Heaven911: Een Ode aan de Iconische Luchtgekoelde Porsche 911

Rotterdam, 19 juli 2025 — Op zondag 21 september 2025 vormt de imposante Onderzeebootloods in Rotterdam het decor voor Heaven911, een uniek evenement dat de rijke historie en passie voor de luchtgekoelde Porsche 911 viert. Van de eerste modellen uit 1963 tot de laatste luchtgekoelde exemplaren uit 1998, Heaven911 biedt een ongeëvenaarde ervaring voor liefhebbers en verzamelaars van dit iconische sportwagenmerk.

Twee Unieke Exposities

Bezoekers kunnen zich verheugen op twee zorgvuldig samengestelde exposities:

- Aircooled Expositie: Een selectie van luchtgekoelde Porsche 911's, elk met een uniek verhaal, voorgedragen door hun trotse eigenaren. Van zeldzame RS-modellen tot originele politie-Porsches, deze expositie biedt een visuele reis door de tijd op de evolutie van de 911.

- Iconics Expositie: Een exclusieve verzameling van de meest legendarische Porsche-modellen, waaronder zeldzame exemplaren uit het Porsche Museum en privécollecties. Reken op een 917, 959 Dakar, 2.1 RSR Turbo, Speedster Studie Clubsport, 935/77, 935 (2018), 964 Turbo Lightweight en een originele 911 2.5 ST (1 van 24 exemplaren). Deze auto's zijn nog nooit eerder samen op één locatie in Nederland tentoongesteld.

Boeiende sprekers

Achim Stejskal, hoofd van Porsche heritage en Museum komt speciaal over vanuit Duitsland. Samen met presentator Mark Koense worden de verhalen achter de auto’s en de coureurs verteld. Maar ook thema’s als waardeontwikkeling komen aan bod.

Een Dag voor het Hele Gezin

Naast de indrukwekkende autocollecties biedt Heaven911 een scala aan activiteiten:

- Workshops en Innovaties: Laat je inspireren door partners die hun nieuwste innovaties presenteren en neem deel aan boeiende workshops.

- Hospitality en Food Court: Geniet van diverse culinaire opties in een sfeervolle omgeving, verzorgd door de beste foodtrucks.

Locatie: De Onderzeebootloods, Rotterdam

Met zijn industriële uitstraling en een oppervlakte van 4.400 m² is de Onderzeebootloods de perfecte locatie voor Heaven911. De unieke ligging aan het water en de ruime opzet bieden een indrukwekkend decor voor dit bijzondere evenement. Bovendien is de locatie goed bereikbaar en zijn er ruime gratis parkeermogelijkheden beschikbaar.

Over Heaven911

Heaven911 is een onafhankelijk initiatief, georganiseerd door en voor liefhebbers van de luchtgekoelde Porsche 911 en de rijke historie van het merk. Hoewel Porsche Nederland het evenement ondersteund, is zij verder niet betrokken bij de organisatie welke in handen is van Robert Haagsma en John Lommers.

Tickets en Aanmelding

Tickets zijn verkrijgbaar via de officiële website: www.heaven911.nl. Eigenaren van een luchtgekoelde Porsche 911 met een bijzonder verhaal worden uitgenodigd om hun auto aan te melden voor de Aircooled Expositie.

PROGRAMMA

10:30 – 10:45

Waardeontwikkeling van Porsche | Verzekeren (I)

Turien & Co. | Classic Car Ratings - Main stage



10:45 – 10:15

Workshop autofotografie (II)

Ansho Bijlmakers - Stand Ansho



11:15 – 11:30

De verhalen achter iconen als de 917 KH, RSR Turbo 2.1 en 935.77 (III)

Mark Koense (GP Magazine) - Main stage



13:30 – 13:45

Waardeontwikkeling van Porsche | Verzekeren (I)

Turien & Co. | Classic Car Ratings - Main stage



14:00 – 14:15

De verhalen achter iconen als de 917 KH, RSR Turbo 2.1 en 935.77 (III)

Mark Koense (GP Magazine) - Main stage



15:00 – 15:30

Workshop autofotografie (II)

Ansho Bijlmakers - Stand Ansho



15:45 – 16:00

Waardeontwikkeling van Porsche | Verzekeren (I)

Turien & Co. | Classic Car Ratings - Main stage



16:15 – 16:30

De verhalen achter iconen als de 917 KH, RSR Turbo 2.1 en 935.77 (III)

Mark Koense (GP Magazine) - Main stage



17:00

Prijsuitreiking Aircooled Exposition

