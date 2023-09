Robert de Haan (17) kampioen Porsche Carrera Cup Benelux: “We hebben als team zó hard gewerkt om dit te bereiken”

Robert de Haan is de nieuwe kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux. Voor de Nederlandse rijder van het Britse team Richardson Racing was de overwinning in de voorlaatste race van het seizoen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg voldoende om de titel voortijdig veilig te stellen. Daags erna won hij in de stromende regen ook de laatste wedstrijd van het seizoen, waarmee hij zijn totaal op zes overwinningen bracht. De Haan sloot het seizoen ook af als beste rijder in het rookie-klassement. De Fransman Cédric Chassang (Team GP Elite) behaalde de titel in de Am-klasse, eerder al stond de Nederlander Sacha Norden (Team GP Elite) als kampioen in de Pro-Am-klasse vast. De teamtitel ging naar het Belgische August by NGT. Ook in de Duitse Porsche Carrera Cup was er in Spielberg Nederlands titelsucces: Larry ten Voorde (Team GP Elite) won voor de derde maal in zijn carrière de rijderstitel in de sterk bezette serie.

Voor de 17-jarige Robert de Haan, die eerder dit jaar al de titel in de Porsche Sprint Challenge Southern Europe behaalde, is het winnen van de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux zijn grootste succes tot nu toe. Hij zegt: “We hebben als team zó hard gewerkt dit jaar om dit te bereiken. Ik ben als rookie hierin gestapt en ook het team was nieuw in de Porsche Carrera Cup Benelux. Een geweldige prestatie, ik heb er gewoon geen woorden voor, zo blij ben ik! Natuurlijk hoop ik dat we dit kunnen volhouden. Nu gaan we zien wat de plannen voor volgend jaar zijn, maar eerst ga ik hiervan genieten. Ik ben echt super tevreden!”

Met de beide August by NGT-teamgenoten Glenn Van Parijs en Gilles Magnus eindigden er twee Belgische rijders bovenaan in de eerste vrije training op vrijdag vroeg in de middag. Van Parijs opende het weekeinde met een tijd van 1:31,7723 minuten, waarmee hij 0,153 sneller was dan zijn land- en teamgenoot. Snelste Nederlander was Lucas van Eijndhoven met de derde tijd. Sacha Norden was snelste Pro-Am-rijder, Cédric Chassang bepaalde het tempo in de Am-klasse. Aan het einde van de middag bezetten met de Nederlander Flynt Schuring en de Oostenrijker Horst Felix Felbermayr twee rijders van het Duitse team Huber Racing de eerste twee plaatsen. Robert de Haan sloot de sessie als derde af, terwijl opnieuw Norden en Chassang de snelste rijders waren in hun respectievelijke categorieën Pro-Am en Am.

Onderbrekingen in kwalificatie

In de kwalificatie op zaterdagochtend, op een vochtige baan, was er tweemaal een onderbreking met de rode vlag, nadat rijders van de baan waren geraakt. Dat had ook de nodige gevolgen voor de posities op de startopstelling, omdat meerdere rijders gridstraffen kregen opgelegd vanwege te snel rijden bij een rode vlag. Andere rijders kregen een gridstraf vanwege het veroorzaken van een opstopping in de pitstraat. De snelste tijd kwam op naam van Robert de Haan in 1:31,746 minuten, voor Horst Felix Felbermayr, Glenn Van Parijs en debutant Sam Jongejan (JW Raceservice). Norden en Chassang bevestigden hun eerdere prestaties door de snelste tijd in hun klassen te laten noteren. Voor Van Parijs was er een andere situatie: bij de technische keuring na afloop werd vastgesteld dat er een onderdeel aan de linker achterwielophanging van zijn auto niet conform het reglement was, waardoor zijn tijden werden geschrapt. Omdat zijn team beroep aantekende, mocht hij onder voorbehoud starten, maar zoals vastgelegd in het internationale autosportreglement kwam hij niet voor in de uitslag en bij de podiumceremonie. Robert de Haan eindigde ook bovenaan in de rangschikking van de op-één-na snelste rondetijden, bepalend voor de startposities in de tweede race, gevolgd door Felbermayr, Van Parijs, gastrijder Zakar Slutskii (Target Competition) en Jongejan.

Bij de start van de eerste race nam Van Parijs de leiding, voor De Haan en Felbermayr. Verderop in het veld ging Norden in de rondte in het strijdgewoel. Achter de top drie ontspon zich een mooie strijd met Etienne Ploenes, Flynt Schuring en Sam Jongejan, waarbij de fans konden genieten van de nodige inhaalacties. Ook in de diverse klassen werd er goed gestreden, niet in de laatste plaats dankzij Sacha Norden, die na zijn onfortuinlijke situatie in de startronde snel probeerde terrein goed te maken. Uiteindelijk kwam Van Parijs als eerste over de eindstreep, maar van tevoren was al bekend dat hij slechts onder voorbehoud meereed en daarom kwam hij noch in de uitslag, noch bij de huldiging op het podium voor. Zo ging de winst naar Robert de Haan, voor Horst Felix Felbermayr, die als tweede zijn eerste podiumplaats in de Porsche Carrera Cup Benelux behaalde. Flynt Schuring completeerde als derde het podium, voor Sam Jongejan, voor wie de vierde plaats ook een uitstekend resultaat bij zijn racedebuut met een Porsche 911 GT3 Cup was. De Pro-Am-klasse resulteerde in de overwinning voor de Fin Jari Käkelä (39 Racing), normaliter actief in de Porsche Sprint Challenge Northern Europe en dit weekeinde als gastrijder in de Benelux-serie. Sacha Norden en Aaron Mason eindigde als tweede en derde in de klasse. De Am-klasse werd gewonnen door Cédric Chassang, voor het zoon- en vader-duo Sem Geerts (Hans Weijs Motorsport) en Ad Geerts (Red Ant Racing).

Uiteindelijk toch nog een race op zondag

Voorafgaand aan de race op zondag viel de regen met bakken naar beneden, wat de wedstrijdleiding deed besluiten de start achter de safety-car te laten plaatsvinden. Na vier ronden achter de safety-car werd de race met de rode vlag onderbroken, omdat er door staand water op de baan teveel risico op aquaplaning was. Na zo’n 40 minuten gedwongen pauze waren de omstandigheden dusdanig verbeterd dat de wedstrijd alsnog kon worden hervat. Opnieuw werd er achter de safety-car vertrokken, de race werd vrijgegeven in de zevende ronde. Daarbij leidde De Haan voor Felbermayr en Van Parijs, maar Felbermayr zag zijn kansen al snel in rook opgaan toen Van Parijs hem in de rondte tikte, waarvoor de Belg korte tijd later ook een ‘drive-through penalty’ incasseerde. Terwijl De Haan probleemloos zijn ronden reed, ontsponnen zich achter hem mooie gevechten met tal van positiewisselingen. Zo kwam na in totaal 18 ronden uiteindelijk De Haan als winnaar over de eindstreep, waarmee hij zijn kampioenschap in stijl bekroonde. Flynt Schuring werd tweede, terwijl Sam Jongejan zijn debuutweekeinde heel sterk afsloot met de derde plaats. De winst in de Pro-Am-klasse was voor Aaron Mason (Revs Motorsport), voor Sacha Norden en Jaume Font (Baporo Motorsport). Sem Geerts won de Am-klasse, voor Peter Aronson (Speedlover) en Ad Geerts.

Larry ten Voorde voortijdig kampioen in Porsche Carrera Cup Deutschland

Op de Red Bull Ring kwam ook de Porsche Carrera Cup Deutschland in actie voor het voorlaatste raceweekeinde van het seizoen. Hier had Larry ten Voorde aan de overwinning op zaterdag en de vijfde plaats op zondag genoeg om, met nog twee races te gaan, voortijdig de rijderstitel binnen te halen. Voor de coureur van het Nederlandse Team GP Elite was het de derde kampioenstitel in de Porsche Carrera Cup Deutschland. “Ik heb echt alles gegeven, een heel mooi succes”, zei Ten Voorde. “Nu gaan we er alles aan doen om bij de finale in Hockenheim ook het teamkampioenschap voor Team GP Elite binnen te halen.”