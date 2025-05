Zeven Nederlanders aan de start in Porsche Mobil 1 Supercup 2025

Dit weekeinde start in het Italiaanse Imola het seizoen 2025 van de Porsche Mobil 1 Supercup, de top van de Porsche-merkencups over de hele wereld. Ook in het 33e seizoen van de serie vinden de races in het voorprogramma van de Formule 1 plaats. Er staan acht evenementen op het programma, waaronder de voorlaatste race van het seizoen op 31 augustus op Circuit Zandvoort. Als altijd staan er ook weer heel wat Nederlanders aan de start: met zeven vast ingeschreven rijders is ons land getalsmatig het sterkst vertegenwoordigd in de Porsche Mobil 1 Supercup.

De wedstrijdauto in de Porsche Mobil 1 Supercup is de 375 kW / 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup, die er niet alleen prachtig uitziet, maar ook nog eens geweldig klinkt. Technisch zijn de auto’s allemaal gelijkwaardig, iets waar de organisatie streng op toeziet. Dat betekent dat het vooral aankomt op de rijders, wat maximaal spektakel garandeert.

Wie volgt Larry ten Voorde op als Porsche Mobil 1 Supercup-winnaar in Imola?

In totaal zijn er 28 auto’s ingeschreven voor het seizoen, waarvan er vijf door wisselende rijders bezet worden. De locatie voor de seizoensstart, het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, is belangrijk in de historie van de Porsche Mobil 1 Supercup: hier vond op 25 april 1993 de allereerste Supercup-race plaats. In totaal werden er tot dusver 16 Supercup-wedstrijden in Imola verreden, tot de vroegere winnaars behoort Bernd Mayländer, de safety-car-rijder in de Forrmule 1, die in 1999 de Supercup-race in Imola op zijn naam schreef. Vorig jaar was onze landgenoot Larry ten Voorde succesvol in de Italiaanse regio Emilia-Romagna.

Ten Voorde, drievoudig kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup, heeft zijn actieve carrière in de Porsche-merkencups beëindigd en richt zich nu met zijn Larry ten Voorde Academy vooral op het begeleiden van andere rijders. Een van hen is Flynt Schuring, met 18 jaar de jongste Nederlander in het Supercup-veld. Hij komt uit voor het Franse team Schumacher CLRT, waarmee Ten Voorde vorig jaar kampioen wordt. Flynt Schuring probeert in de voetsporen te treden van zijn oudere broer Morris, die races in de Supercup won en dit jaar, met een officieel contract van Porsche, onder andere actief is in de DTM.

De Haan en Schouten, kampioenen Porsche Carrera Cup Benelux 2023 en 2024, beide in Supercup

Ook 18, maar een kleine twee maanden ouder dan Schuring, is Robert de Haan, die aan zijn tweede Supercup-seizoen begint bij het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing. De Haan, twee jaar geleden kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, won vorig jaar de rookie-titel als beste nieuwkomer in de Porsche Mobil 1 Supercup. Dit jaar begon hij al sterk met twee overwinningen tijdens het openingsweekeinde van de Duitse Carrera Cup, eveneens in Imola. Ook de kampioen uit de Porsche Carrera Cup Benelux 2024, Dirk Schouten, maakt de overstap naar de Porsche Mobil 1 Supercup. De coureur met ruim een miljoen volgers via sociale media rijdt voor het Italiaanse Dinamic Motorsport Srl.

De meest ervaren rijder in het deelnemersveld is Jaap van Lagen, die voor het Duitse Proton Huber Competition rijdt. De 48-jarige coureur uit Ede reed al in 2007 zijn eerste Supercup-race en behaalde vorig jaar voor eigen publiek op Zandvoort een veel bejubelde podiumplaats door als tweede te finishen. Ook de 25-jarige Huub van Eijndhoven was vorig jaar op Zandvoort succesvol, waar hij als derde eindigde. Hij is een van de in totaal drie Nederlandse rijders bij Team GP Elite, de enige Nederlandse renstal in de Porsche Mobil 1 Supercup. De andere twee Nederlanders bij het team uit De Rijp zijn de 29-jarige Wouter Boerekamps, die vorig jaar na een lange racepauze met succes een aantal gastraces reed en nu aan een volledig seizoen begint, en de 21-jarige Kas Haverkort, die vorig jaar de overstap maakte van de formulewagens naar de Porsches en in zijn eerste jaar gelijk goed scoorde, wat hem de tweede plaats in het rookie-klassement opleverde.

Acht races tussen medio mei en begin september

Het seizoen 2025 in de Porsche Mobil 1 Supercup begint gelijk met een ‘triple-header’: drie races in drie opeenvolgende weekeinden. Na de seizoensstart in Imola (18 mei) staat een week later, op 25 mei, de klassieker op het stratencircuit van Monaco op de kalender, nog eens een week later, op 1 juni, gevolgd door de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya in het Spaanse Montmeló. Op 29 juni wordt er gereden op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk. De tweede helft van het seizoen bestaat uit twee ‘double-headers’ en begint op 27 juli op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Op 3 augustus volgt de wedstrijd op de vernieuwde Hungaroring in Mogyoród nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Op 31 augustus staat Circuit Zandvoort op het programma, op 7 september wordt het seizoen zoals gebruikelijk afgesloten op het Autodromo Internazionale Monza in het voorprogramma van de Italiaanse Formule 1-Grand Prix. Alle races van de Porsche Mobil 1 Supercup zijn live te volgen via Eurosport, Viaplay en de Formule 1-streaming.