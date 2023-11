In Memoriam; Jeroen Visser (1972-2023)

64 teamlid vanaf het prille begin

Afgelopen maandagavond kregen we een zeer tragisch bericht. Onze teamlid Jeroen Visser is op donderdag 16 november plotseling overleden aan een hartstilstand. Volkomen onverwacht en veel te jong.

Jeroen Visser

De trouwe volgers herkennen zijn naam ongetwijfeld van zijn berichten over Porsches die op veilingen worden aangeboden. Jeroen zijn eerste bericht is al heel wat jaren terug, op 28 februari 2015 schreef hij zijn debuutartikel originele Porsche Giant Killer te koop. Hierna volgden heel veel artikelen over veilingen die hij altijd enthousiast volgde. Zaterdag een week geleden schreef hij nog over een zeldzame Porsche 911 RSR die ter veiling komt op 25 november.

Jeroen was er dus vanaf het prille begin bij. Wij gaan hem niet alleen missen als teamlid, maar zeker ook als persoon. Het is zo moeilijk te bevatten. Namens het hele team onze condoleances aan zijn familie, vrienden en bekenden. Heel veel sterkte!

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.