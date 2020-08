Nieuwe functies voor de Taycan 2021; Plug & Charge, Functions on Demand, Head-up Display

Eenvoudiger laden

Bij de modelaanpassing in oktober komen er veel nieuwe functies beschikbaar voor de Taycan. De nieuwe Plug & Charge functie maakt het laden en betalen veel eenvoudiger, je hebt geen pasje of app meer nodig; plaats de laadkabel en de Taycan maakt een gecodeerde communicatie met het laadstation, indien geschikt voor Plug & Charge. Het laden start automatisch en ook de betaling wordt automatisch verwerkt.

Voertuigfuncties on line bestellen

Verdere innovaties omvatten voertuigfuncties die heel eenvoudig online besteld kunnen worden, Functions on Demand (FoD), een head-up display in kleur en een on-board lader met een laadcapaciteit tot 22 kW. Later volt een Smartlift functie voor de luchtvering.

Head-up Display

Een volledig in kleur Head-up display is optioneel leverbaar. Belangrijke informatie wordt in het gezichtsveld van de bestuurder getoond. Het display is onderverdeeld in een hoofdschermgedeelte, statusgedeelte en een gedeelte om tijdelijke inhoud weer te geven, zoals oproepen of spraakopdrachten. Een navigatiedisplay, vermogensmeter en een door de gebruiker gedefinieerde weergave kan ook als voorinstelling worden geselecteerd.

Functions on Demand

Met FoD kunnen Taycan-rijders verschillende comfort- en ondersteuningsfuncties geheel naar wens aanschaffen. Wat deze aanpak bijzonder maakt, is dat het ook na de aankoop en ondanks de oorspronkelijke configuratie van de sportwagen mogelijk is. Dankzij online, over-the air updates is het niet nodig om je Porsche Centrum te bezoeken. De Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) is al beschikbaar als FoD. Stuurbekrachtiging Plus, Active Lane Keep Assist en Porsche InnoDrive zullen nu worden toegevoegd als verdere FoD-functies.

Klanten kunnen kiezen of ze de betreffende functie voor hun Taycan aanschaffen of een maandelijks abonnement nemen. Klanten die kiezen voor een maandelijks abonnement profiteren van drie testmaanden. Na aanmelding, de gewenste functie of functies selecteren in de Porsche Connect Store en, mits een verbinding tot stand kan worden gebracht, stuurt de Porsche-backend via het gsm-netwerk een datapakket naar de Taycan.

Bestuurders worden door PCM op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van een dergelijk datapakket en activering duurt dan slechts een paar minuten. Een bericht

verschijnt na succesvolle activering op het centrale display. Er kunnen vier functies worden gekocht en drie functies zijn beschikbaar als maandabonnement.

On board lader

Een ingebouwde AC-lader van 22 kW is nu ook als nieuwe optie verkrijgbaar. Met deze voorziening laadt de batterij in ongeveer de helft van de tijd op die standaard nodig is. Deze optie is eind 2020 beschikbaar.

Smartlift

Dankzij de nieuwe Smartlift-functie, standaard in combinatie met adaptive luchtvering, kan de Taycan zo worden geprogrammeerd dat hij automatisch omhoog komt op bepaalde, terugkerende plekken, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels of op garage-opritten. De Smartlift-functie kan ook de rijhoogte van het voertuig op de snelweg actief beïnvloeden door het niveau van het voertuig aan te passen aan het best mogelijke compromis tussen efficiëntie en rijcomfort.

Snellere acceleratie

De Taycan Turbo S accelereert nu nog sneller. Met ingeschakelde Launch Control sprint zij nu in 9,6 seconden vanuit stilstand naar 200 km/u. Weliswaar “slechts” 0,2 seconden sneller dan voorheen, maar toch.

Nieuwe kleuren leverbaar

De Taycan modeljaar 2021 biedt zeven nieuwe kleuren; Mahogany Metallic, Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Chalk, Neptune Blue en Ice Grey Metallic. Helaas nog geen voorbeelden te zien, maar sommige namen maken mij wel nieuwsgierig.

Digital Radio

Eerlijk gezegd werd het wel eens tijd zeg, Digital Radio is standaard. Ook heeft Porsche de connectiviteit verbeterd. Apple®-podcasts kunnen nu worden geselecteerd

als individuele mediabron. Nou ja, beter laat dan nooit.

De Taycan 2021 is leverbaar vanaf half oktober.

Bron en foto’s; Porsche News Room