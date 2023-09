Raceweekeinde met Porsche-successen

Het was weer een weekeinde met mooie Porsche-racesuccessen. Op de wereldberoemde Indianapolis Motor Speedway eindigden de beide fabrieks-Porsche 963’s van Porsche Penske Motorsport op de eerste en tweede plaats in de voorlaatste seizoensrace van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In Spanje won het Franse team IMSA LS Group Performance met een 911 GT3 R de Hankook 24H Barcelona, waarbij er ook Nederlandse successen te vieren waren in de Porsche 992 Cup-klasse.

De stijgende lijn lijkt er, na een aarzelende seizoensstart, met de dit jaar nieuwe Porsche 963 op het hoogste niveau van de internationale lange-afstandsracerij, nu goed in te zitten. Vorige week al bleek Porsche in de voorlaatste seizoensrace van het FIA World Endurance Championship op het circuit van Fuji, eigenlijk voor het eerst dit jaar, op eigen kracht goed vooraan te kunnen meestrijden.

Dit weekeinde bepaalden de beide Porsches van het Porsche Penske Motorsport-fabrieksteam het tempo tijdens de voorlaatste wedstrijd van het jaar in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, die werd verreden op een combinatie van het infield en de wereldberoemde oval van de Indianapolis Motor Speedway, sinds enkele jaren eigendom van de Amerikaanse magnaat Roger Penske, die samen met Porsche ook mede-eigenaar is van Porsche Penske Motorsport.

Start van de IMSA-race op Indianapolis Motor Speedway met de beide Porsches aan kop van het veld. (Foto: Porsche AG/Marcel Langer)

In de kwalificatie bezetten de beide Porsches de eerste twee plaatsen, waardoor de eerste startrij volledig in handen van Porsche was. In de race over twee uur en 40 minuten controleerden de beide Porsches ook gedurende het grootste deel van de tijd de actie aan kop van het veld. Even leek een wat merkwaardige beslissing van de wedstrijdleiding roet in het eten te gooien, toen de Cadillac van Pipo Derani en Alex Sims de leiding in handen kreeg omdat de Porsches niet snel genoeg zouden hebben voldaan aan een aanwijzing vanuit “race control”, maar de beide Porsche-teams Felipe Nasr/Matt Campbell en Nick Tandy/Mathieu Jaminet stelden op de baan vrij snel weer orde op zaken en reden uiteindelijk de eerste 1-2 voor het team Porsche Penske Motorsport naar huis.

De overwinning was daarbij voor het Brits-Franse duo van Nick Tandy en Mathieu Jaminet, die bij de laatste ronde pitstops een klein voordeel wisten te behalen. Voor het duo was het de tweede overwinning van het jaar, na de race op Long Beach in april. Matt Campbell en Felipe Nasr, die de voorafgaande IMSA-race op Road America gewonnen hadden, eindigden ditmaal als tweede.

Voor Tijmen van der Helm en Mike Rockenfeller met de JDC-Miller Motorsports-Porsche zat er ditmaal niet meer in dan de achtste plaats. (Foto: Porsche AG/Marcel Langer)

De Nederlander Tijmen van der Helm en zijn Duitse teamgenoot Mike Rockenfeller werden met de Porsche 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsports als achtste geklasseerd. Ook voor Kay van Berlo, rijdend met een van de beide 911 GT3 R’s van KellyMoss with Riley in de GTD-klasse, was er weinig eer te behalen: samen met zijn Amerikaanse collega Alan Metni eindigde hij als elfde in de klasse.

Overwinning in 24-uursrace Barcelona

Start van de 24e editie van de Hankook 24H Barcelona met de Porsche van het uiteindelijk winnende team IMSA LS Group Performance op kop. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

In Europa was er ook Porsche-succes te melden in de vorm van de overwinning voor het Franse team IMSA LS Group Performance in de Hankook 24H Barcelona, georganiseerd door het bureau Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep. Tijdens de 24e editie van de internationale lange-afstandsrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya legden de rijders van het Franse team, fabriekscoureur Julien Andlauer en Grégory Guilvert, Simon Tirman en Laurent Hurgon, in totaal 725 ronden af, een nieuw afstandsrecord voor het evenement.

De Porsche 911 GT3 R van het Franse team IMSA LS Group Performance won de Hankook 24H Barcelona. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Voor het team IMSA Performance, in 2010 winnaar van de 24 Uur van Dubai, was de race in Barcelona de terugkeer in de internationale lange-afstandsracerij na een afwezigheid van meerdere jaren. Het Duitse Porsche-team Herberth Motorsport, dat al drie keer de race in Barcelona wist te winnen, streed ook lange tijd mee om de overwinning, maar verloor in de nacht veel tijd na een excursie in de grindbak, waardoor een ontluchtingsslang verstopt raakte, wat het bijtanken ernstig bemoeilijkte. Het Herberth-team eindigde als vijfde.

Het Nederlandse team Red Camel-Jordans.nl won met Ivo, Rik en Luc Breukers en Fabian Danz de Porsche 992-Cup-klasse. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Nederlands Porsche-succes in Barcelona was er voor het team Red Camel-Jordans.nl, dat met vader Ivo en zijn zoons Rik en Luc Breukers uit Ven-Zelderheide, plus de Zwitser Fabian Danz, de als altijd fel bevochten Porsche 992-Cup-klasse wist te winnen. De strijd om de zege was een Benelux-aangelegenheid, want het Belgische Red Ant Racing eindigde nipt geslagen als tweede. Met name het duel in de slotfase tussen twee jonge Nederlandse talenten, Rik Breukers in de Red Camel-Porsche en Huub van Eijndhoven in de Red Ant-Porsche, was een genot om naar te kijken.

Patrick Huisman won met zijn teamgenoten in de RPM Racing-Porsche de 992-Am-klasse en de titel. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Porsche-routinier Patrick Huisman kon in Barcelona ook weer een succes op zijn toch al indrukwekkende palmares laten bijschrijven, want als een van de vier rijders van het Duitse team RPM Racing, gevestigd in Geldern, net over de grens achter Boxmeer, won hij al voor de derde keer dit seizoen de 992-Am-klasse in de 24-uursrace. Huisman deelde het succes met vliegtuigmagnaat Tracy Krohn, Niklas Jönsson en Philip Hamprecht. Het team was voorafgaand aan de race in Barcelona al zeker van de kampioenstitel in de 992-Am-klasse. Dat het viertal in Spanje de klasse won, was een mooie beloning voor de inzet van de teamleden, die na een crash in de vrije training op vrijdag hard aan de bak moesten om de auto op tijd voor de start van de race op zaterdag weer in goede conditie te krijgen. De Porsche van het team NKPP Racing by HRT Performance met het Nederlandse rijderskwartet Bob Herber, Gijs Bessem, Harry Hilders en Mark van der Aa viel voortijdig uit.