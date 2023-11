Veilingnieuws; rinkelt de kassa wederom voor deze zeldzame Porsche 911 RSR?

Bonhams veilt eind deze maand een Porsche 911 die je gerust bijzonder en uniek kunt noemen, de ultieme schuurvondst welteverstaan. Het gaat om een van de slechts twee gebouwde straatversies van de 964 Carrera RSR 3.8, chassis 107, en alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, deze Porsche is nog zo origineel dat zelfs de beschermende coating waarmee de auto uit de fabriek komt nog aanwezig is. De teller laat dan ook maar tien kilometer zien.

Strassenversion

51 964 Carrera RSR’s zijn er gebouwd en het overgrote deel werd speciaal voor het internationale GT racen ontwikkeld en gebouwd en was daar ook erg succesvol. Twee daarvan mogen zich dus ‘Strassenversion’ noemen, chassis 107 en 109. Deze exemplaren zijn volledig op klantwens gebouwd en onder meer voorzien van een volledig interieur. En laten beide Porsches nou ook nog eens door de eerste eigenaren meteen af-fabriek weggestopt zijn in een privéverzameling. Reden onbekend, maar ongetwijfeld ligt een vooruitziende blik daaraan ten grondslag.

2 miljoen

Het zal geen verbazing wekken dat deze Porsche niet voor een habbekrats op de kop te tikken is. En dat is reeds waargemaakt, want de auto wisselde begin 2017 van eigenaar bij de Villa Erba veiling van RM Sotheby’s en met ruim 2 miljoen euro was de opbrengst allesbehalve karig te noemen. De richtprijs van 2 tot 2,5 miljoen dollar bij de aankomende veiling is dan ook geen verrassing.

Gaat de knip opnieuw wijd open voor deze Porsche? Op 25 november weten we meer, dan passeert de auto de hamer bij de Abu Dhabi veiling van veilinghuis Bonhams op het Yas Marina Circuit. En geloof het of niet, begin december veilt RM Sotheby’s de andere ‘Strassenversion’, chassis 109. Deze RSR maakt deel uit van een unieke verzameling Porsches die in Las Vegas geveild wordt, daar binnenkort meer over.

Foto’s: Bonhams|Cars