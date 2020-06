“Porsche Impact” wordt uitgebreid naar nog eens 15 landen

Na een geslaagde pilotfase breidt Porsche zijn CO2-compensatieprogramma, Porsche Impact, verder uit. Na Duitsland, Groot-Brittanië, Polen en de Verenigde Staten is dit programma nu ook beschikbaar in nog eens 15 landen; China, Canada, Singapore, Brunei, Cambodja, Frans-Polynesie, Indonesië, Maleisië, Nieuw- Caledonië, Nieuw-Zeeland, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Mongolië en de Filippijnen.

Met een online calculator kunnen Porsche-klanten de CO2-voetafdruk van hun auto bepalen en financieel projecten ondersteunen om dit te compenseren. Tijdens de pilotfase, die plaatsvond tussen december 2018 en april 2020, werd hierdoor ongeveer 45.000 ton kooldioxide gecompenseerd.

Een bijkomend voordeel voor Porsche is dat dit heeft geholpen aan het feit dat de CO2-uitstoot van de Porsche-AG vloot is geneutraliseerd, zodat de fabrikant geen prioriteit hoeft te geven aan het nemen van maatregelen om de CO2 uitstoot te voorkomen en te verminderen.

“Porsche volgt een consistente duurzaamheidsstrategie”, zegt Albrecht Reimold,

Lid van de Raad van Bestuur voor productie en logistiek bij Porsche AG. “We zetten

ons nadrukkelijk in voor de CO2-doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en zijn onze uitstoot voortdurend aan het verminderen. Onze visie is een fabriek die geen impact op het milieu heeft. Daarom houden we rekening met de effecten van onze voertuigen op het milieu, tijdens het hele productieproces en hun levenscyclus. Met Porsche Impact bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun eigen bijdrage te leveren en hun persoonlijke CO2 uitstoot te compenseren”.

Albrecht Reimold



De klant kan uit verschillende projecten kiezen



Alle inkomsten gaan naar internationale klimaatprojecten

Als onderdeel van Porsche Impact kunnen klanten kiezen tussen verschillende internationaal gecertificeerde projecten: De beschikbare initiatieven richten zich op bosbescherming in de VS, duurzame bescherming van habitats in Zimbabwe en energieopwekking door middel van waterkracht en windenergie in Vietnam en China. Er zijn ook landspecifieke bosbeschermingprojecten in Canada en Australië

In Canada en Australië, kunnen met Porsche Impact landspecifieke bosbschermingprojecten worden ondersteund (Source: South Pole)

of de duurzame bescherming van habitats in Zimbabwe. (Bron: South Pole)

De bijzondere compensatiebijdrage is gebaseerd op brandstofverbruik, het aantal gereden kilometers per jaar en het geselecteerde ondersteuningsprogramma. Bijvoorbeeld het compensatiebedrag voor een Porsche die 15.000 kilometer heeft gereden met een gemiddeld verbruik van 12 liter per 100 kilometer (1:8,3) is tussen de 46 en 104 euro per jaar.

Duurzaamheidsinitiatieven over de gehele productieketen

Duurzaamheid is een centraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van Porsche. Naast compensatieaanbiedingen zoals Porsche Impact, vermindert de fabrikant CO2-uitstoot door eigen bedrijfsactiviteiten, door vermijding en reductiemaatregelen in het bijzonder. Er zijn veel initiatieven in de productieketen die bijdragen aan behalen van het klimaatdoel van Parijs.

In de hoofdfabriek in Zuffenhausen gebruikt Porsche bijvoorbeeld uitsluitend elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen en biogas voor warmteopwekking. De productie van het volledig elektrische Porsche Taycan op de productielijn is ook CO2-neutraal. Bovendien vertrouwt Porsche op milieuvriendelijke oplossingen voor vervoer over het spoor en op elektrisch en gas aangedreven vrachtwagens voor het transport over de weg.

Bron en foto’s Porsche Newsroom