende lange tijd onzekerheid of de beschikbare datum. Uiteindelijk werd die dan toch gevonden gedurende het weekend van 5-7 april jl. Zeker niet omdat de Techno Classica in het Duitse Essen rondom dezelfde periode plaatsvindt. Door persoonlijke omstandigheden was ik niet in de gelegenheid om richting Essen af te reizen maar het opende anders de mogelijkheid om afgelopen weekend toch richting Antwerpen te gaan.

Het bezoek overtrof echter alle verwachtingen. Op ruim 12.500m2 oppervlakte waren de stands keurig ingedeeld en voor de jubileum merken was er voldoende displayruimte gereserveerd. Daarbij stond Porsche uiteraard eveneens in het middelpunt. De firma 911 Motorsport bracht enkele prachtige 911 rallybolides uit de glorietijden van Robert Droogmans, Marc Duez en Patrick Snijers mee naar de Antwerp Expo. Daarbij denken we aan de 3.0L Porsche Carrera RSR, de Porsche 911 SC Belga en de Porsche 911 SC RS Bastos. Een lust voor het oog waarbij we de historische beelden onze lezers niet graag willen onthouden.

Behalve de prachtige stand van 911 Motorsport waren er ook een aantal Porsche-eigenaren die in Antwerpen exposeerden. Maar niet alleen dat ook de nodige historische bolides wisselden van eigenaar. We waren zeker niet teleurgesteld en wij hopen dat de mensen van Flanders Collection Cars deze lijn ook voor 2025 kunnen voortzetten. Ondanks het gemis van de Techno Classica was een bezoek aan deze vernieuwde editie meer dan de moeite waard.

Willem J. Staat