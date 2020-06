Een Porsche 996 aan de laadpaal

Een paar weken terug ontving de redactie van 64 een foto van een wel heel bijzondere 996. Zo bijzonder dat we de eigenaar hebben gevraagd of wij langs mochten komen om meer over deze 996 te weten te komen.

Deze week was het zover. De elektrisch aangedreven Porsche 996, want daar gaat het hier om, is het dagelijkse vervoermiddel van Vincent Heijnsdijk, mede-eigenaar van EV Europe. Gezien de bedrijfsnaam zal het je niet verbazen dat de auto door hen is omgebouwd. Uiteraard verzorgt EV Europe de ombouw van verschillende automerken, maar ons gaat het natuurlijk om deze Porsche. We werden hartelijk welkom geheten door Vincent in zijn bedrijf op de Teslaweg in Delft. Hoe verzin je het?

Hoe is deze 996 ev ontstaan?

Vijf jaar geleden vroeg een klant naar de mogelijkheid om zijn 996 om te bouwen naar elektrische aandrijving. De motor was defect en het leek hem een goede gelegenheid om er dan maar een elektrische aandrijving in te plaatsen. Prijstechnisch was dit economisch gezien echter geen gunstige optie. Vincent zag hier voor zijn bedrijf wel een mooie basis om een elektrische 996 te gaan bouwen en heeft de auto toen overgenomen.

Inmiddels verouderde techniek

De start van dit project is dus vijf jaar geleden en sinds die tijd is de 996 in de verloren uren omgebouwd. Er zitten heel wat manuren in. Het was de eerste 996 die ze deden en ze kwamen uiteraard vaak uitdagingen tegen. Zo was deze 996 af fabriek voorzien van een tiptronic en kregen ze het maar niet voor elkaar om de samenwerking tussen elektromotor en transmissie optimaal te krijgen. Er is toen gekozen voor een handgeschakelde transmissie, die in de vierde versnelling is geblokkeerd. Je hebt dus alleen keuze tussen vooruit en achteruit. Deze keuze zou Vincent nu niet meer maken, en het plan om dit aan te passen ligt er al. Maar ja; tijd! Ook de elektromotor die in deze 996 wordt gebruikt is van een oudere generatie. Een vermogen van 72kW en een actieradius van 120-150 km zijn in de tegenwoordige tijd geen cijfers om over naar huis te schrijven. Voor het dagelijkse gebruik voldoet het voor Vincent echter prima. Daarbij is deze 996 ook een proefkonijn waarop nieuwe technieken worden getest.

In balans

Zowel voor-als achterin zijn accu’s geplaatst, een gelijk aantal wat de auto perfect in balans maakt. Het gewicht van de auto is overigens praktisch hetzelfde als het was.

Een bijzondere 996, zie je dat ook?

Er is bewust eigenlijk niets veranderd aan het verdere concept van de 996. Aan de buitenzijde valt op dat beide uitlaten verwijderd zijn. Dat is het enige. De laadstekker zit op de plaats van de oorspronkelijke tankopening, in het rechter voorscherm. Daar zie je dus niets van.

Binnen zit een extra controlelamp die groen brandt als de auto operationeel is en een rode dodemansknop. That’s it. Geen extra beeldschermen dus, want de status van de auto zie je gewoon via een app op je telefoon.





De rode dodemansknop en het groene lampje zijn de enige zichtbare ev-aanpassingen in het interieur





Rijden maar

En daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Na een korte uitleg overhandigt Vincent mij de sleutel en mag ik met zijn blauwe, elektrische Porsche 996 op pad. Voet op de rem, contactsleutel met linkerhand omdraaien en, geen boxerroffel maar een groen lampje dat oplicht en een licht brommend geluid van een vacuümpompje. We kunnen rijden. Tot een snelheid van ongeveer 70 km/u gaat het niet bijzonder vlot, een combinatie van het geringe vermogen en de eerdergenoemde constructie van deze transmissie denk ik, op hogere snelheden kom je goed mee. Verwacht geen Porsche-prestaties want dan ben je teleurgesteld. Het weggedrag is wel Porsche. Reageert gewoon goed op het stuur en blijft lekker strak in de bochten. Mocht er ooit een 996 met de huidige technieken bij EV Europe worden aangepast ben ik heel benieuwd naar de prestaties. Ik vind het namelijk niet reëel om deze auto als maatstaf te nemen voor latere producties. Het is wel leuk om er mee te rijden, bijzonder zelfs.

Klassieke Porsches met elektrische aandrijving

Doet Vincent voor het ombouwen van bedrijfswagens en boten meestal zaken met bedrijven, voor klassieke auto’s werken ze daarnaast ook voor de eigenaar van de auto. Die klassiekers vinden ze ook het leukste werk natuurlijk. Toen 64 op bezoek was stond er een hele mooie elektrische eend voor de deur en stond er een ’69-er Corvette op de brug voor ombouw. Een 996 is nog net te doen; daarna overheerst de elektronica in de auto’s en dit maakt het ombouwen een stuk moeilijker en duurder. Ondanks dat gegeven hebben ze ook al een Porsche Boxster omgebouwd. EV Europe levert ook sets aan bedrijven om auto’s om te bouwen. Heb je onze artikels over de elektrische-porsche-912 gelezen? Deze 912 omgebouwd bij Schmidt in Oss is voorzien van de techniek van EV Europe. Goed voor 102 kW/138 pk en een actieradius van 250 km.

912 Blitz E, omgebouwd bij Schmidt met EV Europe sets; Foto Schmidt Oss

Raar gezicht.

De Porsche 911 996 aan de laadpaal



Wat kost de ombouw van je 996?

Want hoewel dit de eerste en enige 996 is die naar elektrisch is omgebouwd, durven ze bij EV Europe wel een prijs te noemen. Kies je er voor om de ombouw zelf te doen dan kan je op de webshop terecht. In grote lijnen is er een pakket vanaf rond de € 17.000 excl. BTW. Je hebt dan het low-mileage pakket. Wil je de inbouw liever door hen laten doen, dan komt er € 6.000 excl. BTW bij. Er zijn ook pakketten met een grotere actieradius en voor de 912 en 914.

We volgen de ombouw graag

Mocht je overwegen jouw Porsche te laten ombouwen, dan maken wij hierover graag een verslag.

Dankjewel Vincent. Ik vond het interessant om bij jullie in de keuken te kijken en om in een elektrische 996 te rijden.

Foto’s Rinaldo Buis, Robin Groenendijk