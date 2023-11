Mark Wegh neemt HARLEY-DAVIDSON DEALER BIG-RIVERS over. 

Mark Wegh, de sympathieke en gedreven eigenaar van Porsche Centrum Gelderland timmert de laatste tijd aardig aan de weg(h). Eerder dit jaar was de overname van The Collectables in het nieuws en nu ontvangen we het bericht dat Mark Wegh Harley-Davidson dealer Big-Rivers heeft overgenomen.

“Nou en, wat moeten wij als Porsche-liefhebbers met die informatie?” denk je misschien. Nou, behalve het feit dat Mark zeer gezien is in de Porsche-wereld, is er eerder een samenwerking geweest tussen Porsche en Harley-Davidson. In 2002 heeft Porsche in een joint venture met Harley Davidson onder de codenaam “Revolution Engine” een nieuwe V2 motor voor de V-Rod ontwikkeld. Terugkijkend op een samenwerking die teruggaat tot de jaren zeventig, bouwden de Porsche-ingenieurs een watergekoelde 1.131 cc-motor gebaseerd op een racemotor waar de veeleisende klantenkring van Harley-Davidson dol op was, zowel vanwege de prestaties als het imponerende geluid. Met een DOHC-kleppensysteem en elektronisch geregelde brandstofinjectie leverde de Harley uit de VRSC-serie met zijn vierkleppenmotor een vermogen van 120 pk.

Foto’s Alain Feld

Dus vonden wij van 64 dat we deze overname wel onder de aandacht mogen brengen.

Mark laat de overname van Harley-Davidson Big-River vol trots weten. “Wij zien in het historische merk en het mooie bedrijf een belangrijke aanvulling op onze bestaande activiteiten. Het bedrijf dat in 2010 werd opgericht door Albert van der Steen, geldt als het belangrijkste verkooppunt van nieuwe en gebruikte Harley-Davidsons in Oost-Nederland.”

“Ook bij Big-Rivers staat de klant centraal en is alles gericht op een maximale klanttevredenheid. Afgelopen jaar is Big-Rivers verkozen tot beste dealer van de Benelux. Van der Steen geeft aan uit te kijken naar een mooie samenwerking waarbij het bestaande netwerk en alle bestaande activiteiten van Porsche Centrum Gelderland van grote waarde zijn voor een verdere uitbouw van Big-Rivers. Denk hierbij aan de kennis die Porsche Centrum Gelderland heeft op het gebied van schadeafwikkeling maar ook aan ons aanbod aan financiële oplossingen vanuit Way2Drive.”

Ook Mark haalt de eerdere samenwerking aan: “De overname koppelt Harley-Davidson niet voor het eerst aan Porsche. In de tachtiger jaren was Porsche onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het Evolution V-twin motorblok en in 2002 ontwikkelde de autofabrikant het V-Rod-motorblok, dat Harley-Davidson 17 jaar lang in productie zou houden. Deze band uit het verleden onderstreept dat deze twee merken elkaar goed aanvullen. Big-Rivers blijft onafhankelijk, houdt zijn eigen, vertrouwde team en zal zich met kennis en kunde blijven richten op de Harley-Davidson-liefhebber ondersteund door onze kennis en ervaring.”

Foto’s Porsche AG

Ben je benieuwd geworden? Harley-Davidson Big-Rivers zit op een steenworp afstand van zijn Porsche panden op de Muskushouwsestraat 32 in Heteren.