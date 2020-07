Tentoonstelling “Porsche-Pioneer of Electric Mobility” in Berlijn

De eerste Taycan-klanten haalden hun auto een paar maanden geleden op in Stuttgart-Zuffenhausen. Nu introduceert Porsche hun eerste elektrische sportauto als onderdeel van de serie tentoonstellingen “Start to Drive Electric” in de Duitse hoofdstad. De tentoonstelling “Porsche-Pioneer of Electric Mobility” kan je bezoeken vanaf vandaag, 16 juli, tot 1 november 2020. Locatie: DRIVE. Volkswagen Group Forum; Unter den Linden in Berlijn. De toegang is gratis.

De voorzijde van het communicatie platform is duidelijk herkenbaar, ook van buitenaf, omgeven door rode LED-verlichting die gebaseerd is op de rode lichtstrip achterop de Taycan.

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

Binnen vind je niet alleen informatie over de bekende zaken die bij elektrisch rijden komen kijken zoals actieradius, regeneratie, infrastructuur en laden, maar krijg je ook inzicht in de rol van Porsche als pionier betreffende elektrisch rijden.

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

Verder komen de nieuwe Porsche “zero-impact” fabriek, Formule E en de visie op klimaat-neutrale mobiliteit ook aan bod.

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

“Het Porsche Museum ziet zichzelf niet als een instituut dat alleen collecties uit het verleden heeft en alleen naar vroeger kijkt”, aldus Achim Stejskal, Head of Heritage and the Porsche Museum. “Het is onze missie om het verleden vandaag toekomstbestendig te maken. Het is onze verantwoordelijkheid om het bewustzijn van het erfgoed van het Porsche-bedrijf, haar producten en haar filosofie, in de toekomst verder te ontwikkelen en haar traditie te verankeren duurzaam in de bedrijfsstrategie”.

Achim Stejskal

Natuurlijk staan er diverse Porsches, waaronder de Taycan 4S, Taycan TurboS, de recordhouder van de Nordschleife en de Formule E showauto, maar ook de Formule E race simulator, elektronische aanraak schermen waarop de behaalde mijlpalen zichtbaar zijn, het dashboard van de Taycan, om maar wat zaken te noemen, zijn te bewonderen.

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

Bezoekers kunnen kiezen uit verschillende thema’s in de mediaruimte “Accelerator” en kunnen projecties starten. Hoofdrolspelers uit verschillende sectoren van Porsche die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de Taycan worden daar geïntroduceerd. Ze vertellen over hun persoonlijk Taycan-moment, hun connectie met de auto, de baanbrekende aanpak en erfgoed van het merk, over design, duurzaamheid, productie, maar ook prestaties en adrenaline.

Kortom; een zeer interessante tentoonstelling lijkt mij.

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

© Dirk Michael Deckbar | +491723108973 | Mail@deckbar.de |

Het “DRIVE. Volkswagen Group Forum” is het communicatieplatform van de Volkswagen Group in Berlijn. Samen met al hun merken wordt de groep sinds 2015 gepresenteerd op Unter den Linden, in het hart van de Duitse hoofdstad. Meer informatie vind je hier .

Bron en foto’s Porsche Newsroom