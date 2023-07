Aandeel Porsche – update per 1 augustus 2023 (koersen actueel t/m 31-07-2023)

Stijgende driehoek

In de maand juli 2023 heeft zich een technisch patroon gevormd. Dit patroon, de stijgende driehoek, heeft als kenmerk twee lijnen, de weerstandslijn verbindt de toppen met elkaar en de steunlijn verbindt de (stijgende) bodems met elkaar. De weerstandslijn verloopt nagenoeg horizontaal terwijl de hogere bodems de stijgende driehoek compleet maken. De stijgende driehoek heeft doorgaans als uitkomst een uitbraak naar boven.

Bekijken we de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche SE dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin

De RSI bevindt zich in het midden van de grafiek en is hiermee neutraal. De kans dat de koers naar boven uitbreekt is gelijk aan de kans dat de koers zal dalen. Hier valt dus niets uit te halen.

Grafiek midden:

Zoals in de inleidende tekst te lezen valt dient de afgebeelde driehoek in het oog te vallen Buiten dat zijn alle voortschrijdende gemiddelden bij elkaar te vinden. Met de nodige roze bril kan men stellen dat ze allemaal onder de koers verblijven. Dit is slechts minimaal zodat het devies weer wachten op meer duidelijkheid dient te zijn. De uitbraak bepaalt het verdere verloop. De kans dat dit naar boven zal plaatsvinden is iets groter dan dat dit naar beneden zal zijn. Zolang de koersen boven de stijgende steunlijn kan blijven is dit het meest waarschijnlijke scenario.

Grafiek onderin:

Het MACD, de indicator met een volgend verloop, vertoont hetzelfde neutrale punt als de RSI bovenin. De daggrafiek ziet er rooskleuriger uit dan de weekgrafiek die hieronder volgt. Hier is de lange termijn trend nog steeds dalend!

De weekgrafiek van Porsche SE (koers actueel tot 31-07-2023)

Grafiek bovenin:

Ook op de weekgrafiek een gelijk beeld voor de RSI, neutraal in het midden, zelfs iets onder de middenlijn. Actuele stand 48. Een uitbraak naar boven of naar beneden is gelijk groot.

Het middenstuk.

Het dalende trendkanaal (van mei/juni 2021) is nog steeds intact en actueler dan ooit. De koers beweegt zich aan de onderzijde van dit trendkanaal. Daarnaast is dezelfde stijgende driehoek zichtbaar als in de daggrafiek (zie boven).

Wat echter bepalend is in de grafiek zijn nog steeds de lange termijngemiddelden (oranje en rood) die nog steeds dalen, de trend is dus naar beneden gericht.

Grafiek onderin.

De indicator volgt het koersverloop, maar helaas, nog steeds en vooral al geruime tijd in negatief gebied. Trend is en blijft dalend.

De daggrafiek van Porsche AG (koers actueel t/m 31-07-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI met een waarde van 49 staat neutraal in het midden. Net zoals een maand geleden, en zelfs de maand daarvoor, echter nu met een stijgend verloop maar wel, zwakker. De top is minder hoog in vergelijking met de voorgaande, wat een uitbraak naar boven meer uitsluit dan onderschrijft. . Het korte termijn koopsignaal is zoals verwacht van korte duur gebleken.

Het middenstuk.

Wie de grafiek naar links volgt en graag conclusies trekt kan bijvoorbeeld zien dat de bandbreedte van het aandeel slechts € 13,– is. Hoger en ook lager is de koers niet geweest en dat gedurende een periode van ruim zes (6) maanden.

Twee van de vier voortschrijdende gemiddelden duidelijk in de koers maar de lange termijn gemiddelden hangen toch als een zwaard van Damocles boven de koers. Gekeken door een roze bril is een positieve divergentie zichtbaar tussen MACD en laatste bodems van de koers.

Grafiek onderin.

Zoals aangehaald bij het middenstuk is een kleine positieve divergentie zichtbaar, veel waarde hecht ik er echter niet aan. Het koersverloop neigt meer naar een dalend beeld.

De WEEKGRAFIEK van Porsche AG (koers actueel tot 31-07-2023)

Grafiek bovenin:

De RSI is positief begonnen sinds de introductie van het aandeel. Helaas is verloop daarna enkel naar beneden gericht maar nog wel steeds in positief gebied. Al met al dus redelijk positief. De grote vraag is voor hoelang nog want de consument wil nog niet aan de E-Porsche.

Het middenstuk.

De uitbraak van het blauwe MA-30 (hier in weken in plaats van dagen) voorspelt niet veel goeds. Een verder dalend verloop is binnen handbereik.

Grafiek onderin.

Behalve dat het MACD daalt, blijkt er niets te analyseren.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De daggrafiek van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 31-07-2023)

Grafiek bovenin:

De voorspelde opmars van verleden maand is tot een abrupt einde gekomen. De koers heeft een kleine aderlating moeten incasseren. De RSI valt terug naar een niveau van 39, gevolgd door het blauwe MA-5 dat ook een dalend verloop laat zien. Verdere daling niet uitgesloten.

Het middenstuk.

Door de recente daling zijn alle vier de rekenkundig gemiddelden weer BOVEN de koers te vinden. Een bevestiging van de DALENDE trend. Het aandeel wordt enkel en alleen minder waarde en hoort daarom niet in uw portefeuille.

Grafiek onderin.

Het MACD daalt, het MACD stijgt, en staat neutraal in het midden. Inmiddels kleine uitbraak naar beneden, een bevestiging van de DALENDE trend.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 31-07-2023, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

Sinds 2022 is de RSI slechts drie (3) keer boven de neutrale 50-lijn geweest. Ook nu zijn er geen tekenen dat hier binnenkort verandering in zal komen. Het aandeel kabbelt voort, richting lagere waarden. Het aandeel hoort niet in uw portefeuille.

Het middenstuk.

Het blauwe MA-30 (hier in WEKEN) daalt al geruime tijd, de trend is duidelijk DALEND. Ook de andere drie rekenkundig gemiddelden zijn dalend.

Grafiek onderin.

Het MACD daalt, het MACD stijgt licht, maar zit nog steeds negatief gebied! En dat al geruime tijd, vanaf september 2021!

De aandelen van de Volkswagen Groep zijn geen aandelen die in portefeuille dient te hebben voor (koers)rendement, welke wel, hangt af van het risico dat u wilt nemen. Sowieso is het verstandig om uw licht op te steken bij iemand die er dagelijks mee bezig is. Doorgaans is dat niet iemand van uw vrienden van welke bank dan ook.

Ik wens u prettige zomermaanden, geniet van uw vakantie, indien actueel!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook nog van een antwoord voorzien!