Introductie van de Nieuwe Porsche Cayenne bij Porsche Centrum Gelderland

Wie er op tijd bij was in de Porsche24 app of een uitnodiging had gekregen was natuurlijk aanwezig bij de introductie van de (ver)nieuw(d)e Porsche Cayenne. Ik, of beter gezegd wij, van 64 waren bij de introductie door Porsche Centrum Gelderland.

Dit keer was de introductie niet zoals we gewend zijn in de showroom van Porsche Centrum Gelderland, maar in een net aangekocht pand schuin ertegenover. Een bestaand pand dat zal worden verbouwd. Nu vragen jullie je natuurlijk af wie of wat komt daar dan in? Heb geduld. Daar komen we in een later artikel op terug. Net zoals we later terugkomen op de technische gegevens en informatie over deze (ver)nieuw(d)e Cayenne. Nu eerst wat indrukken van een naar mijn mening geweldige avond.

De ontvangst was weer top. Bij aankomst was het uitstappen en naar binnen. De valet parking nam de auto in ontvangst en parkeerde deze voor je. Bij binnenkomst kreeg eenieder een glas champagne. Natuurlijk keek iedereen haar of zijn ogen uit. Want waarschijnlijk waren maar weinig mensen hier in de nieuwe locatie geweest geweest. Een mega hal waarin je we een feest kan houden en bouwen. En dat deden we ook.

Ook stond de Cayenne model 2023 natuurlijk nog afgedekt. Tot de onthulling werden we door een aantrekkelijke vrouwelijk DJ en Live muziek van de groep ‘Dames draaien door” onderhouden. En dat onder het genot van diverse hapjes en drankjes.

En natuurlijk kom je dan vrienden en bekenden tegen. Sommige gasten kwamen van ver. Zoals vrienden van mij die helemaal vanaf de Belgisch kust naar Heteren waren gekomen. Maar ze waren niet de enige Zuiderburen, er waren er meerdere, en ook onze Oosterburen waren aanwezig. Dus mogen we stellen dat het een internationaal feest was. Natuurlijk stond er een Cayenne line up. Waardoor je goed de ontwikkelingen en model wijzigen kon zien en vergelijken.

En toen was het dan eindelijk zover. De onthulling! Want daar hadden wij toch allemaal met spanning op gewacht. Na een countdown door de geschiedenis van de Porsche Cayenne nam Mark Wegh het woord. Kijk en luister zelf even (mijn excuses voor de kwaliteit van de beelden die bewegen wat, ik stond dan ook op een wat niet al te stevige trap vanuit de hand te filmen). En blijf vooral kijken want aan het einde verklapt Mark ons wat en wie er in deze nieuwe locatie zal komen.

Na de onthulling was het dan zover en kon eenieder zelf de nieuwe Cayenne bewonderen en er in plaatsnemen. Ik persoonlijk was altijd al een fan van de Cayenne en heb denk ik wel in alle Cayenne modellen gereden. Dus kijk ik er naar uit om deze binnenkort ook te mogen rijden. Ik ben heel erg benieuwd….. Maar nu eerst wat foto’s voor jullie en laten we dan beginnen met de foto’s van Porsche Centrum Gelderland gemaakt door de fotograaf Mick Kok.

Ik vind de Cayenne nog sportiever en vooral een sportiever uitstraling heeft gekregen. Maar daar gaan we op terug komen als we de auto gaan testen.

Al met al was het een meer dan geslaagde avond en ik denk dat iedereen enthousiast terugkijkt op deze introductie. Binnenkort komen we uiteraard met meer informatie en een rij-impressie van de nieuwe Cayenne.

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland Mick Kok, Alain Feld

Video’s: Alain Feld