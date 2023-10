Jouw Porsche met PCM 3.0 of PCM 4.0 uitgebreid met draadloos Apple CarPlay

In een eerder artikel schreven we al dat twee enthousiastelingen, Sven en Paul, je Porsche met een PCM 3.1 konden ombouwen naar een systeem met Apple CarPlay. Iets dat we toch wel missen in het standaardsysteem.

Tijdens onze eerste Porsche & Koffie, op 25 juni bij Sonax Nederland, liep ik Paul tegen het lijf. Toen we bij mijn auto, een 997.2 cabrio, stonden te kletsen vroeg hij wat voor lelijk ding ik in de auto had geplakt.

Ik had namelijk een los Apple CarPlay systeem aangeschaft en dit op het scherm geplakt. “Moet je niet doen” aldus Paul. “Het is niet alleen lelijk maar je touchscreen gaat ook naar de haaien. Tegenwoordig kunnen we ook de PCM 3.0 upgraden.” Je snapt het al. De afspraak was snel gemaakt.

Originele PCM blijft behouden

Het mooie van de aanpassing die ze maken is dat het originele PCM-systeem gewoon behouden blijft en dat alle functies kunnen worden gebruikt. Zij passen namelijk de bestaande printplaat aan en voegen Apple CarPlay dus toe. Als het systeem uitstaat zie je er helemaal niets van. Ze bouwen de PCM uit en gaan er op de werkbank mee aan de gang. Eenmaal gereed heb je draadloos Apple CarPlay, draadloos Android Auto en MirrorLink. Volledig origineel en aangestuurd vanuit je telefoon waardoor je altijd de nieuwste versie hebt.

Als je wilt komen de heren de aanpassing bij jou op locatie doen. Afhankelijk van het type Porsche zijn ze er wel even mee bezig, maar dan is jouw Porsche weer helemaal van deze tijd.

Modellen met PCM 3.0

987.2

997.2

Vers van de pers! PCM 4.0 ook mogelijk

Ik was even bij Paul of de koffie van de week en toen vertelde hij me dat ze inmiddels ook een aantal PCM 4.0’s hebben aangepast. En ook hier werkt het feilloos.

Modellen met PCM 4.0

718 Boxster

718 Cayman

991.2 vanaf 2016

Macan 2017-2019

Modellen met 3.1

Dit wordt beschreven in het eerdere artikel.

Cayenne 2010-2016

Panamera 2010-2016

Macan 2010-2018

Boxster 2010-2018

911 2010-2018

Cayman 2012-2018

Interesse?

Het is echt een aardige lijst van Porsches die ze inmiddels kunnen aanpassen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je interesse hebt in het uitbreiden van jouw PCM met Apple CarPlay. Ik ben er erg tevreden over, een waardevolle aanpassing. Afhankelijk van het type Porsche zijn Paul en Sven er wel een paar uur mee bezig. Zij kunnen dit vooraf wel aardig inschatten. Stuur even een mailtje naar paulkwee@me.com voor prijzen en/of het maken van een afspraak.