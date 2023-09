Nederlander Larry ten Voorde kampioen Porsche Carrera Cup Duitsland

Met nog twee races te gaan pakt ‘onze’ Larry ten Voorde op de Red Bull Ring de titel in een van de meest prestigieuze merken cups ter wereld. De Nederlandse kopman beleefde samen met het Nederlandse Team GP Elite een dominant seizoen in de Porsche Carrera Cup Duitsland.

Ten Voorde, die uitkomt voor het Noord-Hollandse Team GP Elite, wist tot nu toe dit seizoen maar liefst 6 van de 14 races te winnen en stond in 13 van de 14 races op het podium. In 2020 en 2021 ging Ten Voorde er ook al met de titel in dit kampioenschap vandoor, waarmee hij de meest succesvolle rijder in de geschiedenis van de Porsche Carrera Cup Duitsland is.

De 26-jarige Tukker wist op zaterdag zijn voorsprong in het kampioenschap met een overwinning uit te breiden naar 73 punten. Vanochtend pakte hij na een hevige strijd, waarbij hij op P3 in het grind geduwd werd, uiteindelijk de 5e plaats. Hiermee scoort hij genoeg punten om zijn derde Porsche Carrera Cup Duitsland titel te verzilveren! Larry: “Mega! Ik ben super trots op deze derde titel en onwijs dankbaar naar het team voor de geweldige auto dit seizoen. Het was een échte team effort. Nu op naar de Hockenheimring, om ook het team kampioenschap te pakken!”

In totaal namen vandaag 28 auto’s mee aan de race op het de Red Bull Ring, die in het voorprogramma van de DTM gereden werd. Alle auto’s in dit kampioenschap zijn gelijk, wat vaak tot spannende gevechten leidt. Zo gingen Larry ten Voorde en, nummer twee in het kampioenschap, Bastian Buus eerder dit seizoen op de Red Bull Ring al deur-tegen-deur het gevecht met elkaar aan. Het kampioenschap bestaat uit acht weekenden en ieder weekend wordt een vrije training, kwalificatie en twee sprintraces gereden op het scherpst van de snede.

Naast het rijderskampioenschap gaat Team GP Elite ook nog aan kop in het teamkampioenschap en met rijder Sören Spreng in het Pro-Am kampioenschap. Deze kampioenschappen worden eind oktober beslist tijdens de laatste ronde op de Hockenheimring.

Results race 14, Porsche Carrera Cup Deutschland, Red Bull Ring (A)

1. Porsche Junior Bastian Buus (DK/Allied-Racing), 32:18.355 minutes

2. Loek Hartog (NL/Team GP Elite), +4.119 seconds

3. Harry King (UK/Allied-Racing), +6,016 seconds

4. Morris Schuring (NL/Fach Auto Tech), +7.726 seconds

5. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +9.066 seconds

6. Leon Köhler (D/Proton Competition), +9.388 seconds

Standings Porsche Carrera Cup Deutschland / Drivers (after 14 races)

1. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 289 points

2. Porsche Junior Bastian Buus (DK/Allied-Racing), 230 points

3. Harry King (UK/Allied-Racing), 209 points

4. Loek Hartog (NL/Team GP Elite), 206 points

5. Morris Schuring (NL/FACH AUTO TECH), 155 points

Full results and all championship standings:

motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/pccd-2023-results