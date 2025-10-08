Eifel Tour Rally, een leuke verrassing

De Eifel Toer Rally is afgelopen zondag gereden en dit was al de zevende editie. Ik had er eerlijk gezegd nog niet eerder van gehoord. Dit jaar was ik er bij toeval terechtgekomen omdat een paar vrienden hadden ingeschreven en ik aansloot.

De organisator van deze ritten is Bas Jussen, een vriendelijke Limburger die ooit eens voor vrienden een rit had uitgezet, en dit is na 7 jaar een ietwat uit de hand gelopen hobby geworden. Via zijn Facebook pagina Car Cruise Nederland, hadden zich voor deze zondag zo'n 60 auto's aangemeld. Gemiddeld 2 personen per auto en dan ontvang je dus ongeveer 120 personen gewoon bij jou thuis met koffie, Limburgse vlaai en broodjes. Bas is niet alleen vriendelijk, maar ook gastvrij. Dat geldt voor het hele gezin, want iedereen helpt.

Foto's Car Cruise Nederland

Het evenement is niet merk gebonden en ik was daar niet heengegaan met het idee om hierover een artikel te schrijven. Vierenzestig.nl is nu eenmaal een Porsche community. Toch zit ik weer achter het toetsenbord. Dat heeft twee redenen; ten eerste reden er veel Porsches mee en ten tweede waren er onder de deelnemers trouwe volgers die vroegen of ik hierover een artikel ging schrijven. Dus bij dezen.

Ons merk was goed vertegenwoordigd

Waaronder twee identieke Carrera GTS cabrio's

Onder het genot van eerdergenoemde lekkernijen werden elkaars auto's bewonderd en werd er veel over auto's gepraat. Ik vond het leuk om Guy tegen het lijf te lopen. Guy heeft in maart een gratis coating voor zijn Porsche gewonnen. Een actie van onze adverteerder B2M Automotive. Ik kon helaas niet zien hoe de coating op zijn 991 er aan toe was, want hij was meegereden met zijn maat Robert, die de dag ervoor zijn nieuwe 718 Boxster had opgehaald. Robert ken ik dan weer van het 64 weekend met bezoek aan het Porsche museum.

De 718 Boxster van Robert.

Bas vroeg onze aandacht. We gaan rijden. Na een beknopte uitleg over de route en het verzoek ons aan de verkeersregels te houden, vertrokken we individueel of in groepjes voor een mooie route door een stuk Limburg, Duitsland en België, om te eindigen bij het drielandenpunt in Vaals.

Onderweg hadden we de nodige buitjes, maar ook heel even een waterig zonnetje. Konden we toch een stukje open rijden. Tja...wat kan ik verder schrijven? Iedereen die wel eens in de Eifel heeft gereden weet hoe mooi dat is, en trouwens, wat dacht je van Limburg? Het was gewoon genieten.

Als ik voor vierenzestig.nl op pad ga, word ik altijd vergezeld door een fotograaf. Zoals ik al eerder schreef was ik eigenlijk privé op pad. Mijn broer Harry en ik hebben dan maar wat plaatjes geschoten. En je ziet: wij zijn geen fotografen. Ook heb ik wat foto's geleend van Car Cruise Nederland. (Dat zijn de betere...) Op hun Facebook pagina vind je nog veel meer foto's. Houd genoemde pagina sowieso in de gaten voor het volgende evenement.

Het was een mooie dag en ik wil de organisatie hiervoor hartelijk danken!

Uiteraard zie je hier nog wat mooie auto's van andere merken. Zoals je ziet is het een hele diverse verzameling. Gaaf hoor.