Morris Schuring wordt jongste winnaar ooit in Porsche Mobil 1 Supercup

Na Patrick Huisman, Jaap van Lagen, Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde behoort nu ook Morris Schuring tot het selecte gezelschap van Nederlandse racewinnaars in de Porsche Mobil 1 Supercup. Op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen startte de coureur uit Den Dolder, die voor het Zwitserse team Fach Auto Tech in actie komt, vanaf de pole-position en wist de hele race de concurrentie achter zich te houden. Met 18 jaar, 5 maanden en 10 dagen werd Schuring de jongste racewinnaar in de 30-jarige historie van de Porsche Mobil 1 Supercup.

De vrije training op vrijdagavond begon 30 minuten later dan gepland, omdat de weersomstandigheden zoals zo vaak in de Ardennen eerder in de middag al voor vertraging in het programma hadden gezorgd. Ook de Porsche-rijders bleven niet gevrijwaard van zware regenval. De wedstrijdleiding besloot om de sessie, waarin de baan aanvankelijk opdroogde na eerdere regenval, na 40 minuten te staken en niet meer te hervatten. Er was geen zicht op verbetering.

Zo waren de tijden niet van iedereen representatief, wat wel bleek uit de grote onderlinge verschillen. De Brit Harry King (BWT Lechner Racing) sloot de training met een tijd van 2:23,524 minuten als snelste af. Morris Schuring en Lucas Groeneveld eindigden op de plaatsen negen en tien, Loek Hartog, Larry ten Voorde en Huub van Eijndhoven bezetten de plaatsen 14 tot en met 16. Jaap van Lagen wird als 18e geklasseerd, Michael Verhagen bezette de 25e plaats.

Eerste pole-position voor Schuring

Ook de kwalificatie op zaterdagmiddag startte een half uur later dan voorzien. Ditmaal bleven de omstandigheden met zon en een temperatuur van 22 graden constant. Nadat alle rijders hun eerste run hadden voltooid, stond Harry King met een tijd van 2:22,572 minuten bovenaan. Nadat iedereen een verse set banden had laten monteren, was het uiteindelijk Morris Schuring die met een tijd van 2:21,094 minuten zijn eerste pole-position in de Porsche Mobil 1 Supercup binnenhaalde. Schuring werd daarmee de jongste pole-sitter in de historie van de serie. Larry ten Voorde kwalificeerde zich als vijfde en mocht vanwege een gridstraf voor een andere deelnemer als vierde starten. Huub van Eijndhoven reed de tiende tijd, maar kreeg zelf een gridstraf en stond daarmee 14e. Loek Hartog, die zich eigenlijk als 13e had gekwalificeerd, profiteerde daarentegen van straffen voor anderen en mocht als elfde starten. Jaap van Lagen maakte naar eigen zeggen zelf teveel fouten en reed de 22e tijd, maar stond 18e op de startgrid. Lucas Groeneveld en Michael Verhagen sloten de kwalificatie respectievelijk als 24e en 29e af, waarbij Verhagen nog één plek naar voren schoof.

De race op zondagmiddag startte eveneens met vertraging, ditmaal niet vanwege het weer, maar omdat na incidenten in eerdere races gedurende de ochtend de vangrails moesten worden gerepareerd. Bij de start nam Schuring geroutineerd de leiding, voor de sterk gestarte Bastian Buus en Dorian Boccolacci. Larry ten Voorde viel in het strijdgewoel van de openingsfase terug naar de achtste plaats. Buus plaatste nog in de eerste ronde bij Rivage een aanval op Schuring, maar zonder succes. De Nederlandse leider in de wedstrijd kon in de vierde ronde wat uitlopen, toen Buus in de Courbe Paul Frère een foutje maakte en kort naast de baan terechtkwam. Halverwege de wedstrijd leidde Schuring met 0,4 seconde voorsprong op Buus. Ten Voorde bleef achtste, Hartog tiende, Van Lagen 15e, Van Eijndhoven 16e, Groeneveld 19e en Verhagen 29e. Aan de achterkant van het circuit zette lichte regen in, wat het voor de deelnemers lastig maakte, vooral omdat het bij start en finish nog droog was.

Race gestaakt vanwege regen

In de achtste ronde ondernam Buus bij het aanremmen van La Source, de beruchte haarspeldbocht na start en finish, opnieuw een poging en stak aan de buitenkant Schuring voorbij, maar bij het uitkomen van de bocht kwam Schuring beter weg en heroverde zo de eerste plaats. De regen werd vervolgens steeds sterker, inmiddels ook op andere gedeelten van het circuit. Aan het eind van de tiende ronde misten daardoor vele rijders, waaronder de voltallige kopgroep, hun rempunt voor de laatste chicane, maar konden wel hun race vervolgen. Vanwege de regen stuurde de wedstrijdleiding de safety-car de baan op en kort daarop werd de rode vlag gehanteerd, het teken dat de race werd gestaakt. Uiteindelijk werd de wedstrijd ook niet meer hervat, waarmee Schuring voor de eerste maal in zijn loopbaan als winnaar vaststond.

“Bastian (Buus) ging iedere ronde in de aanval, dat was echt zwaar”, zei Morris Schuring. “Ik zag dat hij één keer wat te laat geremd had, waardoor hij er kort voorbijkwam. Ik bleef op mijn lijn en kwam direct weer voor hem. Het werd heel tricky toen de regen inzette: de voorwielen blokkeerden bij het remmen, de achterwielen draaiden door bij het gasgeven. Hier nu gewonnen te hebben is ongelooflijk!” Achter winnaar Schuring eindigde Porsche-fabrieksjunior Bastian Buus als tweede, Dorian Boccolacci werd als derde geklasseerd. Larry ten Voorde werd als zevende de tweede Nederlander in de uitslag, terwijl ook Loek Hartog als tiende en Jaap van Lagen als 14e punten scoorden. Huub van Eijndhoven eindigde als 16e, maar scoorde eveneens punten omdat een rijder voor hem als gastrijder niet voor het kampioenschap meetelde. Lucas Groeneveld eindigde als 19e. Michael Verhagen werd als 28e geklasseerd.

Na een zomerpauze van een kleine vier weken is de Porsche Mobil 1 Supercup van 25 tot en met 27 augustus te gast op CM.com Circuit Zandvoort, waar twee races op het programma staan. De Nederlandse coureurs in het veld en Team GP Elite rijden daar voor eigen publiek. Een week later wordt het seizoen afgesloten op het circuit van Monza in Italië.