Porsche Mobil 1 Supercup start dit weekeinde

Vanaf dit weekeinde wordt er eindelijk weer geracet in de Porsche Mobil 1 Supercup. (Foto: Porsche AG)

It’s race time!

Hoe leuk al die computerspelletjes, oh nee, sorry, dat simracen, ook mogen zijn, voor veel liefhebbers gaat er toch niets boven het echte werk. En zo klinkt het bericht dat komend weekeinde eindelijk het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup van start gaat, in de oren als de zescilinder boxermotor van een 911!

Ook dit seizoen is er weer een vol veld in de Porsche Mobil 1 Supercup. (Foto: Porsche AG)

Eigenlijk had het seizoen 2020 in de Porsche Mobil 1 Supercup in het voorprogramma van de Heineken F1 Dutch Grand Prix tijdens het eerste weekeinde van mei op Zandvoort moeten beginnen, maar zoals bekend was de realiteit anders. Gelukkig kan er nu, twee maanden na dato, alsnog worden gestart voor een uitermate compact programma: tussen nu en begin september werkt de Porsche Mobil 1 Supercup acht wedstrijden op zes verschillende locaties af.

Acht races tussen nu en begin september

Gestart wordt er aanstaande zondag met de eerste race van het seizoen op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, waar ook volgende week zondag geracet wordt. Een week later verhuist het circus samen met de Formule 1 naar het oosten voor de derde wedstrijd op de Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest. Na twee weken pauze volgen er dan drie races op rij: op 2 en 9 augustus op het Britse circuit van Silverstone en op 16 augustus op het Circuit de Barcelona-Catalunya in het Spaanse Montmeló. Op 30 augustus wordt de voorlaatste race verreden op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, waarna een week later, op 6 september, het slotakkoord volgt op het beroemde Autodromo Nazionale Monza in Italië.

Oliver Schwab, projectleider Porsche Mobil 1 Supercup. (Foto: Porsche AG)

“Wegbereider voor de terugkeer op het circuit”

“Samen met de Formule 1 zijn we de wegbereider voor de terugkeer op het circuit in Europa”, zegt Oliver Schwab, projectleider Porsche Mobil 1 Supercup bij Porsche Motorsport in Weissach. “Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De voorgeschreven maatregelen ter bescherming van de gezondheid van alle betrokkenen vormen een grote uitdaging, waarop we ons terdege hebben voorbereid. Ik verheug me op een verkort, maar beslist uitermate spannend seizoen waarin we toch nog zoals oorspronkelijk gepland acht races kunnen verrijden. Ondanks de lastige situatie is het veld net zo sterk als in de afgelopen jaren. De sportieve kwaliteit van de Porsche Mobil 1 Supercup is onveranderd hoog.”

Jaap van Lagen komt in actie voor het Zwitserse team FACH Auto Tech. (Foto: Porsche AG)

Nederlandse inbreng op recordniveau

Van oudsher is de snelste merkencup van Europa, dit jaar opnieuw met de 485 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup, ook voor Nederlandse deelnemers een aantrekkelijk speelveld. Dit jaar zelfs meer dan ooit, want met zes ingeschreven Nederlandse rijders voor het volledige seizoen bevindt zich de inbreng vanuit ons land op recordniveau! De meest geroutineerde van het sextet is zonder enige twijfel Jaap van Lagen, die opnieuw in actie komt voor het Zwitserse team FACH Auto Tech. “Ik kijk er enorm naar uit om weer te beginnen. Eindelijk weer racen”, zegt de coureur uit Ede enthousiast. “Vorige week hebben we al met alle deelnemers op de Red Bull Ring getest. Dat ging heel goed: ik sloot de dag als vijfde van de 25 deelnemers af op slechts 0,1 seconde van de snelste tijd.”

Het Nederlandse team GP Elite (hier Daan van Kuijk bij de test op de Red Bull Ring) is er met vijf rijders bij. (Foto: Porsche AG)

GP Elite met vijf rijders en Larry ten Voorde als kopman

Met GP Elite is voor het eerst sinds een aantal jaren ook weer een Nederlands team voor een volledig seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup actief. Het team van Marc Schipper krijgt de nodige ondersteuning vanuit de Nederlandse Porsche-organisatie en heeft Larry ten Voorde als de onbetwiste kopman aan boord. Ten Voorde begint aan zijn derde seizoen in de Supercup en toonde ook in de afgelopen jaren al aan dat hij voorin het veld kan meerijden. Vorig jaar behaalde hij in Monza zijn eerste overwinning in de klasse. “Geweldig om nu met een Nederlands team in de Supercup te rijden, de samenwerking met GP Elite verloopt uitstekend”, zegt Ten Voorde. Ook regerend Porsche Carrera Cup Benelux-kampioen Max van Splunteren en het jonge talent Jesse van Kuijk komen voor GP Elite in de Supercup in actie. Beide konden vorig jaar tijdens enkele gastraces al ervaring in de klasse opdoen. Onlangs werd bekend dat GP Elite nog twee startplaatsen voor de Supercup verkregen heeft, waardoor ook de deelname van Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld kon worden bevestigd.

Porsche-fabrieksjunior Jaxon Evans was tijdens de test op de Red Bull Ring het snelst.

(Foto: Porsche AG)

Twee Porsche-junioren en vele jonge talenten

Met de Nieuw-Zeelander Jaxon Evans, uitkomend voor het Oostenrijkse BWT Lechner Racing, en de Turkse rijder Ayhancan Güven, wiens auto door het Franse team Martinet by Almeras wordt ingezet, staan er twee Porsche-juniorrijders met ondersteuning vanuit de fabriek aan de start van de Supercup. Evans liet vorige week op de Red Bull Ring tijdens de testdagen de snelste tijd van het veld noteren en dat Güven tot de snelsten behoort, liet hij vorig jaar al zien, toen hij achter Michael Ammermüller het seizoen als tweede in de eindstand afsloot. Daarnaast zijn er diverse andere jonge talenten in het veld, waaronder de Luxemburger Dylan Pereira, de Fransman Jean-Baptiste Simmenauer en de Duitser Leon Köhler. De Supercup-wedstrijden zijn live te volgen via Eurosport en tal van andere kanalen. De eerste wedstrijd van het seizoen op de Red Bull Ring start aanstaande zondag (5 juli) om 12.30 uur.