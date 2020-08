De nieuwe Porsche Panamera behaalt een nieuw ronderecord op de Nordschleife

De Porsche Panamera bestaat in zijn huidige vorm sinds 2017. Aan het eind van deze maand wordt de facelift van het populaire model gepresenteerd. Naast de nodige detail aanpassingen die meestal te verwachten zijn, gaat het verhaal dat het topmodel; de Panamera Turbo SE Hybrid, die nu al 680 pk levert, zal worden opgeschroefd naar minimaal 800 pk.

Officiële bevestiging vinden we hiervan niet, maar feit is wel dat nog voor de wereldpremière van de nieuwe Panamera het ronderecord op de Nordschleife is verbeterd. Testrijder Lars Kern heeft de rondeafstand van 20,832 kilometer afgelegd in 7:29,81 minuten.

In de officiële ranglijst van Nürburgring GmbH, gecertificeerd door een notaris, staat dit genoteerd als een nieuw record in de categorie “executive cars”.







Porsche Panamera recordronde Nordscheife 2020; Foto; Gruppe C Photography



“De verbeteringen aan het chassis en de aandrijflijn van de nieuwe Panamera waren duidelijk voelbaar tijdens deze ronde op wat wordt erkend als het meest veeleisende racecircuit ter wereld”, zegt Kern. “Vooral in de secties Hatzenbach of Bergwerk en Kesselchen blijft de nieuwe opzet van het elektromechanische rolstabilisatiesysteem consequent effectief en geeft de Panamera een ongelooflijke stabiliteit ondanks het hobbelige baanoppervlak. Op de Schwedenkreuz profiteerde de auto van de verbeterde laterale dynamiek en de betere grip van de nieuwe Michelin-sportbanden. Ik haalde daar bochtensnelheden die ik met de Panamera niet voor mogelijk had gehouden. ”

Grote verbeteringen aan zowel comfort als sportiviteit

“De Panamera is altijd al zowel een comfortabele reiswagen, als een echte sportwagen geweest. In het nieuwe model hebben we deze functies nog verder verbeterd ”, zegt Thomas Friemuth, Vice President Product Line Panamera. “Naast het toegenomen motorvermogen zijn er verbeteringen aangebracht op het gebied van stabiliteit in bochten, carrosseriecontrole en stuurprecisie. Deze verbeteringen komen zowel het dagelijkse comfort als de prestaties ten goede. Het ronderecord is hiervan een indrukwekkend bewijs. ”

Bij een buitentemperatuur van 22 graden Celsius en met een baantemperatuur van 34 graden Celsius begon Lars Kern (32) op 24 juli 2020 om 13.49 uur aan de ronde en passeerde hij 7: 29,81 minuten later de finishlijn. De recordbrekende Panamera was uitgerust met een racestoel en een veiligheidskooi als bescherming voor de bestuurder. De notaris bevestigde ook de productiestatus van de nog gecamoufleerde vierdeurs sedan, die eind augustus zijn wereldpremière beleeft. De speciaal voor de nieuwe Panamera ontwikkelde Michelin Pilot Sport Cup 2-sportband die voor de recordronde werd gebruikt, is optioneel verkrijgbaar na de marktintroductie.

Ongeveer 13 sec. sneller dan zijn voorganger

Het ronderecord onderstreept de uitgebreide verbetering van de tweede Panamera-generatie. In 2016 voltooide Lars Kern het circuit in de Eifel in een tijd van 7: 38,46 minuten rijdend in een Panamera Turbo met een vermogen van 550 pk. Deze tijd werd behaald over de toen gebruikelijke afstand voor ronderecordpogingen van 20,6 kilometer, met andere woorden zonder het ongeveer 200 meter lange circuitgedeelte op tribune nummer 13 (T13). In overeenstemming met de nieuwe statuten van Nürburgring GmbH werd de rondetijd nu gemeten over de volledige Nordschleife-afstand van 20.832 km. Ter vergelijking: Lars Kern en de nieuwe Panamera zijn na 7: 25,04 minuten al voorbij de 20,6 km. De recordbrekende auto-coureurcombinatie was daarmee zo’n 13 seconden sneller dan vier jaar geleden.