Ojee schade; wat nu?

Voor diegene die mij niet kennen of niet weten wat ik rijd. Ik rijd een Porsche 911 996 Twin Turbo van 2003. Kleur Seal Grey, met best wel veel opties. Een optie die ik niet heb zijn de achteruitrijdsensoren… Je voelt hem al aankomen. Honderden keren rijd ik achteruit de oprit op om in de carport te parkeren. Iets wat ik zo vaak heb gedaan dat ik dat wel met mijn ogen dicht kan…tenminste dat dacht ik dan.

Het was afgelopen maart, ‘s avonds en al donker aan het worden. Ik reed langzaam al kijkend in mijn achteruitkijkspiegels mijn oprit op om in de carport te parkeren. Maar heel ver de oprit op kwam ik niet. Krakboem. Terwijl ik in mijn rechterzijspiegel keek om netjes op te lijnen om zo langs carportwand te parkeren, had ik niet door dat ik wat te ver naar links zat. En “net te” is net niet goed. Dus raakte ik met mijn bumper “net” het tuinhek. Het ging niet hard, ik reed niet eens stapvoets, maar dat was “net” genoeg om mijn hardhouten tuinhek compleet om te drukken. Eerst maar weer naar voren voor een nieuwe poging. Want eerst maar parkeren in de carport of dat er niets aan de hand is en stiekem hoop je dat de buurt niets gehoord of gezien heeft en mensen komen kijken. Ik denk niet dat iemand het gehoord of gezien heeft (al weten ze het na dit artikel allemaal wel hahaha). En je begrijpt al dat dit contact met het tuinhek ook sporen achter had gelaten op mijn achterbumper. En dat was meer dan alleen wat krasjes. De lak was gebarsten en verder viel het wel mee dacht ik. Het tuinhek was duidelijk overleden door dat het in alle richtingen compleet was omgedrukt.

Maar wat nu?

Eerst melden aan de verzekering. Schadeformulier naar eer en geweten ingevuld en de ware toedracht vermeld in het schadeformulier; dat het tuinhek voor de auto was gesprongen en ik deze niet meer kon ontwijken. Dat de schade voor zover ik het kon zien en beoordelen was beperkt tot de bumper. Deze diende alleen te worden gespoten. Dus wel gemeld bij de verzekering, maar ik had de indruk dat het schadebedrag wel zou meevallen en ik dat net zo goed zelf kon betalen, gezien de hoogte van mijn eigen risico. Maar er is een klein probleempje, en lang verhaal in het kort is dat mijn auto de kleur Seal grey heeft, wat geen makkelijke kleur meer schijnt te zijn. De lak die men vroeger gebruikte mag niet meer worden gebruikt en wordt dus ook niet langer geproduceerd. In de oorspronkelijke lak zijn enige componenten verwerkt die al jaren niet meer mogen worden gebruikt. Deze zijn dus vervangen door minder milieubelastende componenten. En daardoor ontstaan er in de nieuwe lak al snel kleine veranderingen en kleurenschillen ten opzichte van de oude, originele lak. En dat is werkelijk het laatste wat je wilt. In eerste instantie wilde ik de schade het lieft dus zelf betalen, ondanks dat ik “allrisk” verzekerd ben. Het eigen risico van 450 euro kwam aardig in de buurt van €500 tot €600,- wat sommige schadeherstellers vroegen om de bumper te spuiten. Maar nadat ik bij diverse schadeherstelbedrijven en spuiterijen was langs geweest hield ik er helemaal geen goed gevoel aan over. Mede doordat enigen van deze bedrijven de bumper gemonteerd op de auto wilde spuiten of de bumper niet helemaal wilde kaal maken. En toen ook nog een goede bekende van mij, die een van de beste schadeherstellers en spuiters van Nederland is (die alleen maar met een ander soort en merk lak werkt en mij dus niet kon helpen) mij het advies gaf de auto toch naar Porsche Centrum Gelderland te brengen waar ze waarschijnlijk wel dezelfde lak (fabrikant en soort) gebruiken en of kunnen gebruiken waarmee de auto al eens eerder is (bij)gespoten, ging ik weer eens richting Heteren.

Oude wonden gaan weer open en minder goede herinneringen kwamen weer boven want een paar jaar geleden had ik ook al schade, door een Pools busje op de A2 die er trouwens vandoor ging. En het heeft toen best wel wat voeten in de aarde gehad om de kleur 100% in orde te krijgen. De auto is toen hersteld bij een andere Porsche Centrum omdat ik daar vaak in de buurt was.

Dus Porsche Centrum Gelderland gebeld waar ik al snel bij de Schade Manager Johan Berkhout uit kwam. Een afspraak met Johan was snel gemaakt om de schade te beoordelen. Natuurlijk had ik al wat foto’s door gestuurd voor een eerste indruk. Op naar Porsche Centrum Gelderland waar na de beoordeling van de schade al eigenlijk geen twijfel bestond dat het niet alleen maar spuiten van de bumper werd. Johan zou contact opnemen met de schade expert van Turien & Co. De auto zou door Porsche Centrum Gelderland worden gerepareerd. Ik hoefde verder niets meer te doen dan de auto op de afgesproken datum brengen. En als ik dat wilde konden ze hem ook komen halen. Deze werkwijze zou mij een hoop tijd en waarschijnlijk irritatie schelen. Dus de keuze was zo snel gemaakt, al helemaal toen Porsche Centrum Gelderland samen met de expert officieel tot de conclusie kwamen dat het herstel niet alleen maar even snel een bumpertje spuiten was, maar dat een nieuwe achterbumper de beste en de mooiste oplossing was. Ook gezien de staat en conditie van de auto. Nog een andere argument voor mij om de auto bij hen te laten repareren was dat de auto eerst door Porsche Centrum Gelderland naar Axalta gebracht zou worden waar ze exact de juiste kleur gingen bepalen.

Ik was de auto dan wel wat langer kwijt maar dat was het dan wel zeker waard. Dit is oog voor details hebben, en net dat stapje extra zetten waar ik als klant blij van word. In overleg met Johan mocht ik zelf de auto naar Axalta brengen. Daar aangekomen stond het vervangend vervoer al voor mij klaar, een splinternieuwe Porsche Macan. Binnen werd ik keurig ontvangen aan de receptie door Manager Jasper Saat. Ik mocht mee naar binnen in het heilige der heiligste, maar eerst moest ik aan wat voorschriften en regels voldoen, zoals bijvoorbeeld overschoenen enz, zodat er geen verontreinigingen zoals stof binnen zouden komen. Met een soort van Pipo de clown schoenen aan mocht ik een kijkje nemen in een wereld waar men niet snel binnen komt. Het was daadwerkelijk een groot laboratorium met mensen in witte jassen, rijen met installaties, wanden met blikken en alles super schoon en steriel. Iets wat je meer in een ziekenhuis verwacht dan in een “verfbedrijf”. Het was meer een laboratorium dan ik mij van te voren had voorgesteld. Na een korte rondleiding werd ik voorgesteld aan het team dat een analyse van de kleur van mijn auto ging maken en ging bepalen wat de juiste laksamenstelling zou zijn. En eerlijk gezegd was ik best onder de indruk. Niet alleen van de bedrijf en hun installaties maar ook van het vakkundige personeel en hun uitleg. Helaas ben ik in mijn enthousiasme vergeten de grote hal en installaties te fotograferen. Maar ik was ook niet van plan om er een artikel over te gaan schrijven. Met nieuwe indrukken en vooral een heel goed gevoel dat mijn Porsche 996 TT hier in zeer goede handen was vertrok in een splinternieuwe Macan richting huis.

Dat het herstel van mijn auto iets langer zou duren was nu zeker geen probleem meer. Wat later ook met het eindresultaat bleek.

Verzekering

Terwijl er aan het herstel van mijn auto werd gewerkt moest ik toch contact opnemen met de verzekering. Want ik liep tegen een probleem aan dat ik eerlijk gezegd niet zo had verwacht. Er was een discussie over de Sonax-coating op mijn auto en de vergoeding daarvan ontstaan. Na wat heen en weer gepraat leek het verstandiger om zelf contact op te nemen met de schadeafdeling van Turien & Co., voor een gedetailleerde uitleg. Want voor je het weet duurt het niet alleen langer qua tijd maar weet niemand meer waar het nu daadwerkelijk over gaat.

Nu zijn er verschillende vormen van verzekeringen, de WA, de WA plus verzekering en de allrisk verzekering. In de allrisk verzekering kan de auto op verschillende wijze worden verzekerd. Neem bijvoorbeeld de meest voorkomende vorm verzekering, die naar de dagwaarde van de auto kijkt. In het geval van een totall loss van je auto, dan krijg je uitgekeerd wat de auto op dat moment waard zou zijn, de zogeheten dagwaarde.

Je kan ook een verzekering naar taxatiewaarde kiezen. Deze keert dan de van te voren bepaalde taxatiewaarde uit. Een door een beëdigd taxateur vastgesteld bedrag . Dat laatste is bij mijn auto het geval. Maar welke (allrisk) vorm je ook mag hebben, dan kan je nog tegen hetzelfde probleem aanlopen als waar ik tegen aanliep. Mijn auto was onlangs opnieuw getaxeerd door Peter van Gratama & Luxwolda. Ik laat mijn Porsches al jaren door hem taxeren en ben meer dan tevreden. In zo’n taxatie wordt echt alles opgenomen en meegenomen; conditie van de wielen/winterwielen en banden, onderhoud, lak, interieur enz enz. Zo ontstaat er een beeld van de algehele staat van de auto en uit al die gegevens en bouwjaar, uitvoering en extra’s komt een waardebepaling. Hierin was door de taxateur ook de ceramische coating van Sonax, aangebracht door Sonax Service Nederland, meegenomen.

Nu vond de dame van de afdeling schade van Turien & Co dat de coating niet, of maar gedeeltelijk mocht worden vergoed. Terwijl dat wel was meegenomen in de taxatie. Waar het nu misging is nog steeds een raadsel, maar al heel snel werd er door haar gesproken over kleurverschillen, waar niemand ooit iets over had gezegd want de auto stond nog bij PCG. Toen zou alleen de bumper opnieuw in de coating worden gezet, maar dan zie je een glansverschil. En daar begon het geneuzel. Al snel wilde de Dekra komen kijken naar de auto om de schade te bepalen… of toch niet…. ze wilden langskomen maar wisten alleen niet waarnaar ze moesten komen kijken, en dat ook nog terwijl de auto nog niet eens terug was van de reparatie. Waarom de Dekra moest kijken wisten ze zelf dus ook niet precies. Na diverse keren mailen en bellen was het dan eindelijk weken later duidelijk dat het de hele tijdkging om een eventueel glansverschil en niet kleurverschil. Inmiddels had ik de auto weer keurig netjes gerepareerd voor de deur staan. Dus er moest en zou dan toch een Dekra expert komen kijken naar de auto coating en het glans verschil, ondanks dat er nog geen coating was aangebracht. Over zinloos geld uitgeven gesproken. Intussen had ik het Sonax Coating certificaat aangeleverd bij de afdeling schade van Turien & Co. Maar waarom dan de Dekra nog steeds moest langskomen was mij niet helemaal duidelijk en is dat tot op de dag van vandaag nog niet. En hun waarschijnlijk ook niet hahahaha. Deze Dekra expert belde keurig een half uur van tevoren dat hij er aan kwam. En zei ik kom kijken naar het kleur verschil van uw auto, het was nog steeds echt niet duidelijke waar het nu over ging, en eerlijk gezegd werd ik niet blij van het eindeloos blijven herhalen en in cirkels draaien. We spraken over glans en niet kleur want de kleur was helemaal prima. Maar de expert kwam, dronk koffie, zag en was overtuigd. Wat dan natuurlijk niet resulteerde in een duidelijk verhaal naar Turien & Co. en voor nog meer verdere vertraging zorgde.

Dit wekenlange, onnodige oponthoud en de verwarring heeft best wat onnodige irritatie veroorzaakt. Uiteindelijk heb ik de situatie in een gesprek met een andere schadebehandelaar binnen Turien & Co kunnen voorleggen en uitleggen, en binnen vijf minuten was alles ineens wel geregeld.

Ik houd het op maar op een misverstand waar de Dekra zeker niet heeft geholpen in bijdragen voor een oplossing, het tegendeel zelfs. Dus mijn advies is; zorg er voor dat je van te voren dit soort zaken duidelijk hebt met je verzekeraars en/of tussenpersoon en dat je een bevestiging krijgt. Zodat je niet je taxatie rapport moet laten toelichten door de taxateur en een certificaat moet gaan opsturen. Kom je er niet uit met de schade afhandelaar van jouw verzekering? Vraag gerust om een andere schade afhandelaar en leg de situatie nogmaals uit. En onthoud dat opties op en aan de auto niet automatisch zijn meeverzekerd. Andere en duurdere velgen bijvoorbeeld, striping of bestickering, je auto is gewrapt of heeft een coating of bijvoorbeeld een andere geluidsinstallatie. Bespreek het met je verzekeringsagent zodat je later niet teleur wordt gesteld. Of in een eindeloze discussie verstrikt raakt. Vaak zijn de hogere premiekosten minimaal.

Ik had het geluk dat ik net aan het overstappen was naar Luxury Ins omdat ik bij mijn vorige tussenpersoon/assurantiekantoor het gevoel kreeg een nummer te zijn geworden en de kwaliteit en service steeds minder werd. Het directe contact Turien & Co was natuurlijk wel in overleg en samenspraak met Luxury Ins. Die mij meer dan geweldig hebben geholpen en hebben bijgestaan met raad en daad. Ik heb dan ook zeker geen spijt van de overstap en kan Luxury ins dan ook alleen maar zeer aanbevelen.

Dus af gezien van het “misverstand” met de schade handelaarster van Turien & Co over glans verliep de afhandeling van de schade netjes en is er snel uitgekeerd. Dus eind goed al goed.

Porsche Centrum Gelderland schade afdeling.

Vanaf het eerste moment had ik er een goed gevoel bij. Er werd duidelijk en eerlijk gecommuniceerd en vragen werden goed beantwoord, en twijfels werden weggenomen met duidelijke antwoorden. Over de voortgang van de schade werd ik op de hoogte gehouden (op mijn eigen verzoek).

Van te voren was het duidelijk wat er werd gedaan zodat er geen verrassingen waren na afloop. De financiële afhandeling hoefde ik niet achteraan. Desondanks weet ik precies wat de rekening was. Dus transparantie alom. Ik was zeer te spreken over de wijze waarop de schade is verholpen. Het eindresultaat is werkelijk dan ook top. En de auto staat er weer bij als nieuw. Nu is een schade nooit leuk. Maar als de afhandeling dan zo verloopt en de service is geweldig is dan is het leed niet zo groot. Ook leuk om te weten is dat Porsche Centrum Gelderland hun eigenschade afdeling(en) hebben en eigen spuiterij(en) dus ze doen alles zelf. Er hoeft niets meer te worden uitbesteed aan andere partijen. En natuurlijk heb ik nog even de medewerker die mijn bumper heeft gespoten persoonlijk bedankt. Want een compliment was zeker op zijn plaats.

Ok ja …. voor de verf samenstelling van oudere Porsche’s waarbij de verf/laksamenstelling in de loop van de jaren is veranderd was er voor een optimaal resultaat een beroep gedaan op een gespecialiseerd bedrijf als Axalta ,waaruit voor mij alleen maar blijkt en duidelijk is dat bij Porsche Centrum Gelderland oog heeft voor detail en ze alleen maar gaan voor een optimaal haalbaar resultaat en top kwaliteit van het eindproduct. Op de volgende foto’s is de auto gerepareerd en klaar.

Sonax Service Nederland.

Inmiddels is mijn turbo ook bij Sonax Service Nederland geweest. En eerlijk is eerlijk … het kost een paar centen zo’n ceramische CC36 coating, maar het is echt meer dan de moeite waard. De auto wordt niet even snel gepoest en in de coating gezet. Maar wordt eerst grondig gereinigd/gewassen. Dan gekleid … ja je hoort het goed.. met de klei wordt het diepere vuil uit de lak gehaald. Vervolgens wordt de auto helemaal gepoetst om daarna in de coating te worden gezet. Je bent door dit proces de auto dan ook wel een dag of drie kwijt. Naast dat je er jaren optisch plezier van zal hebben is het ook een extra bescherming tegen vuil en bijvoorbeeld vogelpoep. Autowassen is zo gedaan. Ik krijg vaker de vraag of je het nu echt ziet. Mijn antwoord is volmondig ja, dat zie je zeker, en dat blijf je ook zien. Ik krijg wel vaker een duimpje onderweg voor de auto. Maar op de terugweg naar huis had ik er vijf. De glans is geweldig en de auto oogt als nieuw. Gisteren kreeg ik nog een compliment dat de auto er geweldig uitziet “als nieuw”. En dat compliment kwam van een Ferrari rijder. Na een week uitharden mag ik dan nu weer mijn auto gaan wassen. En natuurlijk gebruik ik alleen maar Sonax producten.

Hier nog een foto van mijn auto (helemaal klaar en in de coating) na meer dan 500 kilometer gereden te hebben over snelwegen en de Duitse Autobahn en over veel landelijke 80 kilometer wegen (waarvan vele met zand modder van de akkers bevuild zijn). En dat door weer en wind met een paar aardige regen- en hoosbuien. Ik vind dat de auto er best netjes uitziet. toch?. De Sonax ceramic coating cc36 zorgt er voor dat vuil minder snel hecht aan de lak. En dat zie je dan ook echt…. of juist niet hahaha

Resume

Een ongelukje zit in een klein hoekje. En juist het automatisme is vaak een onderschat gevaar. Dat blijkt wel uit mijn verhaal. Zorg dat extra’s en opties die je wilt meeverzekeren duidelijk staan aangeven in de polis en/of overeenkomst, maar ook in een taxatie rapport. In alle vorige taxaties was het nooit een probleem tot nu. Houd er ook rekening mee dat er vaak een waardevermindering is bij extra meeverzekerde zaken. Dat geldt ook voor coatings en degelijke. De ene Verzekeringmaatschappij is de andere niet en ook de diverse verzekeringvormen (kunnen) verschillen van elkaar. Datzelfde geldt voor de tussen persoon/kantoor die kiest. Ik heb graag het gevoel dat ik persoonlijk geholpen en geadviseerd word door een onafhankelijk assurantiekantoor dat aandacht heeft voor de klant. En dus niet afhankelijk is van een bepaalde maatschappij en/of product. Dat stukje vertrouwen en kennis van zaken heb ik zeker gevonden bij Luxury Inc. Kijk gerust eens op de site want ze doen niet alleen je kostbare auto verzekeren. Ook voor andere kostbare zaken, huizen, en nog veel meer kan je dan hun terecht. Je vindt ze ook op ons 64 plein.

En voor diegene die denken; “Alain ik had dat nooit verteld dat ik schade heb gereden. En als je de auto wil verkopen dan…” Tja ik was het zelf en kan er dan nu wel weer over lachen. Wat betreft de schade; die ben je verplicht te melden bij de verkoop. De schades die ik heb gehad aan deze auto zijn vakkundig bij Porsche gerepareerd.

De eerste reactie van mij dochter was dat die niet kon geloven dat ik ergens achteruit tegen aan was gereden. Hoe dan??? En er dan ook nog rustig om bleef. Tja het was mijn eigen schuld. En eerlijk gezegd was ik zelf ook best verbaasd hahaha. Dit artikel is dan ook een moment om te wijzen op wat valkuilen en/of problemen waar je tegen aan kan lopen en die dan weer stiekem voor onnodige vertragingen en onnodige irritatie kunnen zorgen. We denken allemaal dat we alles zo goed hebben geregeld (dat dacht ik ook) en dan blijkt er toch hier en daar iets toch voor verbetering vatbaar te zijn. De schade is nu afgehandeld en verholpen de auto is weer als nieuw het enige wat nog moet worden hersteld is de schade aan mijn ego hahaha

Mijn dank gaat uit naar: Luxury Ins, Turien & Co, Peter van Gratama & Luxwolda, Porsche Centrum Gelderland, Axalta, Sonax Service Nederland.