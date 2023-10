242.722 nieuwe Porsches geleverd in 2023. Nog een kwartaal te gaan.

Met 242.722 nieuwe Porsches wereldwijd in de eerste 9 maanden van dit jaar is er sprake van een groei van 10% ten opzichte van deze periode in 2022.

Europa

In Europa is de groei het grootst, 23%, 51.742 auto’s. Zoals gebruikelijk kijkt Porsche ook naar de thuismarkt. Nou, de Duitsers hebben 24.814 nieuwe Porsches gekocht, goed voor een groei van maar liefst 19%.

Noord-Amerika

Ook de Amerikanen houden van Porsche. Daar zijn 64.487 personen blij gemaakt met hun nieuwe Porsche. Ook hier percentages in dubbele cijfers; een groei van 14%.

China

Zien we normaliter ook positieve verkoopcijfers in China, dit jaar valt tot nog toe fors tegen. 60.748 nieuwe Porsches is geen gering aantal natuurlijk, maar op de Chinese markt betekent dit een dikke 12% minder. De oorzaak is voornamelijk de aanhoudend uitdagende economische situatie in deze regio.

Overzeese en opkomende markten

De overzeese en opkomende markten waren met 40.931 auto’s goed voor een groei van 23%. Hetzelfde percentage als in Europa.

De 911 is populair

Of misschien moeten we zeggen “blijft” populair. Van dit icoon zijn er wereldwijd 38.789 exemplaren verkocht in de eerste negen maanden. Dat staat voor een groei van maar liefst 27%

Cayenne

De nieuwe Cayenne beleefde haar werelddebuut in april dit jaar. Toch zijn er al 64.457 aan de man of vrouw gebracht. Dat dit een daling is van 3% wordt verklaard door de gespreide marktintroducties in verschillende markten en regio’s. Vanuit mondiaal perspectief leidde dit tot een lagere beschikbaarheid van de op markten met een latere lanceringsdatum.

Macan

Met een groei van 15% doet de Macan het goed. Dit betreft 68.354 exemplaren van deze sportieve SUV.

Panamera

Goed voor 26.779 leveringen. Groei van 5% voor deze luxe reiswagen.

718

Deze sportwagens zijn geliefd. Ook hier een groei van 18% met 16.458 nieuwe exemplaren

Taycan

De Taycan kan ook terugkijken op een forse groei. 27.885 klanten kregen hun nieuwe elektrische Porsche. Dat staat voor een groei van 11%.

Taycan is een succesverhaal

Aldus Detlev von Platen, Lid van de raad van bestuur voor verkoop en marketing bij Porsche AG.

“Als sinds de introductie in 2019 is de Taycan een succesverhaal” gaat hij verder. “Dit jaar verwachten we een aanzienlijke verkooptoename ten opzichte van vorig jaar, ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en de ontwikkeling van elektrische auto’s in de wereldregio’s.” Hij kijkt vol vertrouwen naar het laatste kwartaal van dit jaar. “Zowel de wereldwijde leveringen als de vraag naar onze modellen blijven op een hoog niveau. We gaan dan ook op volle kracht naar de eindejaarssprint. Tegelijkertijd blijven we scherp en focussen we consequent op waarde gerichte groei”, sluit hij af.