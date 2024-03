Krokusrit – Voorjaarsrit 2024

Beste Porsche liefhebbers,

We mogen weer!

Het is tijd voor de langverwachte Krokusrit en dit jaar op zondag 21 april. Bewonder prachtige Porsches en geniet van deze rijervaring als vanouds.

We hebben u eerder al laten weten dat we dit jaar starten met de Krokusrit / Voorjaarsrit, zoals u van ons gewend bent. Dit jaar doen we dat een heel klein beetje anders.

Zoals u weet organiseren we vanuit Vierenzestig ieder jaar de Voorjaarsrit in samenwerking met een Porsche Centrum. Porsche Centrum Groningen was echter nog niet aan bod gekomen, en aangezien Vierenzestig en 911Events al langere tijd nauw samen werken, lag het voor de hand om de krachten te bundelen.

Informatie

De Krokusrit bedraagt omstreeks 150 km en wordt grotendeels over prachtige secundaire wegen gereden. Let op; grotendeels, we zoeken dit jaar even de spanning op, om de uitdaging erin te houden.

Er is geen tijdselement gekoppeld aan de rit, zolang u maar op tijd binnen bent voor de lunch en het afsluitende diner buffet.

Na het ontvangst bij Porsche Centrum Groningen zal iedereen de route uitgereikt krijgen en vanaf dan kan iedereen van start.

Het ochtenddeel van de route gaat door Groningen, Drente en Duitsland. Na een geheel verzorgde lunch zal het middag deel van de route gaan door: Duitsland, Overijssel, Drente en Groningen.

Mis deze kans niet om deel uit te maken van een geweldige dag vol plezier. Reserveer nu je plek en maak je klaar voor een onvergetelijk avontuur!

Deze rit wordt mogelijk gemaakt door Porsche Centrum Groningen, Stichting 911Events en het online Porsche blog Vierenzestig.nl.

Kortom een prachtig initiatief.

Inschrijven kan enkel via Porsche24 via onderstaande link:

U krijgt vanuit 911Events ongeveer een week voor het evenement het startbewijs en nadere informatie betreft uw deelname.

Tijden

Inloop: 10.15 – 10.45 uur

Ochtendroute: 11.00 – 13.00 uur

Lunch: 13.00 – 14.00 uur

Middagroute: 14.00 – 16.30 uur

Diner: 16.30 – 18.00 uur



Startlocatie

Porsche Centrum Groningen, Bornholmstraat 25, Groningen

Kosten: € 298,- per equipe