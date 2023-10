Alvast noteren: Legends Grand Prix Salzburgring van 2 t/m 5 oktober 2025

Opening: Vanuit het prachtige museum Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger waren een 904 en een 550 Spyder afgevaardigd. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Toegegeven, het duurt nog even, bijna twee jaar om precies te zijn, maar wie bijvoorbeeld al bezig is met vakantieplanning kann er toch alvast rekening mee houden: een nieuw evenement waarbij de historie van de autosport centraal staat. We hebben het over de Legends Grand Prix Salzburgring, die van 2 tot en met 5 oktober 2025 zijn première beleeft. En reken maar dat daar voor Porsche-liefhebbers ook genoeg te zien is!

Ambassadeurs Ferdinand von Habsburg en Hans-Joachim Stuck, AvD-secretaris-generaal Lutz Leif Linden, organisator Joachim Altmann en circuitdirecteur Ernst Penninger (vlnr, Foto: Rebocar/R. de Boer)

Dat werd al duidelijk tijdens de allereerste presentatie van het evenement, afgelopen week op de Salzburgring, waar ook Vierenzestig.nl aanwezig was. Vanuit het museum Hans-Peter Porsche Traumwerk in het nabijgelegen Anger, in het uiterste zuiden van Duitsland net voor de grens richting Salzburg, waren een adembenemend mooie rode Porsche 904 en een 550 Spyder afgevaardigd.

Een Austro-Vau-Formule Vee uit 1966, een ex-fabrieksauto van Porsche Salzburg (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Ook een Austro-Vau, een formulewagen uit de ooit enorm populaire Formule Vee-klasse en een vroegere fabrieksauto van Porsche Austria, een Carrera RSR uit 1977, plus een Guerlin-prototype met Porsche-motor gaven acte de présence, evenals een 911 als reclame voor de Classic Expo Salzburg, een van de partners van het evenement.

De Porsche 917 in de kleuren van Porsche Salzburg doet dienst als “visual” van het evenement (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Bovendien dient de legendarische Porsche 917 in de rood-witte kleuren van Porsche Salzburg als “visual” voor het evenement. Gezien de nauwe band tussen de families Porsche en Piëch en Salzburg kan het niet anders dan dat de Legends Grand Prix Salzburgring een evenement met een hoog Porsche-gehalte wordt.

De Salzburgring, geopend in 1969, is een van de twee permanente racecircuits in Oostenrijk (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De Salzburgring, tussen de dorpen Plainfeld en Koppl, op een kwartiertje rijden vanuit de beroemde Oostenrijkse Mozartstad, behoort tot de mooist gelegen banen ter wereld, want het is een echt natuurcircuit. Het parcours volgt de zogeheten Nesselgraben, een smal dal met een riviertje erin, en mondt dan uit in een weids traject tegen de heuvels, van waar je een schitterend uitzicht hebt. Een ideale locatie voor evenementen derhalve, al zijn de mogelijkheden vanwege strenge geluidsrestricties nogal beperkt. MotoGP reed er (met Nederlandse overwinningen voor Jan de Vries, Hans Spaan en Egbert Streuer/Bernard Schnieders en later Egbert Streuer en Geral de Haas), evenals het EK en WK Toerwagens en de Duitse klassen DRM, Super Touring en V8 Star, maar de afgelopen jaren is het wat stil geworden rondom het in 1969 geopende circuit.

Porsche 911 3.0 Carrera RSR uit 1977, een winnende auto in de Oostenrijkse Histo Cup (Foto: Rebocar/R. de Boer)

“Wij zijn meer voor niche-evenementen”, zegt Ernst Penninger, sinds 2018 directeur van het circuit. “De geplande Legends Grand Prix past daar perfect bij, zeker omdat ons erfpachtcontract met de provincie Salzburg deze week voor een periode van nog eens 20 jaar, tot eind 2045 is verlengd. Daarmee kunnen we aan het werk, bouwen aan de toekomst.”

Anders dan bij de meeste historische autosportevenementen vormen races bij de Legends Grand Prix Salzburgring niet de hoofdmoot van het programma. “Ik ken heel wat mensen die serieus mooie auto’s hebben, maar die gaan er niet mee naar Goodwood, Le Mans of Monaco, simpelweg omdat het risico op schade ze veel te groot is. Vandaar dat ik al snel van het idee van races ben afgestapt”, zegt Joachim Altmann, de stuwende kracht achter het evenement. De Duitser heeft veel ervaring als organisator van andere succesvolle evenementen als de Edelweiss-Klassik-Rallye en de Rossfeld-bergklim.

Guerlin-Porsche Spyder-prototype met Porsche-motor uit 1973 (Foto: Rebocar/R. de Boer)

“Tijdens de Legends Grand Prix zullen we demonstratieritten houden, waarbij er natuurlijk best wat tempo in mag zitten, maar iedereen binnen zijn of haar eigen grenzen kan rijden”, vervolgt hij. “Natuurlijk hangen we er wel een bepaald competitie-element aan: we laten het publiek bijvoorbeeld stemmen via de website of de app.”

De auto’s worden in het rennerskwartier ondergebracht in uniforme pagodetenten (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Voor de première streeft de organisatie naar zo’n 250 auto’s, die zullen worden ondergebracht in pagodetenten in het rennerskwartier. Daarbij wordt gekeken naar de periode van 1920 tot het einde van de Deutsche Rennsport-Meisterschaft, medio jaren tachtig. “En daarvoor komen heel wat auto’s uit de garage die in sommige gevallen al tientallen jaren niet meer hebben gereden”, zegt organisator Altmann.

Christian Danner reed een demonstratie met de BMW 3.0 CSL van Prinz Leopold von Bayern, die op e-fuels rijdt (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Natuurlijk spelen ook aspecten als duurzaamheid en milieuzorg een rol. Tijdens de perspresentatie reed oud-F1-coureur Christian Danner een aantal ronden met de BMW 3.0 CSL van Prinz Leopold von Bayern, de eerste historische raceauto die op e-fuel rijdt. “Misschien nog niet direct in 2025, maar het streven is wel om in de toekomst alle auto’s tijdens het evenement op e-fuels te laten rijden”, zegt Lutz Leif Linden, secretaris-generaal van de Automobilclub von Deutschland, die zorgt voor de sportieve organisatie van de Legends Grand Prix.

Hans-Joachim Stuck (r.), hier met Hermann Prax, perswoordvoerder van Porsche Holding Austria (m.) en Dr. Gerhard Kuntschik, hoofd PR van het evenement (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Oud-F1-coureur Hans-Joachim Stuck, ook tweevoudig Le Mans-winnaar met de legendarische Porsche 962, is een van de ambassadeurs van het evenement, samen met Ferdinand von Habsburg, LMP2-klassewinnaar in Le Mans en kampioen in de LMP2-klasse van het FIA WEC, en Laura Kraihamer, ondermeer actief met KTM. Stuck ziet het al helemaal zitten: “Ik maak bijna iedere week mee hoezeer mensen van evenementen met klassieke auto’s genieten. Dat dan hier op zo’n prachtig circuit in zo’n schitterende omgeving moet wel een succes worden!”

Het geboortehuis van componist Wolfgang Amadeus Mozart is slechts één van de vele attracties die de stad Salzburg rijk is (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Met die schitterende omgeving overdrijft Stuck zeker niet. De stad Salzburg is fantastisch, met attracties als Mozarts geboortehuis, de Salzburger Dom en de vesting waarnaar de stad genoemd is, een enorm cultureel aanbod en een grote variatie aan hotels en restaurants. En aan de andere kant van het circuit is het Salzkammergut met prachtige meren als Mondsee en Attersee en een heerlijk berglandschap. Porsche-liefhebbers kunnen er terecht in het al genoemde Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger en het museum Ferdinand Porsche Fahr(t)raum in Mattsee, en iets verder weg in Porsche-bedevaartsplaatsen als Zell am See, de Großglockner en Gmünd, waar ook een heel fijn museum is. Daarmee laat zich de herfstvakantie in 2025 ongetwijfeld goed vullen!

De Classic Expo Salzburg is ook een van de partners van het evenement en bracht ter promotie een 911 mee (Foto: Rebocar/R. de Boer)