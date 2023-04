Kwijlen bij de Porsche dealer

Doe je dat ook weleens, bij een Porsche dealer naar binnen wandelen om je te vergapen aan al die mooie bolides? Ik wel, zoals gisteren, zaterdag 1 april bij Porsche Centrum Rotterdam. Omdat ik toch mijn camera bij me heb, maak ik gelijk wat foto’s van al dat moois. Uiteraard meld ik dat eerst bij de receptie. Laat ik mij even voorstellen; mijn naam is Paul Ammerlaan, gek op auto’s en ik ben een van de fotografen bij 64 Porsche Portal.

Ik was al vroeg, zo vroeg dat er nog niemand was, maar om 10.00 uur gingen de deuren open en kon ik naar binnen. Bij PCR kom je binnen via de werkplaatsreceptie en kijk je zo de werkplaats in, die op zaterdagochtend uitgestorven was op wat auto’s op de brug na.

Foto Robin Groenendijk

De trap op naar de showroom op de eerste verdieping waar ik vriendelijk werd ontvangen door het hospitality team met een kopje koffie voor de start van de ochtend in de snoepwinkel dat zich Porsche showroom noemt.

Als je de trap opkomt is de eerste auto die je tegenkomt een 992 GT3 Touring. Krijt grijs, gele stiksels in het interieur en afgewerkt met het nodige carbonfiber en Alcantara.

Achter de GT3 Touring een groot aantal Taycans, Panamera’s en verschillende modellen van de 992 generatie van de 911.

Op de volgende verdieping staan de Porsche Approvals. Met een baby blauwe (Miami Blue) 992 GT3 T, een 992 Carrera GTS en de vrij zeldzame 997 Carrera GTS. Iets verderop in de hal een serie 718 Boxster/Cayman modellen, waaronder een 4.0 GTS Cayman in het groen. Heerlijk opvallend tussen alle grijs tinten en zwarte SUV modellen die er omheen staan.

Terug naar beneden, ik had namelijk ook een 992 GT3 met vleugel achter gezien. Daar vielen meteen op, de oranje remklauwen en rolkooi. Oranje is geen gebruikelijke kleur op details bij Porsche.

Het gaf een mooi contrast tegen de blauwe lak en zwarte stickers en velgen.

Manthey Racing goodies

Achter de 992 GT3 toch wel een van de wat leukere dingen die Porsche recent onder de hoede heeft gekregen. Manthey Racing goodies!

Een magnesium velg van de GT3 RS (991) met de optionele aero disk! Ook lag er een veerpoot, die als onderdeel van de Manthey Racing packet als geheel te bestellen is voor menig 911.

Behalve echte auto’s was er nog veel meer moois te zien. Kijk maar.

Nog even spieken bij de auto’s die klaar staan om afgeleverd te worden. Ik ben meteen afgeleid…want er staat een GT4 RS…

Al met al heb ik een heerlijke ochtend gehad. Weet je wat zo fijn is? Je voelt je gewoon welkom bij Porsche dealers om van al dat moois te genieten en je krijgt nog koffie ook.