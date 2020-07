Mijn passie voor Porsche: Dustin Wijsman

In deze serie spreek ik met een Porsche eigenaar en probeer erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij deze persoon. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men bijvoorbeeld een bepaalt model? Veel plezier met het lezen van: “Mijn passie voor Porsche!”

In mijn eerste interview neem ik jullie mee naar Zevenhuizen waar ik het genoegen heb om kennis te maken met Dustin Wijsman.

Sinds 1,5 maand is hij de trotse eigenaar van een Lapis Blauwe Porsche Boxster S uit 2001.

Waarom heb je voor een Porsche gekozen?

Mijn eerste echte kennismaking met Porsche was vorig jaar toen mijn broer een Porsche 911 kocht.

In eerste instantie vroeg ik mij af waarom hij niet voor bijvoorbeeld een nieuwere BMW had gekozen. Maar nadat ik er ook in had gereden begreep ik de keuze en werd er bij mij kennelijk ook een zaadje geplant.

De hele rijbelevening, zoals het geluid van de motor achter je, de geur en de goede wegligging zorgden er voor dat het verlangen begon te groeien.

Tijdens een georganiseerde rit proefde ik de sfeer en merkte ik de passie van de Porsche liefhebbers wat het extra bijzonder maakte. Vanaf dat moment kon ik het niet meer uit mijn hoofd krijgen.

Waarom heb je gekozen voor de Boxster?

Als dagelijkse auto rijd ik een erg fijne BMW 325i (E46) uit 2003 en daarnaast wilde ik graag een cabriolet om zomers te kunnen genieten van het open rijden.

Ik stond voor de keuze tussen een 911 cabrio in de laagste prijscategorie of een hele nette Boxster. Na wat research gedaan te hebben besloten om te gaan voor de beste Boxster die er voor mijn budget te krijgen was.

Ik ging op zoek naar de voor mij juiste uitvoering met goede onderhoudshistorie en gunstige kilometerstand.

Waarom is het dit exemplaar geworden?

Na een aantal proefritten gemaakt te hebben wist ik al wel dat het een Boxster S moest worden. Voor mij is dat de beste keuze door zijn krachtigere 3.2 motor.

Uiteindelijk ben ik bij deze uitgekomen en vanaf het moment van instappen voelde de “vibe” al meteen goed.

Alles klopt aan de auto, is netjes onderhouden, ziet er verzorgd uit en rijdt en ruikt als een nieuwe. Daarnaast heel fijn dat een aantal voorkomende zaken recent al aangepakt zijn zoals de RMS, IMS en koppeling inclusief vliegwiel.

Wat is het leukste moment wat je met de auto heb beleefd tot nu toe?

De zoektocht is al een hele beleving op zich. Bij Porsches zijn er net wat meer zaken waar je op moet letten of van belang zijn voor bijvoorbeeld waardebehoud.

Toen ik de auto net had opgehaald en ik moest tanken kreeg ik bij dat tankstation al gelijk een hele leuke reactie; “Wat een gave auto heb jij zeg!”

Een ander hoogtepunt tot nu toe was om samen met mijn broer op pad te gaan en door tunnels te rijden.

Zijn er nog veranderingen of upgrades die je wil uitvoeren?

De vorige eigenaar had achter al spoorverbreders aangebracht waardoor de wielen wat meer naar buiten staan en er is een originele Porsche sportuitlaat gemonteerd. Wat een geweldig geluid geeft deze!

Ik zou er graag nog een short shifter in willen zetten voor wat strakker schakelen en bestickering op de zijkant, zodat de auto er net even anders uit ziet.

Wat is je droom Porsche?

De Porsche Cayman 987 vind ik met zijn gestroomlijnde body een echte hartendief. Leuk detail vind ik de achterklep die met ruit en al open kan. Het liefste zou ik er eentje willen die een klokje heeft midden op het dashboard.

Het is misschien niet de meest praktische auto maar laten we eerlijk zijn, daar denken we niet aan.



In de volgende aflevering staat een Porsche 912 centraal, tot dan!

Met dank aan: Dustin Wijsman

Fotograaf: John Wijsman