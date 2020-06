Porsche presenteert de 911 Targa 4S Heritage Design Edition; een knipoog naar het verleden

Er worden 992 exemplaren van dit exclusieve model geproduceerd. Een knipoog naar het verleden want al het goede van de nieuwe 911 Targa wordt gecombineerd met designelementen uit de jaren ‘50 en ‘60. De 911 Targa 4S Heritage Design Edition is de eerste van een reeks van vier modellen die de Porsche Exclusive Manufaktur in het kader van de Heritage Design strategie op de markt gaat brengen.

De 911 Targa 4S Heritage Design Edition laat de sfeer van de jaren ‘50 herleven met een combinatie van de Porsche Exclusive tint kersenrood metallic en goudkleurige logo’s. Naast kersenrood metallic zijn nog vier exterieurkleuren beschikbaar. Alle tinten worden gecombineerd met een stijlelement uit de beginperiode van de autosportactiviteiten van Porsche: witte speervormige accenten op de voorste wielkasten. Ook de Porsche Heritage badge op de grille van de motorkap is een blikvanger. Hij is uitgevoerd in de stijl van de emblemen die rijders van een Porsche 356 ontvingen als hun auto de mijlpaal van 100.000 kilometer had bereikt. Dit kwaliteitszegel gaat alle Porsche Heritage Design modellen sieren. De link tussen verleden en heden wordt ook duidelijk doordat de klep van de bagageruimte, het stuur, de naafkappen en de sleutels zijn uitgevoerd met het Porsche wapen uit 1963. Dit is ook verwerkt in de hoofdsteunen en op het sleutel-etui. 20/21 inch Carrera Exclusive Design wielen met zwarte classic look remklauwen ronden het uiterlijk in stijl af.

De sfeer van vroeger

Ook het interieur vind je fraaie klassieke elementen. Er is keuze uit de two-tone combinaties bordeauxrood leder met clubleder in Atacama beige of zwart leder met clubleder in Atacama beige. Voor de bekleding van de middenbanen van de stoelen en deurpanelen wordt ook corduroy gebruikt. Dit materiaal ademt de sfeer van de jaren ’50 en was ook te vinden in de Porsche 356. De toerenteller en de stopwatch zijn uitgevoerd in classic look en hebben groene verlichting. De sfeer van vroeger wordt verder benadrukt door de geperforeerde microvezel hemelbekleding en de uitgebreide lederen afwerking van Porsche Exclusive. Ook een metalen badge op de interieurlijst met het serienummer van de auto onderstreept het unieke karakter.

De Targa van vandaag

Het eerste Heritage Design model van Porsche heeft de onlangs geïntroduceerde nieuwe 911 Targa 4S als basis. Zij beschikt over een 331 kW/450 pk sterke 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotor in combinatie met een handgeschakelde 7-versnellingsbak of een 8-traps PDK-transmissie. De 911 Targa 4S Heritage Design Edition met PDK en Launch Control accelereert in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 304 km/u. Net als de andere nieuwe Targa modellen is de Heritage Design Edition voorzien van de nieuwste technologieën op het gebied van onderstel, assistentiesystemen en infotainment.

Heritage Design Edition horloge

Er is ook een schitterend hoogwaardig horloge met een mechanisch uurwerk door Porsche Design ontworpen. De bijpassende 911 Targa 4S Heritage Design Edition chronograaf is alleen verkrijgbaar voor eigenaren van deze speciale 911. In het ontwerp zijn stijlelementen van zowel de Porsche 356 als de 911 Targa terug te vinden. Zo is de wijzerplaat geïnspireerd op de toerenteller van de auto’s. Opvallende details zijn de witte wijzers, de ringen in fosforgroen en cijfers in de kenmerkende Porsche typografie. De band is gemaakt van het leder dat ook voor de stoelbekleding wordt gebruikt. De typenaam 911 is in het leer gestanst. Ook dit horloge wordt in een oplage van 992 exemplaren vervaardigd. Wordt evenals de auto een collectors-item denk ik.

De strategie achter Porsche Heritage Design

De Porsche Heritage Design modellen brengen iconische exterieur- en interieurelementen uit de jaren ’50 tot en met ’80 van de vorige eeuw tot leven in de 911-range van vandaag. De 911 Speedster met Heritage Design pakket was de preview van deze strategie. Porsche gaat in totaal vier speciale edities produceren. Bepaalde interieurelementen komen via het Heritage Design pakket ook beschikbaar voor andere 911-modellen.

Prijzen

De 911 Targa 4S Heritage Design Edition wordt in september in Nederland verwacht. De consumentenadviesprijs van de versie met handbak is € 222.600, de versie met PDK kost minimaal € 225.900. En op is op….

Bron en foto’s Porsche News Room