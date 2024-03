Droomstart WK-seizoen met historisch succes voor Porsche in Qatar

Eind januari won Porsche met de 963 al de Rolex 24 At Daytona, een van de grote klassiekers in de lange-afstandsracerij. Dit weekeinde begon Porsche het seizoen in het FIA World Endurance Championship op de best mogelijke manier met de overwinning in de 1812 Kilometer van Qatar, de eerste WK-overwinning van de 963. Sterker nog: Porsche bezette het volledige podium in de race. Ook de GT3-klasse resulteerde in een zege voor Porsche dankzij het succes van het team Manthey-Pure Rxcing met de 911 GT3 R.

Voor het tweede jaar op rij neemt Porsche met het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport en twee 963-prototypes deel aan de hoogste klasse van het FIA World Endurance Championship, het WK voor sportwagens. Bovendien leverde Porsche als enige (de derde Ferrari is een verkapte fabrieksauto, grotendeels gefinancierd met geld dat via Robert Kubica kwam) auto’s aan klantenteams, twee bij het Britse Hertz Team Jota en één bij het Duitse Proton Competition.

De Porsche 963 is een LMDh, wat betekent dat hij is gebaseerd op een op papier wat minder geavanceerd LMP2-platform, terwijl er ook op het gebied van technische ontwikkeling minder vrijheden zijn dan de zogeheten LMH’s, ofwel hypercars, die daarmee echter ook een flink stuk duurder zijn. De LMH’s in het WEC-veld zijn de auto’s van Toyota, Ferrari en Peugeot, plus het dit jaar debuterende Isotta-Fraschini, terwijl naast Porsche ook Cadillac en de nieuwkomers van dit jaar Alpine, BMW en Lamborghini voor de LMDh-optie kozen. De onderlinge technische verschillen worden grotendeels gelijkgetrokken via de zogeheten ‘balance of performance’, waarbij factoren als gewicht en maximaal vermogen vanuit de organisatie kunnen worden bijgesteld.

Voorafgaand aan het openingsweekeinde van het FIA WEC-seizoen 2024 op het Lusail International Circuit in Qatar vond op dezelfde locatie al een tweedaagse test plaats onder de titel ‘Prologue’, waarbij Porsche met Fred Makowiecki de snelste tijd van het voltallige veld liet aantekenen. Ook tijdens het race-evenement zelf bleek de Porsche de snelste auto in het veld, met de beste tijd in twee van de drie vrije trainingen en de pole-position voor Matt Campbell in de nummer 5-Porsche, die hij deelde met Michael Christensen en Fred Makowiecki. Nadat vorig jaar alle pole-positions in de WEC-evenementen waren verdeeld tussen de hypercars van Toyota en Ferrari, was de eerste startplaats van Porsche de eerste pole-position in de WEC-historie die met een LMDh-prototype werd behaald. De snelste van de beide Porsches van het Jota-team startte als derde, de tweede fabrieks-Porsche van Kévin Estre, Laurens Vanthoor en André Lotterer eindigde als vijfde in de kwalificatie.

In de race hielden de Porsches het tempo ook hoog, waarbij de nummer 5-Porsche wat tijd verloor als gevolg van vibraties, die te maken hadden met de banden. De voornaamste tegenstand voor de beide fabrieks-Porsches bleek te komen van de nummer 93-Peugeot en de nummer 12-Jota-Porsche, een situatie die gedurende het grootste deel van de race aanhield. De nummer 6-Porsche reed vanaf het tweede uur voor het merendeel aan de leiding, alleen de reguliere pitstops zorgden af en toe voor wat tijdelijke verschuivingen aan de top van het klassement.



Toch werd het ook in de slotfase voor de leidende Porsche nog spannend: door een aanrijding met een Lexus uit de GT-klasse was de linker zijkant van de Porsche beschadigd geraakt, waarbij onder andere het paneel met het startnummer verloren was gegaan. Omdat het reglement van het WEC voorschrijft dat een startnummer te allen tijde aan weerszijden van de auto zichtbaar moet zijn, besloot men bij Porsche geen risico te nemen en laat in de race nog een extra pitstop te maken, waarbij een sticker met het startnummer 6 op het nog resterende bodywork geplakt werd en er gelijk nog wat extra brandstof werd getankt. De voorsprong van Kévin Estre, die de laatste rijbeurt voor zijn rekening nam, was groot genoeg, zodat hij na de stop nog steeds de leiding in handen had. Vervolgens bracht de Fransman de Porsche zonder problemen aan de finish, waarmee de eerste WK-zege van een LMDh-prototype en de eerste overwinning met de Porsche 963 een feit was.

“Het was zeker niet zo eenvoudig als het er misschien vanaf de buitenkant uitzag”, zei Estre. “Met nog zo’n twee uur te gaan ontstond er bij een aanrijding flinke schade. Ondanks dat de auto niet meer optimaal was, is het ons gelukt.” De Fransman deelde het succes met de Vlaming Laurens Vanthoor, die als eerste Belg sinds Thierry Boutsen in 1986 een wedstrijd in het WK voor sportwagens won, en André Lotterer, die sinds de race in Spa in mei 2015, destijds met Audi, geen WEC-race meer gewonnen had. Voor Porsche was het de eerste zege in de hoogste klasse van het WEC sinds de Amerikaanse ronde in Austin in september 2017, toen nog met de 919 Hybrid.

De opluchting na het lastige aanloopseizoen vorig jaar was in het Porsche-kamp groot. “We hebben extreem hard gewerkt en zijn er op de beste manier voor beloond. Het is moeilijk om dit succes in woorden te vatten”, zei Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. “Het was een foutloze job van alle betrokkenen. Het team heeft het super gedaan, net als de rijders.” Roger Penske, mede-eigenaar van het team, was verheugd over het succes, een week na zijn 87e verjaardag. “Opnieuw een mijlpaal met ons team Porsche Penske Motorsport”, zei hij. “Ons project is opgezet voor de lange termijn en lang geleden gestart. Het is een uitzonderlijk mooi gevoel om nu bij de start van het seizoen 2024 de eerste algehele overwinning in het FIA WEC te kunnen meemaken.” Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport, verklaarde: “Ons team is aan beide zijden van de Atlantische Oceaan het nieuwe jaar optimaal begonnen. Na onze overwinning in Daytona waren we nu ook in Qatar met beide auto’s extreem snel en hebben onszelf beloond met de overwinning en een podiumplaats. Dat was hard werk tot de laatste ronde.”

De strijd om de overige podiumplaatsen achter de winnende Porsche was dramatisch. Tot twee ronden voor het einde leek de nummer 93-Peugeot op de tweede plaats af te stevenen, totdat de auto met Jean-Eric Vergne achter het stuur plotseling stilviel. Het leek een kopie van de beslissing bij de 24 Uur van Le Mans in 2016, toen de lange tijd leidende Toyota hetzelfde lot trof en Porsche alsnog won. Ditmaal erfde de Porsche nummer 12 van Hertz Team Jota met Callum Ilott, Will Stevens en Norman Nato de tweede plaats, terwijl de nummer 5-fabrieks-Porsche van Matt Campbell, Michael Christensen en Fred Makowiecki ondanks tijdverlies door bandenproblemen als derde eindigde. De nummer 38-Jota-Porsche met Jenson Button, Phil Hanson en Oliver Rasmussen reed ook lange tijd goed in de voorste helft van het hypercar-veld mee, maar viel met nog een halfuur te gaan uit als gevolg van een probleem in de aandrijflijn. De Porsche 963 van Proton Competition, bestuurd door Julien Andlauer, Neel Jani en Harry Tincknell, kwam als elfde over de eindstreep, maar omdat de Peugeot, aanvankelijk zevende, naderhand nog uit de uitslag werd gehaald (onder andere omdat de auto na de finish op de baan tot stilstand kwam en niet in het parc fermé stond), werd dit uiteindelijk de tiende plaats.

De GT-klasse in het FIA WEC bestaat vanaf dit jaar uit GT3-auto’s, die de plaats van de veel duurdere, maar nauwelijks nog snellere GTE’s hebben ingenomen. Dat zorgt voor volop variatie, anders dan in GTE, waarin met Aston Martin, Corvette, Ferrari en Porsche nog maar vier merken vertegenwoordigd waren. Het GT3-veld is met 18 auto’s, elk twee Aston Martins, BMW’s, Corvettes, Ferrari’s, Ford Mustangs, Lamborghini’s, Lexussen, McLarens en Porsches, een stuk gevarieerder. Porsche sloeg voor de inzet van de beide 911 GT3 R’s de handen ineen met het Duitse team Manthey, dat eerder al jarenlang met succes de fabrieks-911’s in de toenmalige GTE-klasse runde. Ingeschreven als Manthey EMA komen de Australiër Yasser Shahin, de Nederlander Morris Schuring en de Oostenrijkse Porsche-fabrieksrijder Richard Lietz uit met een 911 onder het startnummer 90. Onder de vlag van Manthey Pure Rxcing, een samenwerkingsverband met Pure Rxcing uit Litouwen, rijden Alex Malykhin, Joel Sturm en Klaus Bachler in de 911 met het startnummer 91.

In de openingsrace in Qatar reden aanvankelijk beide Manthey-Porsches aan de kop van het GT-veld, totdat in het vierde uur bij de Manthey-EMA-911 een probleem met de elektronische regelaar van de gastoevoer een pitstop noodzakelijk maakte, die tot 13 ronden achterstand leidde. De Manthey-Pure Rxcing-Porsche reed probleemloos zijn ronden, hetgeen resulteerde in de klinkende klassezege voor Bachler, Sturm en Malykhin. “We hebben de eerste WK-race met GT3-auto’s gewonnen. Dat is een stuk autosporthistorie”, zei Sebastian Golz, projectleider Porsche 911 GT3 R. De Manthey-EMA-Porsche eindigde als 15e in de klasse.

Na de succesvolle seizoensstart in Qatar heeft Porsche de leiding in alle klassementen: de WK-standen voor rijders, merken en teams, de tussenstand voor privéteams dankzij Hertz Team Jota en de GT3-klasse met Manthey Pure Rxcing. De volgende WK-ronde is de zes-uursrace op het circuit van Imola in Italië op 21 april.