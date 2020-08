Mijn passie voor Porsche: Joost Hermès

In deze serie spreek ik met een Porsche eigenaar en probeer erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het wat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaalt model?

Deze keer spreek ik af met Joost Hermès wie al een aantal Porsches gehad heeft en sinds een paar maanden de trotse eigenaar is van een zwarte Porsche 911 3.2 uit 1988.

Joost Hermès in zijn nieuwe aanwinst.

Waar begon jouw Porsche avontuur?

Ik ben opgegroeid in een gezin dat erg visueel is ingesteld. Mijn vader is beeldend kunstenaar waardoor ik van jongs af aan heb geleerd naar vormen te kijken. Als kleine jongen werd ik al aangetrokken door de vorm van Porsches, eerst de 356 en daarna ook de 911. Op de middelbare school tekende ik altijd Porsches in mijn schriften en riep ik voor mijn vijfentwintigste een Porsche te willen hebben. Toen ik tweeëntwintig was en terug kwam van een wereldreis had ik een jaar de tijd om te werken voordat mijn nieuwe studie begon. Dit was voor mij dé kans om mijn droom waar te maken, door hard te werken en veel dingen te laten kon ik op mijn drieëntwintigste mijn eerste Porsche kopen.

En wat was die eerste Porsche?

Op 15 mei 1997 kocht ik een antraciet grijze Porsche 912 uit 1967, een rijdende opknapper. Hier heb ik twintig jaar mee gereden en in die tijd is de auto geëvolueerd van een 912 naar een 911 hotrod. De viercilinder is in vijftien jaar tijd drie keer kapot gereden. De eerste keer heb ik de motor laten reviseren bij een lokale dealer maar na 2 jaar liep de motor wéér vast. Daarna heb ik de motor laten reviseren bij een specialist in België die mij heeft opgelicht door er een blok van een 356 A in te zetten. Deze motor had hij opgebouwd met 912 onderdelen. In eerste instantie was dit dus niet zichtbaar maar achteraf merkte ik het wel aan het vermogen. Helaas liep deze motor na twee jaar ook in de soep. Toen ben ik terecht gekomen bij een bekende 912 specialist in Engeland die ik een motor heb laten bouwen. Hij maakte voor mij een aangepaste viercilinder met speciaal olie systeem die 120 pk leverde. Daar heb ik jarenlang met plezier in gereden en veel kilometers door Europa mee gemaakt.

En toen was hij wel klaar?

Nee, ondertussen had ik de auto zwart laten spuiten en ook het interieur verandert naar bruin leer met houndstooth. Op een gegeven moment wilde ik toch wel graag een zescilinder. Magnus Walker, een goede vriend van mij, had een 2.7 Carrera motor welke ik over kon nemen. Die heb ik toen op carburateurs om laten bouwen en samen met een vijfbak ingebouwd in de 912. Toen ging die auto echt als een raket! Later had ik een 996 4S voor erbij gekocht omdat ik naast de klassieke auto ook een modernere Porsche wilde. Een ideale combinatie! Op een gegeven moment heb ik deze beide Porsches verkocht en ben ik een tijdje Porscheloos geweest. Gelukkig kon ik vrij snel een gele 997 kopen welke ik drie jaar heb gehad.

Joost en Magnus

De 912 en 996

De gele 997 Foto: Casper Heij

En toen ging je op zoek naar een 3.2?

Ja, na drie jaar in de 997 te hebben gereden mistte ik toch wel het luchtgekoelde, het geluid, het spartaanse gevoel en belevenis. Een 911 3.2 is een auto uit mijn jeugd die je toen vaak zag in films en series. Daarnaast is het voor mij een mooie mix tussen oud en modern. Het viel niet mee om er eentje naar mijn zin te vinden. Voor mij was het belangrijk dat hij geen schuifdak had en het liefst origineel uitgerust met de turbo stoelen. Ik heb er een aantal bekeken en uiteindelijk was er één potentiële kandidaat die er op het oog perfect uit zag. Na een telefonisch gesprek en onderhandelen kwamen we uit op een mooie prijs. Op de dag dat ik de auto zou ophalen had ik een adviseur meegenomen die er na een technische inspectie achterkwam dat de auto flinke schade had gehad. Dit was een grote teleurstelling omdat ik dacht dat dit de ware was en de zoektocht nu weer opnieuw kon beginnen.

Achteraf ben ik er blij mee want toen kwam ik deze Franse schone tegen welke tijdelijk in België stond voor een motorrevisie. Hij stond daar onder een laag stof en zag er in den lijve in eerste instantie niet zo prefect uit. Toch bleek hij heel veel bijzondere opties te hebben en in zeer originele staat te zijn.

Helemaal origineel, de boutjes zijn nooit los geweest!

De motor is compleet gereviseerd.

Nog op Frans kenteken.

Zijn er nog veranderingen of upgrades die je wilt uitvoeren?

De velgen aan de voorzijde wilde ik in eerste instantie aan laten passen omdat ik deze eigenlijk minder mooi vind. Ik kwam er echter achter dat het een exclusieve optie is. Op de optielijst kon ik één lang nummer niet achterhalen. Na contact te hebben gehad met Porsche Duitsland bleek dat het een afwijkende Fuchs maat is die toentertijd nog niet leverbaar was, maar die je wel als exclusive optie kon bestellen. De auto heeft dus 6J voorvelgen en achter 8J omdat de auto is samengesteld als een clubsport. Sinds ik dit weet laat ik ze zitten, ik ga dit keer voor super origineel. Het enige wat ik heb besteld is een nieuwe overmattenset omdat de originele matten er nog in zitten en ik niet wil dat deze slijten.

Turbo stoelen

Fuchs velgen

De originele spoiler



Wat is het leukste moment wat je met je auto’s hebt beleefd tot nu toe?

Ik heb in al die jaren zoveel mooie momenten beleefd met de verschillende Porsches dat het moeilijk is om een keuze te maken. Wat heel bijzonder was is dat ik getrouwd ben in de gele 997. Hier heb ik ook een foto van welke boven mijn bureau hangt waar ik iedere dag naar kijk. Daarnaast maak ik vele mooie ritten met mijn vader en vrienden. Erg leuk vind ik het delen van de passie en het ontmoeten van leuke mensen. Zo heb ik doordat ik erg actief was op een Engelstalig Porsche forum Magnus Walker leren kennen.

Met hem heb ik ook leuke momenten beleefd. Zo was hij eens in Europa en vroeg of ik naar een oldtimerbeurs in Essen kwam. Daar liep ik samen met hem over de beursvloer waar hij door iedereen werd aangesproken. Daarna nam hij mij mee voor een lunch met een aantal hooggeplaatste mensen uit Stuttgart. Een droom van mij is om ooit een grote meeting te organiseren aan de kust waarbij alle Porsches, lucht én watergekoeld samenkomen daar waar Air Meets water. Dit lijkt mij een hele gave belevenis!

Wat een schitterende auto.

Wat is is je droom Porsche?

Moeilijk om hier een keuze in te maken, als ik mijn droomgarage zou mogen samenstellen zou ik een 356 Speedster, de eerste 911 uit 1964, een 911 S uit 1967, een 911 Carrera RS uit 1973, een 964 3.6 Turbo uit 1994, een 993 Carrera 2S, een 993 RS, een 993 GT2, een 991 GT3 Touring, een 997 GTS én een 997 Speedster hebben staan. Als het er echt maar eentje mag zijn dan ga ik voor de bruutste van allemaal, de 959, hij is zeldzaam en de techniek is toch wel een hoogstandje van Porsche.

Met dank aan Joost Hermès

Fotografie: John Wijsman

Foto 5: Casper Heij