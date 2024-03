Porsche AG lanceert meer modellen dan ooit in 2024 waaronder de 911 Hybride

Porsche AG heeft een financieel zeer succesvol jaar 2023 afgesloten en plant dit jaar het grootste aantal modellanceringen ooit in de historie van het merk. Met vier nieuwe introducties in de Panamera, Macan, Taycan en 911 modelseries bereidt de sportwagenfabrikant zich voor om het tempo in 2025 verder op te voeren. “We hebben in financieel opzicht een sterk jaar achter de rug”, verklaart Porsche AG bestuursvoorzitter Oliver Blume. “2024 wordt voor Porsche een jaar vol productlanceringen, meer dan ooit tevoren. We gaan een grote variatie aan spannende nieuwe modellen op de markt brengen, waarmee we een solide basis leggen voor de komende jaren.”

De omzet van de Groep bedroeg afgelopen jaar € 40,5 miljard, een toename van 7,7 procent ten opzichte van 2022. Het resultaat van de Groep steeg met 7,6 procent tot € 7,3 miljard. De winstmarge bleef met 18 procent stabiel, ondanks verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens, de aanzienlijke inflatie en uitzonderlijk hoge investeringen in digitalisering, product en innovatie, en merkbeleving.

“Onze positieve resultaten zijn te danken aan de grote vraag naar onze modellen en onze strakke kostendiscipline”, aldus Lutz Meschke, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurslid voor Financiën en IT. “Porsche heeft in 2023 bewezen veerkrachtig, zeer winstgevend en financieel robuust te zijn, zelfs in tijden waarin de markt volop in beweging is. In 2024 leggen we de basis voor een vliegende start in 2025. We blijven daarbij ook focussen op het duurzame succes van de onderneming.”

Vier modelintroducties in 2024

In 2023 steeg het aantal afgeleverde Porsche-modellen aan klanten met 3,3 procent tot 320.221 auto’s. Op deze stabiele basis wil Porsche dit jaar liefst vier nieuwe of verregaand vernieuwde modelseries introduceren.

De Porsche Panamera

Te beginnen met de derde generatie van de Panamera. De luxe sportsedan onderstreept zijn sportieve karakter met nog krachtigere aandrijflijnen. Een aanzienlijk gemoderniseerd bedieningsconcept en tal van innovatieve technologieën tillen de Panamera naar een nog hoger niveau. Een voorbeeld is het nieuwe Porsche Active Ride onderstel, dat een aanzienlijk hoger comfortniveau combineert met de sportieve rijeigenschappen waar Porsche zo bekend om staat.

De Porsche Taycan

Dit voorjaar start bovendien de verkoop van de vernieuwde Taycan. De nieuwe versie heeft meer vermogen, een groter bereik, accelereert sneller en laadt sneller op met een grotere stabiliteit. Ook de Taycan Turbo GT vierde gisteren zijn wereldpremière. Hiermee brengt Porsche zijn GT-traditie voor het eerst naar het elektrische tijdperk, met een topsnelheid van 305 km/u, een vermogen tot 815 kW (1.108 pk) en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 2,2 seconden.

De Porsche Macan

In de tweede helft van het jaar volgt tevens de tweede generatie van de Porsche Macan, die nu volledig elektrisch wordt aangedreven. De productie ervan vindt plaats in Leipzig, naast zijn huidige zustermodel met verbrandingsmotor, dat eveneens leverbaar blijft voor specifieke markten. Dit geldt echter niet voor Nederland. Sinds Porsche de orderboeken heeft geopend is de interesse van klanten voor de nieuwe elektrische Macan zeer groot.

De vernieuwde Porsche 911 en 911 Hybride

De lancering van de vernieuwde Porsche 911 – inclusief een high-performance hybride aandrijflijn – staat voor begin deze zomer gepland. “Met deze variant introduceren we opnieuw technologie in een serieproductiemodel die we hebben ontleend aan de autosportwereld”, licht Oliver Blume toe. “Bovendien kunnen onze klanten aanvullende technologische innovaties op basis van diezelfde gedachte verwachten.”

Eind 2023 maakte de vernieuwde Cayenne al zijn opwachting in de Porsche Centra. De derde generatie van de luxe SUV is verregaand vernieuwd op het gebied van aandrijving, chassis, design, uitrusting en bedieningsconcept.

Focus op duurzaamheid

Afgelopen november is Sajjad Khan benoemd tot nieuw bestuurslid van Porsche AG. Hij is verantwoordelijk voor de nieuw opgerichte Car IT-tak van de Raad van Bestuur, die zich bezighoudt met connectiviteit en infotainment.

Porsche blijft ook nadrukkelijk vasthouden aan zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Het merk heeft de ambitie om tegen 2030 meer dan 80 procent van zijn nieuwe modellen volledig geëlektrificeerd te leveren, afhankelijk van de vraag van klanten en de ontwikkeling van elektromobiliteit in de diverse regio’s wereldwijd.

Aanvullend houdt Porsche zich ook met eFuel bezig. Hernieuwbare synthetische brandstoffen zorgen ervoor dat verbrandingsmotoren potentieel bijna koolstofneutraal kunnen werken. Porsche denkt daarbij ook na over het bestaande wagenpark. Er zijn ongeveer 1,3 miljard auto’s met verbrandingsmotoren in de wereld. Een groot deel daarvan wordt over dertig jaar of daarna waarschijnlijk nog steeds gebruikt. Samen met partners opende Porsche de eerste commerciële eFuel-fabriek in Chili. Met deze pilot-fabriek laten Porsche en diens partners zien hoe de productie van eFuel op grote schaal kan werken. Wanneer eFuel aan brandstof worden toegevoegd, wordt daarmee de uitstoot van fossiele CO 2 beperkt.

Ook wil Porsche in zijn nieuwe modellen milieuvriendelijkere materialen gebruiken, bijvoorbeeld in het interieur van de volledig elektrische Macan. De productie van de nieuwe Macan in Leipzig geschiedt netto CO 2 -neutraal. De productiefaciliteit in Leipzig wordt volledig aangedreven door groene stroom en dekt de verwarmingsbehoefte proportioneel met biomethaan en biomassa. Tevens ondersteunt Porsche de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, om te kunnen voldoen aan de energievraag die rekenmodellen voorspellen voor het volledig elektrische Macan-wagenpark.

