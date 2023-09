Ojee schade; wat nu? Sonax Service Nederland zet de puntjes op de i

Zoals vermeld in het vorige artikel “Ojee schade; wat nu?” is inmiddels mijn turbo ook bij Sonax Service Nederland geweest voor een nieuwe beschermende Ceramic coating cc36.

Maar laat ik eerst proberen iets te verduidelijken…. het is natuurlijk aan iedereen om zelf te bepalen of dit iets voor hem of haar is. Ik ken mensen die het heerlijk vinden om hun auto uren lang te wassen en schoon te maken of elke maand of om de paar maanden te poetsen en in de was te zetten. Eerlijk gezegd word ik daar persoonlijk niet blij van. Ik wordt wel blij als ik in een schone glanzende auto kan stappen. En eerlijk is eerlijk. Het kost best wel een paar centen zo’n coating (afhankelijk waar je voor gaat en bij wie of waar je deze laat aanbrengen natuurlijk). De prijs-kwaliteitverhouding is bij Sonax Service Nederland erg goed. Oprecht vind ik het echt het geld waard. Je hebt er jarenlang plezier en voordeel van. De bescherming tegen bijvoorbeeld de door ons allen gehate vogelpoep. Maar door de Ceramic cc36 coating blijft niet alleen vogelpoep maar ook vuil veel minder goed hechten aan of in de lak. Vooral dat hechten of indringen in de lak gebeurt al snel met vogelpoep. Wat dan vaak resulteert in een vlek in de lak die vaak moeilijk of niet meer weg te poetsen is. Maar ook het autowassen gaat zo veel sneller en makkelijker.

Maar hoe gaat het in zijn werk?

Er wordt op de auto een extra beschermende laag aangebracht die zo’n 4 à 5 jaar houdt en je auto extra glans en bescherming biedt. Dus je krijgt extra glans, bescherming en het autowassen gaat sneller en makkelijker. Maar hoe doen ze dat aanbrengen van de coating bij Sonax Service Nederland en wat doen ze? Nee, er wordt niet even snel gepoetst en in de coating gezet zodat je auto dezelfde dag klaar is en kan worden opgehaald. Daar gaat een heel proces aan vooraf.

Eerst wordt je auto grondig gereinigd/gewassen en gedroogd. Om daarna gekleid te worden, jaja je leest het goed.. gekleid. Met speciale klei wordt het diepere vuil uit de autolak gehaald. Dit is een belangrijke stap die bij sommige bedrijven wordt weggelaten omdat het arbeidssintensief is. Vervolgens wordt de auto helemaal gedetailleerd/gepoetst om daarna in de coating te worden gezet. Je bent door dit proces de auto dan ook wel een dag of drie kwijt.

Hier een video hoe de coating NA het wassen, kleien en poetsen wordt aangebracht.

En zoals al gezegd. Naast dat je er jaren optisch plezier van zal hebben is het ook een extra bescherming tegen vuil en vogelpoep. Autowassen is zo gedaan. Ik rij vaker even naar een wasbox en spuit dan de auto alleen maar even snel af, en klaar. Ook krijg ik vaker de vraag of je het nu echt ziet. Mijn antwoord is volmondig ja, dat zie je zeker, en dat blijf je ook zien tot wel 4 à 5 jaar. Ik krijg wel vaker een duimpje onderweg voor de auto. Maar op de terugweg naar huis nadat ik de auto bij Sonax had opgehaald had ik er vijf. De glans is echt geweldig en de auto oogt als nieuw. Van de week was ik de garage en na het aanbrengen van de coating moet het een week uitharden. Daarna mag je de auto weer wassen als dat dan nodig mocht zijn. En ik zal meteen wat extra reclame maken want zo enthousiast ben ik er over…..natuurlijk gebruik ik alleen maar Sonax producten.

Na meer dan een week en 500 kilometer

Hier nog twee foto’s beide van mijn auto (in de coating) na meer dan 500 kilometer gereden te hebben over snelwegen en de Duitse Autobahn en over veel landelijke 80 kilometer wegen (waarvan vele met blubber en modder van de akkers, bijkomende factoren die erg bevuilend zijn). En het weer speelde ook niet echt mee zodat ik door weer en wind met een paar aardige regen- en hoosbuien deze afstand heb afgelegd. Ik meen dat de auto er best netjes uitziet toch? De Sonax Ceramic coating cc36 zorgt er voor dat vuil veel minder snel hecht aan de lak. En dat zie je dan ook echt…. of juist niet hahaha want van de week (nadat de eerste foto hier onder gemaakt was) kreeg ik nog een compliment dat de auto er altijd geweldig uitziet en “als nieuw”. En dat was een compliment van een Ferrari rijder. De tweede foto is zoals je ziet gemaakt in de regen. Het regen water en ook vuil loopt er meteen af. Het is bijna als of de natuur je auto wast, of schiet ik nu door in mijn enthousiasme.

En ja natuurlijk is dit ook een beetje reclame. Maar alleen omdat ik er volledig achter sta en alleen maar goede ervaringen heb met Sonax.

MAAR natuurlijk zijn er ook andere goede detailers met goede producten. En, één daarvan die we ook zeer graag aanbevelen is Wax Verstappe in Made, die je trouwens ook kan vinden op ons 64 plein.