Recordaantal Nederlandse rijders voor Porsche Mobil 1 Supercup in Zandvoort

De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op CM.com Circuit Zandvoort betekent drie dagen lang actie van topniveau. De in totaal meer dan 300.000 bezoekers die gedurende het evenement worden verwacht, kunnen niet alleen uitkijken naar de Formule 1-race, maar kunnen zich ook verheugen op de Porsche Mobil 1 Supercup, die ditmaal zelfs twee wedstrijden in Nederland afwerkt. En dat met een recordaantal Nederlandse deelnemers, want nog niet eerder stonden er elf coureurs uit ons land in de prestigieuze internationale merkencup aan de start. Bovendien zijn er twee maal twee Nederlandse broers in de serie actief, wat ook nog niet eerder voorkwam. Spektakel is gegarandeerd!

Porsche koos voor Zandvoort om een extra race te houden, nadat de geplande wedstrijd op het circuit van Imola in mei van dit jaar vanwege de zware overstromingen aldaar geen doorgang kon vinden. “Zandvoort is de afgelopen twee jaar een absoluut hoogtepunt op de kalender geworden”, zegt Oliver Schwab, projectmanager van de Porsche Mobil 1 Supercup. “De baan is spectaculair – zeker met de kombochten na de verbouwing – en de fans zijn er ongelooflijk enthousiast, waardoor er een geweldige sfeer ontstaat. Bovendien is het goed om te constateren dat de passie voor de autosport niet alleen gebaseerd is op Max Verstappen, maar zich ook vertaalt naar een grote belangstelling voor de Porsche Mobil 1 Supercup met Team GP Elite als een sterk Nederlands team en dit weekeinde een recordaantal Nederlandse rijders in Zandvoort aan de start.”

Naast de zeven reguliere deelnemers uit ons land ook vier Nederlandse gastrijders

Natuurlijk komen de zeven reguliere deelnemers uit ons land, die het hele seizoen aan de Porsche Mobil 1 Supercup deelnemen, ook in Zandvoort in actie. Daarbij gaat het om Huub van Eijndhoven, Lucas Groeneveld, Loek Hartog en Larry ten Voorde, alle vier rijdend voor Team GP Elite, Jaap van Lagen, die voor het Italiaanse Dinamic Motorsport start, Morris Schuring, uitkomend voor het Zwitserse Fach Auto Tech, en Michael Verhagen, wiens Porsche wordt ingezet door CLRT, dat onder Belgische licentie deelneemt.

Team GP Elite brengt voor de thuisraces op Zandvoort twee extra auto’s aan de start, die worden toevertrouwd aan Niels Troost, in het dagelijks leven ondernemer en dit seizoen regulier actief in de Porsche Sprint Challenge Benelux, en Lucas van Eijndhoven, de jongere broer van Huub van Eijndhoven, die dit jaar normaal gesproken in de Porsche Carrera Cup Benelux rijdt. Daarnaast starten Daan Meijer, onder andere actief in de Supercar Challenge en een voormalig winnaar van de Porsche Cup-klasse in de 24 Uur van Dubai, en de pas 17-jarige Flynt Schuring, de jongere broer van Morris Schuring, elk met een Porsche van het Duitse team Huber Racing in Zandvoort. Twee broers Van Eijndhoven en twee broers Schuring, een uniek feit in de 30-jarige historie van de Porsche Mobil 1 Supercup.

Lucas Groeneveld: “Kwalificatie is cruciaal”

GP Elite-coureur Lucas Groeneveld is bezig aan zijn vierde seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup en kijkt uit naar het optreden op Zandvoort. “Het is mooi dat we hier twee races hebben. We hebben er voor het seizoen al kunnen testen en ook in juli een productieve testdag gehad. Bovendien heeft het team er deze zomer ook al twee races voor de Duitse Carrera Cup gereden, dus we komen goed voorbereid naar Zandvoort”, aldus de coureur uit Breda.

Voor Groeneveld verliep het Supercup-seizoen tot dusver lastig, zo geeft hij zelf toe. “Ik ben in drie races van de baan gereden. Dan zijn je kansen gelijk weg, zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen”, legt hij uit. “We hebben de weg omhoog wel gevonden, maar tegelijk stel ik ook vast dat het niveau in de Supercup ieder jaar weer hoger wordt, ook door instroom van jonge rijders die vanuit de formulewagens of vanuit de GT-racerij komen. Gemakkelijker wordt het zeker niet, integendeel!” Groeneveld kijkt uit naar Zandvoort, waar hij uiteraard goed wil scoren. “Het voordeel van twee races is dat je op zondag gelijk in de praktijk kunt brengen wat je op zaterdag geleerd hebt. Inhalen op Zandvoort is lastig, dus de kwalificatie is cruciaal. Een resultaat bij de eerste 15 zou al mooi zijn, de tiende startplaats, zoals eerder dit seizoen Boedapest, was natuurlijk mega. En als je niet teveel pech heb, dan moet je zo’n positie in de race ook wel kunnen vasthouden.”

Het programma van de Porsche Mobil 1 Supercup op CM.com Circuit Zandvoort begint op vrijdag 25 augustus met de vrije training van 17.30 tot 18.15 uur. De kwalificatie voor beide races staat op zaterdag van 9.50 tot 10.20 uur op het programma, waarbij de snelste ronde geldt voor de startopstelling van de eerste race en de op-één-na-snelste ronde voor de startopstelling van de tweede race. De race op zaterdag over 17 ronden start om 17.00 uur, de race op zondag met dezelfde lengte om 11.55 uur. De races zijn te zien op Viaplay, Ziggo Racing en Eurosport en op het streamingplatform F1tv.com. Informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden op X, voorheen Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram (@PorscheSupercup) en Facebook (@PorscheSupercup).

Stand Porsche Mobil 1 Supercup na vijf van acht races

1. Bastian Buus (DEN, BWT Lechner Racing), 84 punten

2. Harry King (GBR, BWT Lechner Racing), 71 punten

3. Dorian Boccolacci (FRA, CLRT), 69 punten

4. Larry ten Voorde (NED, Team GP Elite), 63 punten

5. Morris Schuring (NED, Fach Auto Tech), 52 punten

11. Jaap van Lagen (NED, Dinamic Motorsport), 31 punten

12. Loek Hartog (NED, Team GP Elite), 30 punten

13. Huub van Eijndhoven (NED, Team GP Elite), 29 punten

26. Lucas Groeneveld (NED, Team GP Elite), 2 punten

