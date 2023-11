RM Sotheby’s veilt unieke verzameling Porsches

Dit is het laatste artikel dat Jeroen al had klaargezet. Hij heeft er weer iets moois van gemaakt en daarom wilden we dit gewoon plaatsen onder zijn naam. Jeroen Visser is op 16 november plotseling overleden.

Veilinghuis RM Sotheby’s gaat in december een unieke Porsche verzameling veilen. De collectie bestaat naast automobilia, Porsche fietsen en twee tractoren namelijk uit, op een exemplaar na, alleen maar witte Porsches.

Sensation White op vier wielen

Meer dan vijftig witte Porsches passeren de veilinghamer. Sensation White op vier wielen, want de eigenaar had een fijne neus voor de juiste exemplaren. Het pronkstuk van de verzameling is een 918 Spyder, die naast het optionele Weissach pakket, ook nog voor ruim 96 duizend dollar door Porsche Exklusiv Manufaktur aangekleed is. Maar ook enkele begeerlijke luchtgekoelde 911’s sieren de catalogus van het veilinghuis. Zoals twee ’73 911 Carrera RS’en met zowel het Touring als Leichtbau pakket, en een tweetal wat jongere rariteiten, een 964 RSR en een 993 GT2.

De 964 Carrera RSR 3.8 in de catalogus is de laatste van slechts 51 gebouwde exemplaren én nummer twee van de slechts twee straatlegale uitvoeringen gebouwd door Porsche Motorsport. Omdat het een straatversie betreft is het interieur volledig van leer voorzien, in een toch ietwat gedurfde kleurstelling. Saillant detail van deze Porsche is de lage kilometerstand van 70 kilometer. De auto is in de jaren ’90 nieuw geleverd in Groot-Brittannië en weggestopt in een verzameling. In 2015 kwam de Porsche weer tevoorschijn en in handen van de huidige verzamelaar.

En van deze bijzondere en zeldzame ongeblazen krachtpatser gaan we naar zeldzaam turbo geweld, de 993 GT2, door velen gezien als de holy grail van de 911 reeks en daarmee een erg gewilde uitvoering. Minder dan 200 rolden er van de 993 GT2 van de band en de GT2 die geveild gaat worden is een van de 17 nieuw in Japan geleverde GT2’s en heeft met 15 duizend op de teller niet veel asfalt verslonden. Wat een lage kilometerstand betreft, spant de 964 Turbo S ‘Flachbau’ de kroon in de collectie. Deze Porsche is na aflevering in 1994 meteen een opslag in gereden en daar niet meer uit geweest tot 2016. De huidige eigenaar heeft hem toen in zijn White Collection opgenomen. Vandaar een teller die slechts 39 Miles laat zien. Koopjes zijn het evenwel niet deze bolides want de richtprijzen hebben allemaal zeven cijfers. Maar de veilingcatalogus laat ook nog voldoende Porsches zien die voor minder dollars van eigenaar zullen wisselen. De opsomming van de volledige collectie volgt hieronder minus de Porsche tractoren en de honderden andere Porsche items zoals posters, gereedschap en horloges;

1997 Porsche 911 993 GT2 est. $2,000,000 – 2,200,000

1953 Porsche 356 Pre-A 1500 America Coupé est. $275,000 – 375,000

1955 Porsche 356 Pre-A Continental Coupé est. $275,000 – 350,000

1958 Porsche 356 A 1600 Speedster est. $450,000 – 550,000

1959 Porsche 356 A Carrera 1600 GS de Luxe Coupe est. $600,000 – 750,000

1963 Porsche 356 B Carrera 2 2000 GS Coupe est. $650,000 – 750,000

1965 Porsche 356 C 1600 SC Coupé est. $150,000 – 200,000

1965 Porsche 911 est. $300,000 – 350,000

1967 Porsche 911 S ‘Soft-Window’ Targa est. $300,000 – 400,000

1970 Porsche 914/6 est. $120,000 – 140,000

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Leichtbau est. $1,750,000 – 2,000,000

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring est. $900,000 – 1,200,000

1975 Porsche 911 Carrera 2.7 MFI est. $375,000 – 450,000

1976 Porsche 911 Turbo est. $325,000 – 425,000

1976 Porsche 911 S Targa est. $100,000 – 125,000

1977 Porsche 924 ‘Martini Championship Edition’ est. $40,000 – 60,000

1978 Porsche 911 SC ‘Martini Championship Edition’ est. $75,000 – 125,000

1979 Porsche 911 Turbo est. $350,000 – 400,00

1984 Porsche 911 Carrera 3.2 WTL est. $150,000 – 200,000

1984 Porsche 911 Carrera Cabriolet est. $150,000 – 200,000

1987 Porsche 928 S4 est. $100,000 – 140,000

1987 Porsche 944 Turbo Cup est. $140,000 – 180,000

1986 Porsche 911 Carrera 3.2 est. $300,000 – 400,000

1988 Porsche 911 Carrera Club Sport est. $375,000 – 425,000

1988 Porsche 911 Turbo ‘Flachbau’ Cabriolet est. $300,000 – 400,000

1989 Porsche 911 Speedster est. $300,000 – 400,000

1989 Porsche 911 Turbo est. $350,000 – 450,000

1989 Porsche 911 Carrera est. $175,000 – 250,000

1990 Porsche 911 964 Carrera 2 Targa est. $125,000 – 175,000

1990 Porsche 944 S2 Cabriolet est. $40,000 – 60,000

1992 Porsche 911 964 Carrera RS est. $400,000 – 500,000

1992 Porsche 911 964 America Roadster est. $150,000 – 250,000

1993 Porsche 911 964 Carrera RSR 3.8 est. $2,000,000 – 2,500,000

1994 Porsche 911 Speedster est. $250,000 – 350,000

1994 Porsche 911 964 Turbo S X85 Flachbau est. $1,500,000 – 2,000,000

1994 Porsche 911 964 RS America est. $225,000 – 275,000

1996 Porsche 911 993 Carrera RS est. $400,000 – 500,000

1997 Porsche 911 993 Carrera 4S est. $225,000 – 275,000

1997 Porsche 911 993 Carrera Targa est. $200,000 – 250,000

1997 Porsche 911 993 Turbo S est. $700,000 – 900,000

1997 Porsche 911 993 GT2 est. $2,000,000 – 2,200,000

1998 Porsche 911 993 Carrera Cabriolet est. $175,000 – 225,000

2004 Porsche 911 996 GT2 est. $350,000 – 450,000

2008 Porsche 911 997 GT2 est. $400,000 – 450,000

2008 Porsche 911 997 GT3 RS est. $350,000 – 450,000

2010 Porsche 911 997 Sport Classic est. $ 600,000 – 800,000

2011 Porsche 911 997 GT3 RS est. $400,000 – 450,000

2011 Porsche 911 997 Speedster est. $350,000 – 425,000

2014 Porsche 911 991 50th Anniversary est. $150,000 – 250,000

2015 Porsche 918 ‘Weissach’ Spyder est. $2,500,000 – 3,000,000

2016 Porsche 911 991 GT3 RS est. $325,000 – 375,000

2016 Porsche 911 991 Targa 4 GTS est. $250,000 – 300,000

2016 Porsche 911 991 R est. $700,000 – 800,000

2018 Porsche 911 991 Turbo S Exclusive Series est. $325,000 – 425,000

2019 Porsche 911 991 GT2 RS est. $700,000 – 900,000

2021 Porsche 911 992 Targa 4S Heritage Design Edition est. $500,000 – 600,000

De veiling is op 1 en 2 december in Las Vegas en belooft volgens het veilinghuis een Porsche spektakel te worden.

Foto’s RM Sotheby’s