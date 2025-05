Vierenzestig is overgestapt naar Ghost - en dat ging niet helemaal zoals gepland

De afgelopen tijd hebben we flink gewerkt aan iets dat je hopelijk al hebt opgemerkt: de website van Vierenzestig is verhuisd naar een andere omgeving.



Waarom deze overstap? Na jaren van plugins, afbeeldingen en maatwerk was de oude omgeving nagenoeg onhoudbaar geworden. De snelheid was ver te zoeken, dingen gingen continu stuk, en het onderhoud werd steeds lastiger.



Als alternatief stelde ik Ghost voor: een platform gericht op bloggen, waarbij performance en onderhoud een stuk eenvoudiger zijn. We hebben maanden gewerkt aan het overzetten van alle blogs en foto’s, en we waren er bijna klaar voor – alleen de spreekwoordelijke puntjes op de i moesten nog worden gezet.



Tot onze toenmalige hosting provider besloot om ons maandagmiddag ineens offline te halen, terwijl de afspraak pas gepland stond voor de nacht van woensdag op donderdag.



Dat betekende: paniek, een spoedmigratie, SSL-issues en gedoe met ‘www’ of juist niet. Gelukkig kregen we alles redelijk snel aan de praat, en staat de nieuwe site inmiddels live.



Er zijn nog steeds een paar puntjes op de i, maar de nieuwe site is in vrijwel elk opzicht een verbetering: sneller, beter te onderhouden, en gebruiksvriendelijker voor ons én voor jou als bezoeker.



We zijn benieuwd wat jij ervan vindt! Mis je iets? Zie je iets raars? Laat het vooral weten in de reacties – alle feedback is welkom.